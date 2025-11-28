Người Mỹ chịu gánh nặng giá điện cao kỷ lục

Giá điện trung bình tháng 9 tăng 74%. Ảnh: YF.

Giá bán lẻ điện trung bình trong tháng 9 tăng 7,4% lên mức kỷ lục 18,07 cent/kWh, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2023, theo dữ liệu công bố hôm thứ Ba 25/11.

Chi phí điện dự kiến còn tăng cao hơn vào năm 2026, và khách hàng trong lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại cũng đang chứng kiến xu hướng tương tự, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu điện đi lên.

Những con số này cho thấy áp lực ngày càng lớn mà người tiêu dùng phải đối mặt từ các hóa đơn năng lượng, khi mức sử dụng điện tăng từ các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp tiếp tục đẩy giá lên. Dù giá điện thường biến động theo tháng do thời tiết, chi phí nhiên liệu và các yếu tố khác, dữ liệu cho thấy giá điện đã tăng đều đặn suốt 5 năm qua.

Một phần đáng chú ý của đợt tăng giá đến từ khí đốt tự nhiên. Giá khí đốt – nguồn phát điện lớn nhất của Mỹ – trong tháng 9 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, mặc dù hàng triệu người Mỹ đang đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng vọt, song không phải tất cả các tiểu bang đều chịu ảnh hưởng như nhau.

Mặc dù giá điện đã tăng ở tất cả các tiểu bang, nhưng chỉ có 26 tiểu bang tăng nhanh hơn lạm phát. Ở một số tiểu bang còn lại, giá điện đã theo kịp lạm phát, và ở những tiểu bang khác, giá điện thực tế tăng chậm hơn lạm phát, nghĩa là trên thực tế, giá điện được coi là đã giảm.

Hơn nữa, khi giá nhiên liệu tăng nhanh, lý do không phải lúc nào cũng giống nhau. Ở California, vấn đề dường như nằm ở cơ sở hạ tầng cũ kỹ cần được thay thế toàn bộ cùng một lúc. Ở vùng Đông Bắc, thủ phạm chính là sự phụ thuộc quá mức vào khí đốt hoặc nhiên liệu metan nhập khẩu , bởi giá loại nhiên liệu bẩn này đã tăng mạnh sau cuộc chiến Nga - Ukraine.

Các trung tâm dữ liệu được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và khai thác tiền điện tử là một yếu tố trong một số trường hợp, nhưng không phải tất cả. Chúng không làm tăng giá điện ở Virginia, nhưng lại làm tăng giá ở những nơi khác, cùng với tác hại to lớn đối với môi trường và mức độ tiếng ồn đáng kinh ngạc mà chúng tạo ra.