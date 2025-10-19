Apple mở rộng sản xuất ở Việt Nam, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc
V.N (Theo Bloomberg)
19/10/2025 7:45 AM (GMT+7)
Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam, bao gồm HomePod mới có màn hình và robot để bàn,trong nỗ lực thâm nhập sâu hơn vào thị trường nhà thông minh và giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, Apple đang phát triển loạt thiết bị gia đình mới ra mắt vào năm tới, gồm camera an ninh trong nhà và một màn hình trung tâm dùng để điều khiển các thiết bị, đóng vai trò là “bộ não” của ngôi nhà. Một robot để bàn cao cấp hơn, có khả năng di chuyển nhờ động cơ và cảm biến, dự kiến ra mắt vào năm 2027.
Điểm đáng chú ý là cả ba sản phẩm đều sẽ được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược sản xuất của Apple. Trước đây, hãng thường sản xuất các dòng sản phẩm mới tại Trung Quốc trước khi mở rộng hoặc chuyển sang quốc gia khác.
Đối với hai sản phẩm chủ lực - Home Hub và robot, Apple hợp tác với BYD, tập đoàn Trung Quốc nổi tiếng về xe điện nhưng ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng phần cứng của Apple. BYD sẽ phụ trách khâu lắp ráp cuối cùng, kiểm thử và đóng gói, tức giai đoạn hoàn thiện sản phẩm trước khi xuất xưởng.
Apple cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất iPad tại Việt Nam cùng đối tác BYD. Hiện hãng đã sản xuất tại đây nhiều dòng sản phẩm như iPad, AirPods, Apple Watch, Mac và HomePod thế hệ cũ.
Việc mở rộng này thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Apple, đặc biệt khi công ty đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng.
Tuy nhiên, Apple vẫn sẽ phải chịu mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam theo chính sách thuế đối ứng do chính quyền Trump công bố ngày 31/7.
Vàng lao dốc mạnh nhất trong 12 năm: Cú “phanh gấp” hay dấu hiệu đỉnh giá đã đến?
Giá vàng thế giới vừa chứng kiến cú sụt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, nhưng các chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là “trạm dừng kỹ thuật” trên hành trình tăng giá dài hạn, chứ chưa phải hồi kết của cơn sốt vàng lập kỷ lục suốt nhiều tháng qua.
Đặt vé tàu Tết trực tuyến tăng mạnh, hơn 64.000 vé đã được bán
Sau gần một tháng mở bán, ngành đường sắt đã bán hơn 64.000 vé tàu Tết Bính Ngọ 2026, trong đó vé trực tuyến chiếm tới 2/3 tổng lượng vé.
Ảnh hưởng bão số 12, hàng không điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay
Do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), Vietnam Airlines phải điều chỉnh và hủy nhiều chuyến bay đến Huế, Đà Nẵng trong hai ngày 22 và 23/10 để đảm bảo an toàn khai thác.
Tim Cook hết lời ca ngợi “năng lực sáng tạo đáng kinh ngạc” của Trung Quốc bất chấp thương chiến Mỹ-Trung
Tổng giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, vừa dành những lời ca ngợi hiếm thấy cho các nhà phát triển ứng dụng Trung Quốc, mô tả họ là “một phần không thể thiếu” trong hệ sinh thái đổi mới toàn cầu của Apple và cho rằng năng lực sáng tạo của Trung Quốc “thật sự khiến người ta phải kinh ngạc".
Ông Trump vội vã tìm cách phá vỡ thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc
Khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đất hiếm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách phá thế độc quyền, nhưng tuyên bố của ông rằng nước Mỹ sẽ tràn ngập nguồn khoáng sản chiến lược chỉ sau một năm có thể là ảo tưởng - theo bình luận của CNN.
Chính phủ và doanh nghiệp Nhật lo ngại lệnh cấm xe xăng ở Việt Nam
Chính phủ Nhật Bản và một số nhà sản xuất hàng đầu nước này đã cảnh báo Việt Nam rằng kế hoạch cấm xe máy chạy xăng tại Hà Nội có thể gây mất việc làm và làm gián đoạn thị trường trị giá 4,6 tỷ USD hiện do Honda chiếm ưu thế - Reuters ngày 21/10 cho biết.