Vàng rơi tự do sau chuỗi tăng lịch sử: Phố Wall vẫn đặt cược mốc 6.000 USD
V.N (Theo YF)
22/10/2025 6:50 AM (GMT+7)
Hôm qua 21/10, giá vàng trên thị trường thế giới đã lao dốc mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, chấm dứt chuỗi tăng lịch sử. Một số nhà đầu tư coi cú giảm này chỉ là “đợt điều chỉnh cần thiết”. Giới phân tích Phố Wall vẫn lạc quan.
Giá vàng tương lai giảm tới 5,5%, xuống quanh mức 4.141 USD/ounce - đánh dấu cú rơi trong ngày lớn nhất trong 12 năm. Bạc cũng mất hơn 7%, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2021.
Đà sụt giảm diễn ra khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, đồng USD tăng giá và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng bị mua quá mức.
“Vàng đã nhiều lần cố vượt ngưỡng 4.400 USD từ tuần trước, nhưng đều gặp lực cản” - chuyên gia David Morrison của Trade Nation nhận định. Ông cho rằng mức 4.000 USD/ounce sẽ là “phép thử đầu tiên” cho xu hướng giảm, dù không loại trừ khả năng giá bật lại quanh 4.200 USD.
Một số nhà đầu tư coi cú giảm này chỉ là “đợt điều chỉnh cần thiết” sau chuỗi tăng ấn tượng. Tom Essaye, sáng lập Sevens Report Research, nói với Yahoo Finance: “Đây chỉ là cú vấp tạm thời. Lạm phát vẫn cao, lãi suất thực vẫn thấp, bất ổn địa chính trị và khủng hoảng chính trị ở Mỹ vẫn là chất xúc tác tích cực cho vàng”.
Từ giữa tháng 8, vàng đã tăng 28% nhờ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng.
Các nhà phân tích Phố Wall vẫn lạc quan. Bank of America dự báo giá vàng có thể đạt đỉnh 6.000 USD/ounce vào giữa năm 2026. Goldman Sachs nâng dự báo lên 4.900 USD vào cuối năm tới, trong khi JPMorgan cho rằng vàng có thể chạm 6.000 USD vào năm 2029.
Thủ Thiêm hướng đến trở thành trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM
TP.HCM đang đặt nhiều kỳ vọng vào Thủ Thiêm – khu đô thị mới bên bờ Đông sông Sài Gòn trong hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của Việt Nam, nơi hội tụ các định chế tài chính, ngân hàng, fintech và các tập đoàn đầu tư toàn cầu.
Giá vàng biến động dữ dội, lời khuyên chiến lược dành cho các nhà đầu tư
Giá vàng biến động mạnh dữ dội trong những ngày qua đang khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng và đặt ra câu hỏi: Điều gì đang thực sự diễn ra, và nên làm gì tiếp theo? CBS News dẫn lời các chuyên gia cho biết, cân bằng, linh hoạt và kiên định với mục tiêu đầu tư là chìa khóa trong giai đoạn này.
Chuyên gia nhận định bất ngờ: Trung Quốc trở thành động lực đẩy giá vàng tăng vọt
Trung Quốc đã nổi lên như lực đẩy chủ chốt đưa giá vàng lên mức kỷ lục trong năm 2025, theo nhận định của một trong những nhà phân tích có ảnh hưởng nhất Phố Wall.
Vàng lao dốc mạnh nhất trong 12 năm: Cú “phanh gấp” hay dấu hiệu đỉnh giá đã đến?
Giá vàng thế giới vừa chứng kiến cú sụt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, nhưng các chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là “trạm dừng kỹ thuật” trên hành trình tăng giá dài hạn, chứ chưa phải hồi kết của cơn sốt vàng lập kỷ lục suốt nhiều tháng qua.
Đặt vé tàu Tết trực tuyến tăng mạnh, hơn 64.000 vé đã được bán
Sau gần một tháng mở bán, ngành đường sắt đã bán hơn 64.000 vé tàu Tết Bính Ngọ 2026, trong đó vé trực tuyến chiếm tới 2/3 tổng lượng vé.
Ảnh hưởng bão số 12, hàng không điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay
Do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), Vietnam Airlines phải điều chỉnh và hủy nhiều chuyến bay đến Huế, Đà Nẵng trong hai ngày 22 và 23/10 để đảm bảo an toàn khai thác.