Apple mở rộng sản xuất ở Việt Nam, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Siri mới sẽ cho phép người dùng nhận câu trả lời từ web, giống như khi họ sử dụng ChatGPT hoặc một chatbot khác, và có khả năng kiểm soát chính xác hơn các hành động bên trong ứng dụng. Ảnh: Bloomberg.

Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, Apple đang phát triển loạt thiết bị gia đình mới ra mắt vào năm tới, gồm camera an ninh trong nhà và một màn hình trung tâm dùng để điều khiển các thiết bị, đóng vai trò là “bộ não” của ngôi nhà. Một robot để bàn cao cấp hơn, có khả năng di chuyển nhờ động cơ và cảm biến, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Điểm đáng chú ý là cả ba sản phẩm đều sẽ được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược sản xuất của Apple. Trước đây, hãng thường sản xuất các dòng sản phẩm mới tại Trung Quốc trước khi mở rộng hoặc chuyển sang quốc gia khác.

Đối với hai sản phẩm chủ lực - Home Hub và robot, Apple hợp tác với BYD, tập đoàn Trung Quốc nổi tiếng về xe điện nhưng ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng phần cứng của Apple. BYD sẽ phụ trách khâu lắp ráp cuối cùng, kiểm thử và đóng gói, tức giai đoạn hoàn thiện sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Apple cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất iPad tại Việt Nam cùng đối tác BYD. Hiện hãng đã sản xuất tại đây nhiều dòng sản phẩm như iPad, AirPods, Apple Watch, Mac và HomePod thế hệ cũ.

Việc mở rộng này thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Apple, đặc biệt khi công ty đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng gia tăng.

Tuy nhiên, Apple vẫn sẽ phải chịu mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam theo chính sách thuế đối ứng do chính quyền Trump công bố ngày 31/7.