Các nhà máy ở châu Á chật vật sau thỏa thuận thương mại với Mỹ song sản xuất của Việt Nam vẫn tăng trưởng
V.N (Theo Reuters)
01/12/2025 11:22 AM (GMT+7)
Các cường quốc sản xuất của châu Á tiếp tục đối mặt với nhu cầu ảm đạm trong tháng 11, kéo dài đà suy giảm hoạt động nhà máy khi tiến triển trong đàm phán thương mại với Mỹ vẫn chưa chuyển hóa thành sự phục hồi đáng kể về đơn hàng.
Loạt chỉ số PMI công bố sáng thứ Hai 1/12 cho thấy bức tranh trái chiều trong khu vực: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều báo cáo hoạt động sản xuất giảm, trong khi phần lớn các nền kinh tế Đông Nam Á ghi nhận tăng trưởng.
Tại Trung Quốc, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, hoạt động nhà máy rơi trở lại vùng thu hẹp, theo PMI khu vực tư nhân, chỉ một ngày sau khi thước đo chính thức cho thấy hoạt động giảm tháng thứ 8 liên tiếp, dù mức giảm chậm hơn.
“Lưu lượng container qua các cảng Trung Quốc tháng trước gần như không thay đổi so với tháng 10. Dù có dấu hiệu nhu cầu được cải thiện, điều đó không đủ để hỗ trợ sản xuất trong bối cảnh tồn kho vẫn rất cao – chỉ số sản lượng giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng” - Zichun Huang, kinh tế gia Trung Quốc tại Capital Economics, nhận định.
“Và dù chỉ số giá đầu ra nhích lên nhẹ, nó vẫn ở mức thấp, cho thấy áp lực giảm phát tiếp diễn.”
Khắp châu Á năm nay, các doanh nghiệp tại những nước xuất khẩu lớn đang phải xoay xở trước sự bất định do các mức thuế rộng khắp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.
Dù các thỏa thuận thương mại của Trump với Nhật Bản, Hàn Quốc và việc hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc đã giúp doanh nghiệp phần nào yên tâm, nhiều công ty vẫn đang điều chỉnh để thích nghi với thực tế thương mại mới của Mỹ.
PMI của Nhật Bản cho thấy đơn hàng mới tiếp tục giảm, kéo dài đợt suy giảm lên hai năm rưỡi, bị quy cho tình hình kinh doanh toàn cầu ảm đạm, ngân sách khách hàng thắt chặt và đầu tư vốn yếu.
Số liệu chính thức hôm thứ Hai cũng cho thấy chi tiêu của doanh nghiệp Nhật Bản cho nhà máy và thiết bị tăng 2,9% trong quý 7–9 so với cùng kỳ năm trước, chậm lại so với quý trước.
Hoạt động nhà máy của Hàn Quốc thu hẹp tháng thứ hai trong tháng 11, dù một thỏa thuận thương mại cuối cùng với Mỹ mang lại phần nào rõ ràng cho các nhà sản xuất.
Số liệu riêng cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trong tháng 11 - tăng tháng thứ 6 liên tiếp, vượt kỳ vọng thị trường, nhờ doanh số chip lập kỷ lục với nhu cầu công nghệ mạnh, trong khi ô tô cũng tăng sau thỏa thuận thương mại với Mỹ.
PMI của Đài Loan cho thấy hoạt động nhà máy tiếp tục giảm, nhưng với tốc độ chậm hơn.
Trong khi đó, các nhà sản xuất tại những thị trường mới nổi ở châu Á tiếp tục dẫn đầu, với Indonesia và Việt Nam đều báo cáo tăng trưởng mạnh của hoạt động nhà máy, còn Malaysia quay trở lại tăng trưởng.
Theo PMI tháng Mười, lĩnh vực sản xuất của Indonesia và Việt Nam cũng đều chứng kiến sự tăng trưởng.
