Crumbl - chiếc bánh quy hộp hồng khuấy đảo TikTok, từ cửa hàng nhỏ biến thành đế chế tỷ đô
V.N (Theo The Hollywood Reporter)
22/10/2025 7:01 PM (GMT+7)
Crumbl – thương hiệu bánh cookie trong hộp hồng, đã mở rộng từ một cửa hàng nhỏ ở Logan năm 2017 thành hiện tượng nhượng quyền trị giá 2 tỷ USD, lan khắp Mỹ và Canada.
Được tiếp sức bởi TikTok, những người có ảnh hưởng và thực đơn xoay vòng mỗi tuần, Crumbl mở 1.100 cửa hàng chỉ trong 7 năm – nhanh hơn cả McDonald’s và Starbucks trong giai đoạn khởi đầu. Mỗi sáng thứ Hai, hàng triệu người Mỹ đón buổi ra mắt bánh mới như chờ ra mắt iPhone hay ca khúc mới của Sabrina Carpenter.
Từ ý tưởng sinh viên đến “đế chế hộp hồng”
Sawyer Hemsley, sinh viên Đại học bang Utah, cùng người anh họ Jason McGowan mở tiệm với duy nhất một vị bánh – chocolate chip. Hemsley phụ trách sáng tạo và truyền thông, còn McGowan đảm nhận công nghệ và mở rộng. Họ sớm thành công nhờ mô hình thực đơn luân phiên hàng tuần, kết hợp chiến lược mạng xã hội cực thông minh.
Chiếc hộp hồng mang thương hiệu “Crumbl Pink” trở thành biểu tượng trên TikTok, không phải nhờ quảng cáo trả tiền mà nhờ hàng ngàn video unbox, đánh giá hương vị và dự đoán tuần mới. Các reviewer như Grace Mary Williams hay Stefan Johnson thu hút hàng triệu lượt xem mỗi khi “review cookie thứ Hai”.
Văn hóa đường ngọt và sức mạnh lan tỏa của TikTok
Không phải ngẫu nhiên Crumbl nở rộ ở Utah - nơi văn hóa tôn giáo Mormon có xu hướng kiêng rượu, cà phê và thuốc lá, nhưng lại thoải mái với đường. Giới phê bình ẩm thực gọi đó là “sự thăng hoa của ham muốn” - thay vì nghiện rượu hay chất kích thích, người ta đắm chìm trong đường ngọt.
Tuy nhiên, McGowan bác bỏ việc thương hiệu chỉ phục vụ người Mormon: “Người New York cũng thích đường, ai mà không thích?” – anh nói.
Khi Crumbl trở thành biểu tượng văn hóa pop
Từ hiện tượng TikTok, Crumbl dần bước vào Hollywood. Hãng hợp tác với Disney, Warner Bros., Olivia Rodrigo, Jimmy Fallon hay Benson Boone để tung cookie phiên bản đặc biệt. Đỉnh điểm là tháng Tư vừa qua, nhà Kardashian “chiếm sóng” thực đơn với 7 loại bánh riêng, trong đó chỉ có cookie của Kourtney là bị chê thảm họa.
Với Hemsley, Crumbl không chỉ là công ty - anh còn trở thành người nổi tiếng. Gương mặt sáng, phong cách trẻ trung và gần 300.000 người theo dõi trên TikTok khiến anh được Netflix mời tham gia một show thực tế. Nhưng sự chú ý cũng mang lại sóng gió.
CEO Crumbl và cơn bão mạng xã hội
Tháng 8, Hemsley công khai đồng tính trên Instagram, anh viết: “Tôi muốn kể câu chuyện của mình thay vì để người khác định nghĩa”. Trước đó, một TikToker đã tung clip trêu chọc anh – khiến cộng đồng mạng bàn tán dữ dội với hơn 25 triệu lượt xem. Dù người này sau đó xin lỗi, câu chuyện đã khiến Hemsley trở thành tâm điểm trên TikTok.
Từ đó, anh chia sẻ nhiều hơn về đời sống riêng, giới thiệu bạn trai - nhà môi giới bất động sản Antonio Bruno - và vẫn điều hành Crumbl cùng McGowan. Hai nhà sáng lập khẳng định Crumbl là nơi “mọi người đều có thể là chính mình”, bất kể tôn giáo hay xu hướng chính trị.
Thất bại, thành công và tham vọng toàn cầu
Crumbl từng gặp rắc rối với Bộ Lao động Mỹ vì vi phạm quy định về lao động trẻ vị thành niên, cũng như dính “thảm họa hương vị” với bánh bagel tỏi và cookie kẹo cao su bị chê thậm tệ. Nhưng những cú ngã đó không ngăn được đà tăng trưởng.
Hemsley cho biết Crumbl đã bỏ chữ “Cookies” trong tên từ năm 2024 để mở rộng sang các món tráng miệng khác, như bánh Dubai Chocolate Brownie - sản phẩm bán chạy nhất lịch sử hãng. Crumbl cũng đã ký hợp đồng mở cửa hàng đầu tiên tại Mexico và đang hướng tới châu Á.
Từ khu văn phòng nhỏ ở Utah, đế chế Crumbl giờ mang “hương vị ngọt kiểu Mỹ” lan ra khắp thế giới. Giữa hương bơ nướng và tiếng máy trộn, Hemsley nói: “Chúng tôi muốn mang mọi người lại gần nhau. Hãy tạm quên mọi lo toan - chỉ cần một chiếc bánh ngọt để mỉm cười cùng nhau”.
