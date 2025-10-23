Hãng xe Mỹ tung ra công nghệ lái xe không cần nhìn đường

Công ty vừa giới thiệu công nghệ lái xe “không cần nhìn đường” (eyes-off) mới, dự kiến sẽ ra mắt từ năm 2028, trong khuôn khổ một sáng kiến công nghệ được các lãnh đạo GM công bố tại New York hôm thứ Tư 22/10. GM cho biết sáng kiến này bao gồm cả công nghệ trí tuệ nhân tạo hội thoại, sẽ được tích hợp vào xe bắt đầu từ năm sau.

“Hãy tưởng tượng bạn bước vào xe, bấm một nút, và nó tự lái bạn đến văn phòng. Bạn có thể làm việc, gửi email hoặc xem một tập phim yêu thích” - Giám đốc điều hành GM Mary Barra nói. “Chiếc xe thả bạn xuống... rồi đi lấy đồ giặt khô, mua đồ ăn tối và trở về đúng lúc để bạn chở con đi đá bóng”.

Tầm nhìn tương lai mà Barra mô tả vẫn còn vài năm nữa mới thành hiện thực, nhưng trong vòng ba năm tới, GM hứa hẹn trải nghiệm lái xe “không cần nhìn đường” sẽ có mặt trên mẫu SUV Cadillac Escalade IQ.

Năm nay, GM sẽ chịu khoản lỗ 1,6 tỷ USD trong mảng xe điện do thay đổi chính sách của chính phủ và việc chấm dứt ưu đãi thuế cho người tiêu dùng. Dù đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào đội xe điện, hãng vẫn gặp khó trong việc thu hút khách hàng cùng chí hướng.

“Khách hàng muốn công nghệ tương tác phong phú trong xe và muốn luôn được kết nối ở mọi nơi. Chúng tôi kế thừa di sản, thiết kế, kỹ thuật, và kinh nghiệm sản xuất để làm điều hoàn toàn mới” - Barra nói.

Công nghệ này tuy mới với General Motors, nhưng không phải lần đầu xuất hiện trong ngành. Stellantis, Tesla và Waymo đã có xe tự lái trên đường; Stellantis, cùng Mercedes và Volkswagen, cũng đã triển khai công nghệ AI hội thoại.

Tuy nhiên, chưa công ty nào thương mại hóa thành công xe tự lái trên quy mô lớn, và GM tin rằng cơ hội dẫn đầu vẫn còn - dù khoảng cách cần bù đắp là rất lớn.

“Khi chúng tôi ra mắt, hãy chờ xem. Có thể chúng tôi sẽ là hãng đầu tiên có chiếc xe tự lái cá nhân thật sự hoạt động, an toàn và hữu ích. Tôi không coi đây là việc đuổi theo, mà là bước nhảy vọt” - Sterling Anderson, Giám đốc sản phẩm của GM, nói.

General Motors đang theo đuổi định hướng từ một hãng xe truyền thống trở thành công ty công nghệ để cạnh tranh.

Nhưng thời gian không đứng về phía GM. Các hãng xe Trung Quốc như BYD và Zeekr đang nhanh chóng mở rộng thị phần tại châu Âu nhờ giá rẻ và thiết kế đậm chất công nghệ. Thuế nhập khẩu 100% với xe Trung Quốc đã ngăn chúng vào thị trường Mỹ - nhưng nếu điều đó thay đổi, đây có thể là thách thức thực sự cho GM.

Dù vậy, Reuss tin rằng sản phẩm của GM có thể cạnh tranh. “Chúng tôi sẽ không tháo rời xe Trung Quốc ra để sao chép” - ông nói. “Chúng tôi đầu tư vào công nghệ và R&D, sẽ tiếp tục làm điều đó và phải trở thành tốt nhất. Tôi tin rằng đó là điều khiến khách hàng chọn chúng tôi”.