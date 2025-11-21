Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%
Gia Linh
21/11/2025 10:44 AM (GMT+7)
Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Hãng hàng không Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”. Ảnh: VJ
Từ 24/11 – 30/11/2025, Vietjet dành tặng hàng triệu vé Eco giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí) cho tất cả các đường bay khi khách hàng đặt vé và nhập mã THANKME tại www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.
Với thời gian bay linh hoạt từ 05/01/2026 đến 27/05/2026 (*), hành khách có thể thoải mái lựa chọn hành trình, từ những chuyến bay khắp Việt Nam đến các đường bay quốc tế kết nối với Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia... Hành khách bay quốc tế cùng vé Eco của Vietjet còn được tặng thêm 20kg hành lý ký gửi (**), thoải mái hành lý cho những chuyến du lịch, mua sắm...
“Biết ơn mình bằng hành trình trên mây” là thông điệp Vietjet gửi đến người dân và du khách trong mùa lễ hội cuối năm - khoảng thời gian mỗi người nhìn lại hành trình đã đi qua, trân trọng những nỗ lực của bản thân và tự thưởng cho mình một chuyến bay để tái tạo năng lượng, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới đáng tự hào hay sum vầy cùng bạn bè, gia đình.
Từ nay đến hết tháng 02/2026, các chuyến bay Vietjet sẽ mang đến nhiều hoạt động giải trí đặc sắc chào đón mùa lễ hội lớn nhất năm như Giáng sinh, Tết Dương lịch, ngày Lễ Tình yêu, Tết Nguyên đán 2026, cùng nhiều quà tặng bất ngờ dành cho hành khách trên chuyến bay.
Bay cùng Vietjet, cùng Biết ơn mình bằng hành trình trên mây!
(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay;
(**) Điều kiện và điều khoản;
Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.
Về Vietjet:
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?
Từ đầu năm 2025 đến nay, Shopee liên tục điều chỉnh từ phí nền tảng, quy định vận hành đến chính sách trả hàng, hoàn tiền. Những thay đổi này được đánh giá là nhằm cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua, siết chặt gian lận và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, với người mua hàng, chuỗi cập nhật liên tiếp cũng đặt ra nhiều lưu ý quan trọng để hạn chế rủi ro khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
HoREA vừa gửi văn bản góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, đề xuất bổ sung quy định xử lý đất đai của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn 2007–2021 và cơ chế miễn khoản thu bổ sung trong trường hợp người sử dụng đất không có lỗi.
TP.HCM “làm mới” kho tài sản công sau sáp nhập
Sau sáp nhập, TP.HCM đang sở hữu hàng ngàn mặt bằng công dôi dư, nhiều khu đất bỏ trống chưa khai thác. Thành phố giao Sở Tài chính dựng bản đồ quỹ đất và đề xuất phương án quản lý, biến tài sản công “ngủ quên” thành nguồn lực thực sự.
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh
Sữa bột ByHeart đã bị thu hồi toàn bộ tại Hoa Kỳ do lo ngại về sự bùng phát dịch ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Sữa bột ByHeart cũng có sẵn tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết hôm 20/11.
Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.
Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%
Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?
Từ đầu năm 2025 đến nay, Shopee liên tục điều chỉnh từ phí nền tảng, quy định vận hành đến chính sách trả hàng, hoàn tiền. Những thay đổi này được đánh giá là nhằm cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua, siết chặt gian lận và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, với người mua hàng, chuỗi cập nhật liên tiếp cũng đặt ra nhiều lưu ý quan trọng để hạn chế rủi ro khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
TP.HCM “làm mới” kho tài sản công sau sáp nhập
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh
Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.