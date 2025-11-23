Hàng không Việt nam 2025- 2030: Nâng trải nghiệm thay vì giảm giá - Chiến lược giữ khách trong thời kỳ phục hồi

Ngành hàng không Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi ấn tượng từ sau dịch Covid-19, đặc biệt là phân khúc khách quốc tế và doanh nhân. Nhu cầu di chuyển tăng, cùng với kỳ vọng cao hơn về dịch vụ, khiến các hãng không còn chỉ chạy đua giá vé như trước đây.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu, bảo trì và nhân lực tăng cao, chiến lược giảm giá kéo dài dễ khiến lợi nhuận suy giảm. Các chuyên gia ngành hàng không nhận định, việc đầu tư nâng trải nghiệm hành khách trở thành hướng đi bền vững hơn, vừa giữ khách trung thành, vừa nâng giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Các hãng hàng không Việt Nam đang chuyển hướng từ cuộc đua giá sang nâng cao trải nghiệm hành khách. Ảnh: VNA

Trong bối cảnh trên, Vietnam Airlines là một trong những hãng tiên phong triển khai chiến lược này với hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent). Hệ thống này không chỉ tạo hương thơm, mà còn trở thành công cụ nâng trải nghiệm đồng bộ tại các điểm chạm dịch vụ: phòng chờ Bông Sen, khu vực Check-in Lounge, khoang hành khách và cả khu vực vệ sinh.

Hương thơm được xây dựng từ các nguyên liệu Việt đặc trưng như sen Tam Cốc, trà Thái Nguyên, cốm làng Vòng, bưởi Thanh Trà và quýt Lai Vung. Các phiên bản hương được tinh chỉnh theo từng không gian, đảm bảo cảm giác dễ chịu và hài hòa trong điều kiện áp suất thấp, độ ẩm thấp của khoang máy bay.

Ngoài mùi hương, hệ sinh thái trải nghiệm còn mở rộng sang dịch vụ sinh trắc học khi làm thủ tục, Internet trên máy bay, và các tiện ích khoang hành khách mới. Tất cả hướng tới một trải nghiệm liền mạch, nâng chuẩn dịch vụ 5 sao và tạo giá trị cảm xúc cho hành khách.

Việc tạo giá trị cảm xúc và tiện ích đồng bộ được xem là chìa khóa giữ khách và cạnh tranh bền vững Ảnh: VNA

Các chuyên gia hàng không đánh giá, trong giai đoạn từ 2025 - 2030, các hãng Việt Nam cần tập trung vào phân khúc khách cao cấp, nơi lợi nhuận lớn và khách trung thành mang lại giá trị bền vững. Việc nâng trải nghiệm từ phòng chờ, khoang bay đến các tiện ích đi kèm là cách để cạnh tranh không phải bằng giá, mà bằng cảm xúc và ký ức thương hiệu.

Khách hàng ngày nay không chỉ quan tâm giá vé, mà xem xét tổng thể trải nghiệm. Hãng nào biết tạo dấu ấn và cung cấp tiện ích đồng bộ sẽ giữ chân khách tốt hơn. Trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ, nâng trải nghiệm hành khách trở thành chiến lược sống còn của ngành hàng không Việt Nam.