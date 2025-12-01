Nhật Bản áp dụng mức thuế cố định 20% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử

Tóm tắt Nhật Bản dự định chuyển thuế tiền mã hóa từ biểu thuế lũy tiến lên tới 55% sang mức cố định 20%, trong đó 15% về chính phủ trung ương và 5% cho chính quyền địa phương.

Các nhà lập pháp kỳ vọng mức thuế thấp hơn sẽ hồi sinh giao dịch trong nước, thúc đẩy đổi mới blockchain và thu hút các nhà quản lý tài sản như Nomura, Daiwa, MUFG và Amova.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang chuẩn bị các quy định cho 105 token niêm yết, bao gồm Bitcoin và Ethereum, coi chúng là sản phẩm tài chính chịu điều chỉnh của luật giao dịch nội gián.

Theo Nikkei, Nhật Bản đang chuẩn bị cải tổ quy định thuế tiền mã hóa bằng cách áp mức thuế cố định 20% đối với lợi nhuận giao dịch, đưa tài sản số ngang hàng với cổ phiếu và các kênh đầu tư phổ biến khác.

Theo đề xuất này, thu nhập từ giao dịch tiền mã hóa sẽ không còn gộp chung với lương hay thu nhập kinh doanh. Thay vào đó, chúng sẽ thuộc một khung thuế riêng, trong đó 15% chuyển về chính phủ trung ương và 5% cho chính quyền cấp tỉnh và thành phố.

Cải cách được kỳ vọng sẽ được đưa vào khung chính sách thuế năm 2026 của Nhật Bản, dự kiến công bố cuối năm nay. Hiện nay, lợi nhuận từ tài sản số chịu biểu thuế lũy tiến có thể lên tới 55% tùy tổng thu nhập, trong khi lợi nhuận từ cổ phiếu và quỹ đầu tư chịu mức thuế cố định 20%.

Các nhà lập pháp ủng hộ đề xuất cho rằng việc giảm gánh nặng thuế có thể khôi phục hoạt động giao dịch trong nước và cuối cùng giúp tăng tổng thu ngân sách. Những người ủng hộ cũng xem đây là cách thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực công nghệ rộng hơn, bao gồm các công ty xây dựng dịch vụ dựa trên hạ tầng blockchain.

Động thái này phản ánh quan điểm rộng hơn của chính phủ rằng tiền mã hóa đã phát triển thành một loại hình đầu tư tiêu chuẩn thay vì tài sản bên lề.

Dữ liệu từ Hiệp hội Giao dịch Tài sản Ảo và Tiền mã hóa Nhật Bản cho thấy nước này có khoảng tám triệu tài khoản tiền mã hóa đang hoạt động.

Nomura Asset Management đã thành lập một nhóm công tác liên phòng ban để chuẩn bị chiến lược sản phẩm cho bối cảnh sau khi quy định thay đổi, trong khi Daiwa Asset Management đang phối hợp với đơn vị chuyên về ETF là Global X Japan. Mitsubishi UFJ Asset Management và Amova Asset Management cũng đang đánh giá danh mục quỹ cho cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Các nhà quản lý tài sản đối mặt với nhiều thách thức thực tế, bao gồm xác định chuẩn giá, bảo đảm tốc độ mua đủ nhanh để theo kịp dòng vốn của nhà đầu tư, và triển khai hệ thống lưu ký – bảo mật. Biến động mạnh của tài sản số vẫn là mối lo ngại lớn.

Ngoài ra, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đang soạn thảo các biện pháp áp dụng cho 105 đồng tiền mã hóa niêm yết trong nước, bao gồm Bitcoin và Ethereum, coi tài sản số là sản phẩm tài chính chịu điều chỉnh của luật giao dịch nội gián.