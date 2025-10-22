Vàng rơi tự do sau chuỗi tăng lịch sử: Phố Wall vẫn đặt cược mốc 6.000 USD

Giá vàng tương lai giảm tới 5,5%, xuống quanh mức 4.141 USD/ounce - đánh dấu cú rơi trong ngày lớn nhất trong 12 năm. Bạc cũng mất hơn 7%, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2021.

Đà sụt giảm diễn ra khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, đồng USD tăng giá và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng bị mua quá mức.

“Vàng đã nhiều lần cố vượt ngưỡng 4.400 USD từ tuần trước, nhưng đều gặp lực cản” - chuyên gia David Morrison của Trade Nation nhận định. Ông cho rằng mức 4.000 USD/ounce sẽ là “phép thử đầu tiên” cho xu hướng giảm, dù không loại trừ khả năng giá bật lại quanh 4.200 USD.

Một số nhà đầu tư coi cú giảm này chỉ là “đợt điều chỉnh cần thiết” sau chuỗi tăng ấn tượng. Tom Essaye, sáng lập Sevens Report Research, nói với Yahoo Finance: “Đây chỉ là cú vấp tạm thời. Lạm phát vẫn cao, lãi suất thực vẫn thấp, bất ổn địa chính trị và khủng hoảng chính trị ở Mỹ vẫn là chất xúc tác tích cực cho vàng”.

Từ giữa tháng 8, vàng đã tăng 28% nhờ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng.

Các nhà phân tích Phố Wall vẫn lạc quan. Bank of America dự báo giá vàng có thể đạt đỉnh 6.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Goldman Sachs nâng dự báo lên 4.900 USD vào cuối năm tới, trong khi JPMorgan cho rằng vàng có thể chạm 6.000 USD vào năm 2029.