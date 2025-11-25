Những khu vực nào ở Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo giờ?

Tại kỳ họp thứ 28 của HĐND TP Hà Nội, diễn ra từ ngày 26 đến 28/11, một trong những nội dung quan trọng được đưa ra xem xét là đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 liên quan đến việc thiết lập và vận hành các vùng phát thải thấp trên địa bàn Thủ đô.

Theo giải thích của thành phố, vùng phát thải thấp là khu vực được khoanh định nhằm kiểm soát các phương tiện giao thông gây ô nhiễm, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí – vấn đề đã trở thành thách thức lớn trong nhiều năm.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường trong Vành đai 1

Nhiều biện pháp hạn chế phương tiện gây ô nhiễm

UBND TP Hà Nội lần này đưa ra loạt biện pháp quản lý giao thông đối với nhóm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các loại xe có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Trước tiên, thành phố đề xuất ngừng đầu tư mới và kiểm soát chặt việc đăng ký mới với các phương tiện chạy xăng, dầu khi chủ phương tiện thải bỏ xe cũ hết hạn lưu thông. Với khối cơ quan, tổ chức, quy định này sẽ được áp dụng một cách nghiêm ngặt hơn.

Đáng chú ý là đề xuất cấm lưu thông xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong vùng phát thải thấp. Song song, Hà Nội sẽ hạn chế, tiến tới cấm xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực cụ thể.

Siết chặt hoạt động của xe máy trong vùng hạn chế

Đối với xe mô tô, xe gắn máy – nhóm phương tiện chiếm tỷ lệ lớn nhất trong giao thông đô thị – Hà Nội đưa ra hai phương án mạnh mẽ.

Thứ nhất, cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng ứng dụng công nghệ lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Thứ hai, thành phố đề xuất cấm các loại mô tô, xe gắn máy khác sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào khu vực này theo khung giờ hoặc khu vực được quy định trong từng đề án cụ thể.

UBND TP Hà Nội thừa nhận việc “cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch” là biện pháp khó, tác động trực tiếp tới đời sống người dân, liên quan đến hàng loạt lĩnh vực từ kinh tế, kỹ thuật đến an sinh xã hội. Do đó, quá trình triển khai cần có lộ trình rõ ràng, truyền thông đầy đủ và sự phối hợp đồng bộ từ tất cả các cơ quan liên quan.

Đề xuất triển khai thí điểm từ 1/7/2026

Trong giai đoạn đầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đưa ra phương án “cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực”. Các khung giờ, khu vực áp dụng sẽ được nêu chi tiết trong Đề án trình HĐND TP Hà Nội thông qua.

Thành phố dự kiến:

Từ ngày 1/7/2026, bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc vành đai 1.

Vành đai 1 gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ ngày 1/1/2028, mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ khu vực vành đai 1 và một số phường thuộc vành đai 2.

Vành đai 2 có 14 phường, gồm 9 phường của vành đai 1 và các phường: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ ngày 1/1/2030, tiếp tục mở rộng vào vành đai 3.

Vành đai 3 gồm 36 phường, xã: 14 phường khu vực vành đai 2 cùng các phường, xã như Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Trong giai đoạn 2026–2030, Hà Nội khuyến khích UBND cấp xã chủ động lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý, tạo mạng lưới kiểm soát đồng bộ hơn.

Từ 2031: Các khu vực đủ điều kiện sẽ phải áp dụng vùng phát thải thấp

Theo lộ trình dài hạn, từ năm 2031, bất kỳ khu vực nào trên địa bàn Hà Nội đáp ứng một trong các tiêu chí quy định đều phải triển khai vùng phát thải thấp. Điều này dự báo sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện sạch, khuyến khích người dân chuyển sang xe điện và các phương tiện thân thiện môi trường.