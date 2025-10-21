Hà Nội chấm dứt toàn bộ cơ sở mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư
Thành Nguyễn
21/10/2025 1:25 PM (GMT+7)
Hà Nội sẽ chấm dứt toàn bộ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư, hướng tới mô hình giết mổ tập trung, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch sẽ.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch quản lý giết mổ, vận
chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật đến năm 2030, trong đó yêu cầu
rà soát, chấm dứt hoạt động toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân
cư, hướng tới mô hình giết mổ tập trung, hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm và
bảo vệ môi trường.
Theo Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền ký
ban hành, chính quyền TP
giao Sở Nông nghiệp và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã tổng hợp danh sách các cơ sở
giết mổ nhỏ lẻ, không phép, để tham mưu chỉ đạo, triển khai giải pháp chấm dứt
hoạt động tại các cơ sở này.
Đồng thời, rà soát, thống kê các chợ đầu mối, chợ tiêu thụ lớn
sản phẩm động vật để bố trí lực lượng liên ngành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ
nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh thú y.
Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% lượng động vật được
giết mổ tập trung, công nghiệp; 100% cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp
ứng dụng công nghệ tiên tiến, quy trình khép kín và được cấp phép, kiểm soát
trước khi lưu thông thị trường.
Chính quyền Hà Nội sẽ triển khai theo ba giai đoạn: Giai đoạn 1 (10–12/2025): Rà soát, phân
loại và lập phương án xử lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát.
Giai đoạn 2 (2026–2027): Cập nhật, điều chỉnh mạng lưới giết
mổ tập trung, xây dựng các khu giết mổ tạm thời phù hợp thực tế.
Giai đoạn 3 (2028–2030): Xử lý dứt điểm, hỗ trợ di dời các
cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện vệ sinh thú y ra khỏi khu dân cư.
Song song với đó, UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ động vật tập trung, khép kín theo chuỗi, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, đồng thời xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định.
Để thực hiện mục tiêu này, UBND TP Hà Nội đề ra 6 nhóm giải pháp trọng
tâm, gồm: Phân công rõ trách nhiệm
từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh
doanh động vật và sản phẩm động vật;
Phát triển hệ thống giết mổ tập trung, công nghiệp, hình thành mạng lưới cơ sở giết mổ khép kín, tạm thời phù hợp quy hoạch; phát triển thị trường, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ thông tin.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, cơ
sở sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý và vận hành các cơ sở giết mổ hiện đại..
Theo UBND TP Hà Nội, việc chấm dứt hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công trong khu dân cư không chỉ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, mà còn góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, hiện đại, hướng tới một chuỗi sản xuất, phân phối thực phẩm an toàn, bền vững cho người dân Thủ đô.
