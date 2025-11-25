Sàn vàng vật chất: Giải pháp minh bạch giá và tái cấu trúc thị trường vàng

Sàn giao dịch vàng giúp minh bạch thị trường

Một trong những chủ đề “nóng” nhất tại Diễn đàn “Thị trường vàng Việt Nam: Thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới” là đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng tập trung, nơi vàng nguyên liệu và vàng miếng được giao dịch công khai, tạo mặt bằng giá tham chiếu chuẩn, tiến tới thu hẹp khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Tọa đàm "Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô" - Ảnh: VGP

TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, cho rằng Việt Nam không thể duy trì mãi mô hình quản lý vàng dựa trên hạn chế nguồn cung. Ông đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng vật chất (vàng nguyên liệu nhập khẩu), hoạt động theo mô hình chuẩn quốc tế: Người nhập khẩu bán sỉ vàng ngay trên sàn; Các doanh nghiệp mua sỉ về để sản xuất hoặc bán lẻ; Giá tham chiếu công khai, minh bạch theo giá thế giới.

“Mỗi ngày chỉ cần công bố rõ giá vàng bán sỉ trên sàn là bao nhiêu, người dân sẽ tự hiểu giá bán lẻ hợp lý là bao nhiêu. Minh bạch thông tin là chìa khóa. Khi có sàn, thị trường sẽ không còn cảnh “mù mờ thông tin”, thao túng, đẩy giá hay chênh lệch vô lý giữa vàng trong nước và thế giới”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

TS. Nghĩa dẫn kinh nghiệm Trung Quốc, nơi 13 doanh nghiệp được cấp phép dập vàng miếng, trong đó có 5 ngân hàng thương mại như một ví dụ điển hình về việc không độc quyền sản xuất vàng miếng, mà cho phép các chủ thể đủ năng lực cùng tham gia, tạo cạnh tranh lành mạnh.

Về mô hình sàn vàng, TS. Cấn Văn Lực phân tích, Việt Nam đã có nền tảng pháp lý từ Nghị quyết 222 và Kết luận 203, nhưng cần làm rõ mô hình phù hợp: sàn độc lập, sở giao dịch hàng hóa hay trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM.

"Quan điểm của tôi là không cổ súy người dân đầu tư vàng. Vì thế, truyền thông cần đưa đúng thực tế, không tạo tâm lý tò mò khiến người dân đổ xô mua vàng", TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh.

Chính sách thuế, giao dịch không tiền mặt và bài toán huy động vàng trong dân

Ở góc nhìn quản lý thuế, một mảnh ghép quan trọng để minh bạch thị trường, ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, cho biết dữ liệu hoá đơn và giao dịch thời gian qua phát hiện nhiều bất thường.

Ông nêu rõ: Có tình trạng sai phạm về kê khai giá tính thuế, chi phí nguyên liệu vàng và dòng tiền lớn bất thường ở các tài khoản cá nhân. Điều này đòi hỏi phải hoàn thiện khung pháp lý liên thông giữa quản lý vàng - quản lý thuế - quản lý thanh toán.

Cùng với đó, ông đề xuất bắt buộc thanh toán qua ngân hàng đối với giao dịch vàng có giá trị lớn, yêu cầu hóa đơn phải ghi đầy đủ thông tin CCCD/MST để tạo dấu vết truy xuất.

Về chính sách thuế, tại diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến đồng tình đưa thu nhập từ kinh doanh vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, nhằm giảm động cơ đầu cơ và tăng tính minh bạch.

Về bài toán huy động vàng trong dân, vốn được ước tính ở mức khoảng 500 tấn, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng không thể nhìn vàng trong dân bằng tư duy “cấm hay hạn chế”, bởi: “Vàng trong dân là một dạng dự trữ quốc gia. Người dân mua vàng để phòng ngừa rủi ro, nhất là khi Nhà nước không thể bảo hiểm hết thiên tai, dịch bệnh.”

Ông nhấn mạnh, muốn huy động vàng trong dân, trước hết phải giảm méo mó thị trường, để người Việt không phải mua vàng đắt hơn thế giới quá nhiều. Khi thị trường minh bạch, giá hợp lý, niềm tin được củng cố thì người dân mới có thể tham gia các kênh huy động chính thức như chứng chỉ vàng, tài khoản vàng vật chất, hoặc gửi vàng qua ngân hàng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT Bảo Tín Mạnh Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam nhắc lại thực tế khó khăn: “Suốt 13 năm, doanh nghiệp không có cơ chế tiếp cận vàng nguyên liệu chính thức, buộc phải dùng vàng trôi nổi, chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất.”

Theo ông, muốn huy động vàng trong dân bền vững, bước đầu tiên phải là ổn định nguồn cung chính ngạch, cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhập khẩu, chế tác vàng trong khuôn khổ minh bạch.

Có thể thấy, thị trường vàng Việt Nam không đi theo hướng tự do hóa hoàn toàn, mà theo con đường “mở cửa có kiểm soát”, tăng mạnh tính minh bạch.

Đại diện các cơ quan quản lý nhất quán rằng thị trường vàng chỉ lành mạnh khi giao dịch giá trị lớn phải qua ngân hàng, hạn chế tiền mặt; hóa đơn điện tử ghi rõ thông tin chủ thể; dữ liệu được kết nối theo thời gian thực giữa NHNN – thuế – QLTT – công an – hải quan; sàn vàng vật chất được thành lập để công khai giá tham chiếu.

Chuyển trọng tâm sang vàng trang sức và xuất khẩu

Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực từ 10/10, với nội dung chính là xóa bỏ thế độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng một cách có kiếm soát, có thể cấp phép cho DN tham gia sản xuất; mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát; đưa Việt Nam thành trung tâm chế tác xuất khẩu vàng trang sức chất lượng cao. Như vậy Nghị định 232 mở ra cơ hội phát triển mạnh ngành vàng trang sức – mỹ nghệ, thay vì lệ thuộc quá nhiều vào vàng miếng.

Theo các chuyên gia tại diễn đàn, nhập khẩu vàng nguyên liệu được mở rộng, có điều kiện giúp ngành chế tác chủ động nguồn cung. Doanh nghiệp được tham gia sản xuất vàng miếng sẽ tạo cạnh tranh, giảm độc quyền. Xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ có thể trở thành mảng tạo giá trị, thay vì để vàng “đóng băng” trong két sắt.

Thị trường vàng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng. Mục tiêu không phải “thả nổi” thị trường, cũng không duy trì “siết quá chặt” như giai đoạn trước, mà là thiết lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh, với giá minh bạch, nguồn cung chính ngạch và cơ chế giám sát hiện đại.

Sàn vàng vật chất, chính sách thuế phù hợp, thanh toán không tiền mặt, chuẩn hóa nguồn cung và đẩy mạnh ngành chế tác - xuất khẩu sẽ là các trọng tâm trong hành trình tái cấu trúc thị trường vàng.

Và quan trọng nhất, như nhiều diễn giả tại diễn đàn nhấn mạnh, muốn thị trường vàng ổn định, niềm tin phải được đặt đúng chỗ. Từ thể chế, từ giá cả minh bạch và từ sự đồng hành của doanh nghiệp lẫn người dân.