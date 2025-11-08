Khánh thành, khởi công loạt công trình tôn giáo tại đảo Trần (Quảng Ninh)

Thượng tọa Thích Thanh Lịch, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, trụ trì chùa Trúc Lâm đảo Trần chủ trì sự kiện. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, ông Lục Thành Chung, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ninh và đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành trên toàn tỉnh cùng sự góp mặt toàn quân và dân đảo Trần.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tọa Thích Thanh Lịch cho biết, bảo tháp “Đại Việt” được khởi công ngày 10/6/2024. Sau hơn một năm thực hiện, bảo tháp đã được khánh thành trong niềm hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử và nhân dân.

Toàn cảnh lễ khánh thành bảo tháp Đại Việt sáng 8/11.

Bảo tháp cao 17,9 mét, gồm 9 tầng, chế tác hoàn toàn từ đá granite nguyên khối, theo phong cách kiến trúc thời Trần với tạo hình uy nghi, thuần Việt.

"Tầng thứ nhất tôn thờ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông – vị vua anh minh của Đại Việt, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tám tầng trên phối thờ Đức Phật A Di Đà bốn mặt, biểu trưng cho ánh sáng vô lượng, soi chiếu khắp mười phương.

Đỉnh tháp là búp sen thếp vàng 9999, cùng dòng chữ “ĐẠI VIỆT THÁP” thếp vàng, rực sáng giữa biển trời Đông Bắc – biểu tượng cho tâm hồn trong sáng, bền vững và hướng thiện của dân tộc Việt Nam", thượng tọa Thích Thanh Quyết cho hay.

Ngoài ra, trụ trì chùa Trúc Lâm đảo Trần cũng nhận định, bảo tháp không chỉ là một công trình kiến trúc Phật giáo, mà còn là biểu tượng của chủ quyền văn hóa – tâm linh – lãnh thổ Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành bảo tháp Đại Việt.

Bên cạnh việc khánh thành bảo tháp, cũng trong sáng 8/11, Ban xây dựng và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành khởi công xây dựng giảng đường và khu tăng xá chùa Trúc Lâm đảo Trần.

Cụ thể, giảng đường là trung tâm hoằng pháp – giáo dục, nơi tổ chức thuyết pháp, giảng dạy giáo lý, đào tạo tăng tài và bồi dưỡng Phật học cho chư Tăng, Phật tử vùng hải đảo.

Công trình này được kỳ vọng sẽ là nguồn sáng trí tuệ nơi biên cương, lan tỏa tinh thần “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” giúp người dân, chiến sĩ và du khách hiểu đạo, hành thiện, sống an vui giữa đời thường.

Khu tăng xá là nơi an cư, tu học, tĩnh dưỡng của chư tăng được quy hoạch hài hòa trong quần thể chùa, bảo đảm sinh hoạt và tu tập trong điều kiện khắc nghiệt ngoài đảo xa.

Cũng trong sáng 8/11, các công trình giảng đường, khu tăng xá chùa Trúc Lâm đảo Trần được khởi công.

"Công trình này thể hiện tầm nhìn bền vững trong việc xây dựng đời sống Phật giáo gắn bó với biển đảo lâu dài, nuôi dưỡng tâm linh, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

Sự hiện diện của giảng đường và khu Tăng xá không chỉ phục vụ tăng chúng mà còn gieo duyên lành cho thế hệ trẻ, mở ra con đường học đạo, hành đạo, tu dưỡng tâm hồn và lòng yêu nước ngay trên vùng biển thiêng liêng của đất Việt", thượng tọa Thích Thanh Lịch nhấn mạnh.

