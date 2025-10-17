Doanh nghiệp Mỹ nổi giận: Chính quyền Trump bị kiện vì phí visa 100.000 USD

Khoản phí thị thực này “sẽ khiến chương trình trở nên quá đắt đỏ đối với các doanh nghiệp Mỹ” - theo lời ông Neil Bradley, Giám đốc Chính sách của Phòng Thương mại Mỹ - tổ chức ủng hộ doanh nghiệp.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt khoản phí trên, với lý do chương trình thị thực H-1B đã bị lạm dụng. Những người chỉ trích cho rằng chương trình này làm suy yếu lực lượng lao động Mỹ, dù nó được ngành công nghệ Mỹ sử dụng rộng rãi, từ các tập đoàn lớn đến các startup nhỏ.

Nhà Trắng phản hồi vụ kiện bằng tuyên bố rằng khoản phí là hợp pháp và là “bước đi cần thiết, ban đầu và có tính cải cách từng phần” hướng tới việc cải tổ chương trình H-1B.

Sắc lệnh của ông Trump chỉ áp dụng cho các hồ sơ visa mới, đồng thời quy định chỉ những ai nộp đủ khoản phí mới được phép nhập cảnh.

Động thái này đã vấp phải làn sóng phản đối từ giới lãnh đạo công nghệ, trong đó có tỷ phú Elon Musk, người cho rằng chương trình H-1B giúp Mỹ thu hút nhân tài toàn cầu.

Elon Musk, Satya Nadella (CEO của Microsoft) và Sundar Pichai (CEO của Alphabet – công ty mẹ Google) đều là những người từng khởi đầu sự nghiệp tại Mỹ bằng thị thực H-1B.

Ông Trump cũng công bố một loại “thẻ vàng” (gold card) mới, cho phép xét duyệt nhanh visa cho một số nhóm nhập cư đổi lại khoản phí khởi điểm 1 triệu bảng Anh.

Trong đơn kiện hôm thứ Ba, Phòng Thương mại Mỹ lập luận rằng nếu được thực thi, “khoản phí này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp Mỹ, buộc họ hoặc tăng mạnh chi phí nhân công, hoặc giảm tuyển dụng nhân sự trình độ cao”.

Tuy vậy, trong thông cáo báo chí, Phòng Thương mại – đại diện cho hơn 3 triệu doanh nghiệp Mỹ – vẫn ca ngợi ông Trump về “chính sách thuế dài hạn thúc đẩy tăng trưởng, khai phóng năng lượng Mỹ và cắt giảm quy định cản trở phát triển kinh tế.”

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick lên tiếng ủng hộ sắc lệnh của ông Trump, cho biết “tất cả các tập đoàn lớn đều đồng thuận với mức phí này.”

“Doanh nghiệp cần tự hỏi, nhân viên đó có đủ giá trị để đóng 100.000 USD/năm cho chính phủ, hay họ nên trở về nước và tuyển người Mỹ” - ông Lutnick nói.

Nhiều người mang thị thực H-1B đến từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Các công ty công nghệ cho rằng lao động H-1B không thể dễ dàng thay thế bằng nhân sự trong nước.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định hành động của chính quyền Trump nhằm ngăn các công ty “ép lương người Mỹ xuống thấp”.