Ông Trump đe dọa tạm dừng giao thương một số lĩnh vực với Trung Quốc, thị trường bốc hơi 450 tỉ USD
V.N (Theo Reuters, Strana)
15/10/2025 3:13 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba cho biết Washington đang xem xét chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc, trong đó có mặt hàng dầu ăn.
Viết trên mạng xã hội ngày 14/10, ông Trump cho biết: “Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng ta, gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành Mỹ, là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang xem xét chấm dứt làm ăn với Trung Quốc trong lĩnh vực dầu ăn và các lĩnh vực thương mại khác như một biện pháp trả đũa".
Ông nói thêm: “Chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất dầu ăn, không cần phải mua từ Trung Quốc”.
Chỉ trong vòng 7 phút sau tuyên bố này, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã mất tới 450 tỷ USD.
Trung Quốc đã giảm mạnh lượng mua đậu nành của Mỹ, mà ông Trump gọi là một chiêu mặc cả trong đàm phán. Ông cho biết trong tháng này ông hy vọng sẽ thảo luận về vấn đề đậu nành với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể đình chỉ một phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, nhưng trong những tháng gần đây, Bắc Kinh chuyển sang mua từ Brazil và Argentina giữa bối cảnh căng thẳng thuế quan và thương mại.
Ông Trump đã liên tiếp ban hành các mệnh lệnh áp thuế lên hàng tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, nói rằng mục tiêu là thu hẹp thâm hụt thương mại, đưa sản xuất quay về Mỹ và ngăn chặn dòng chảy fentanyl.
Quan hệ Washington – Bắc Kinh đã căng thẳng suốt nhiều năm, đặc biệt trong thời kỳ Trump cầm quyền, với hàng loạt bất đồng về thuế quan thương mại, công nghệ, nhân quyền, nguồn gốc đại dịch COVID-19, và các vấn đề địa chính trị như Hồng Kông, Đài Loan và Ukraine.
