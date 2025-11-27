Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: TP.HCM lựa chọn chuyển đổi xanh - số làm trụ cột phát triển
Gia Linh
27/11/2025 8:15 AM (GMT+7)
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM đã mở ra không gian thảo luận về các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Với trọng tâm “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, sự kiện cho thấy Việt Nam đang ưu tiên chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, năng lượng sạch và mô hình kinh tế thông minh.
Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 chính thức khai mạc ngày 26/11 tại TP.HCM do UBND TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. Sự kiện quy tụ lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, các tổ chức quốc tế như UN, IMF, ADB, cùng hơn 500 doanh nghiệp và 70 đoàn đại biểu quốc tế.
Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn trở thành không gian đối thoại chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương về tăng trưởng xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuỗi hoạt động kéo dài từ 24 - 30/11 dự kiến thu hút hơn 1.500 đại biểu.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là “mệnh lệnh của thời đại”, là lựa chọn chiến lược để TP.HCM duy trì năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế. Thành phố đặt trọng tâm vào ba đột phá: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nhân lực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Diễn đàn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác quốc tế của Việt Nam. Trước bối cảnh kinh tế thế giới phân mảnh và tăng trưởng chậm, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi xanh - số là xu thế tất yếu và là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững. Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sẵn sàng đón nhận dòng vốn, công nghệ xanh chất lượng cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh: Ban tổ chức
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị thúc đẩy thể chế linh hoạt, phát triển hạ tầng số - xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu như AI, sinh học, bán dẫn. Thủ tướng nhấn mạnh TP.HCM sẽ là đầu tàu trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này.
Tại phiên toàn thể, các chuyên gia WEF và đại biểu quốc tế phân tích chiến lược “chuyển đổi kép”, vai trò của AI, tự động hóa, năng lượng sạch trong nâng cao năng suất và tái cấu trúc chuỗi giá trị. Diễn đàn cũng đề cập mô hình siêu đô thị thông minh và các rủi ro - cơ hội của kinh tế số toàn cầu.
Sau đó, ba phiên thảo luận chuyên sâu được tổ chức song song, tập trung vào sản xuất thông minh, chuỗi cung ứng toàn cầu; logistics - cảng biển thông minh; và mô hình chính quyền số.
