Bloomberg: Mức thuế cao của ông Trump không kìm hãm được đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

V.N (Theo Bloomberg)

20/10/2025 10:28 AM (GMT+7)

Từ việc bị áp thuế trừng phạt đến khi được Apple - một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới chọn làm nơi sản xuất thế hệ thiết bị nhà thông minh mới, Việt Nam đang trải qua giai đoạn rực rỡ - hãng tin Mỹ Bloomberg viết.

Việt Nam đang trải qua giai đoạn rực rỡ, theo Bloomberg. Ảnh: M.H.

Theo Bloomberg, dù đang đàm phán để giảm thuế, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mức thuế cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể kìm hãm được đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Từ việc bị áp thuế trừng phạt đến khi được một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới chọn làm nơi sản xuất thế hệ thiết bị nhà thông minh mới, Việt Nam đang trải qua giai đoạn rực rỡ.

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 8% trong quý vừa qua, xuất khẩu tăng mạnh, và quốc gia này vừa được FTSE Russell nâng hạng lên “thị trường mới nổi” - bước tiến có thể mang về hàng tỷ USD dòng vốn mới.

Giờ đây, Apple cũng nhập cuộc khi tập đoàn công nghệ Mỹ này chuẩn bị sản xuất các thiết bị trung tâm nhà thông minh đầu tiên, thậm chí cả robot gia đình tương lai tại Việt Nam. Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy quốc gia từng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 46% đã trở thành mắt xích không thể thiếu của kinh tế toàn cầu.

“Khác với nhiều quốc gia đang bị tê liệt vì bất ổn chính trị, Việt Nam đã hành động rất nhanh để đàm phán giảm thuế và cải cách kinh tế nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh” - chuyên gia kinh tế cấp cao Trịnh Nguyễn (Natixis) nhận định.

“Nhờ đó, Việt Nam nổi lên như một bên thắng cuộc trong thời kỳ Trump 2.0, bất chấp thuế cao, vì được ưu tiên làm điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các doanh nghiệp muốn tách khỏi căng thẳng Mỹ - Trung”.

Theo các nguồn tin, Apple đang hợp tác với tập đoàn xe điện Trung Quốc BYD để sản xuất các thiết bị nhà thông minh và robot, dù chưa rõ mức độ linh kiện Trung Quốc được sử dụng trong thành phẩm.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam do ông Trump công bố, hàng hóa Việt Nam chịu thuế 20%. Tuy nhiên, các sản phẩm bị coi là “tái xuất” - tức được trung chuyển qua một điểm đến trung gian - sẽ bị đánh thuế 40%.

Dù vậy, việc Apple chọn Việt Nam là một chiến thắng rõ ràng, củng cố vị thế của quốc gia vốn đã thu hút nhiều tập đoàn như Samsung Electronics và Nike nhờ lực lượng lao động trẻ, lành nghề.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook từng tuyên bố hồi tháng 5 rằng Việt Nam sẽ “sản xuất gần như toàn bộ” iPad, MacBook, đồng hồ và AirPods dành cho thị trường Mỹ.

Ngay cả khi đang đàm phán giảm thuế, nền kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức bật mạnh mẽ. Trong quý III (từ tháng 7 đến tháng 9), GDP tăng 8,23% - nhanh nhất trong 3 năm - khi các nhà máy gấp rút đẩy hàng sang Mỹ trước khi thuế mới có hiệu lực đầu tháng 8.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bứt phá ngoạn mục, tăng khoảng 40% trong năm nay, vượt xa các thị trường khu vực. Đà tăng được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân và tin vui về việc nâng hạng thị trường. Hoạt động IPO cũng sôi động, khi tổng giá trị huy động từ các đợt niêm yết mới ở Việt Nam đã vượt cả London.

