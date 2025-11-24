Giải ngân vốn đầu tư quyết định tiến độ nhiều dự án trọng điểm: TP.HCM thúc đẩy các địa phương bứt tốc
Gia Linh
24/11/2025 6:00 PM (GMT+7)
TP.HCM yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn bồi thường, tháo điểm nghẽn mặt bằng để giữ nhịp các dự án vành đai, cao tốc trong năm 2025.
Tại cuộc họp sáng 24/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm việc với các sở ngành và chính quyền địa phương liên quan đến tiến độ giải ngân đầu tư công và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng qua khu vực Bình Dương cũ.
Năm 2025, khu vực này được giao 86 dự án với hơn 24.746 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 21/11, các đơn vị đã giải ngân gần 12.000 tỷ đồng, tương đương 48,37% kế hoạch. Một số trung tâm phát triển quỹ đất ghi nhận tiến độ tích cực như Bàu Bàng, Thủ Dầu Một và Tân Uyên, đơn vị giữ gần 42% tổng vốn nhưng đạt hơn 70% giải ngân.
TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, để triển khai các dự án trọng điểm. Ảnh: Phương Chi
Đáng chú ý, dự án đường Vành đai 3 (thành phần 6) đã hoàn tất thu hồi đất và thống nhất giá. Dự án Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn kiểm đếm hơn 95% và giải ngân hơn 30%. Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đạt hơn 47% giải ngân, công tác đo đạc cơ bản xong. Tuy vậy, nhiều địa phương vẫn báo cáo vướng mắc về hồ sơ, giá đất cụ thể và xử lý phát sinh, ảnh hưởng tiến độ chung.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá giải phóng mặt bằng vẫn là khâu quyết định của các dự án trọng điểm. Vì vậy, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, rút ngắn thời gian kiểm tra và niêm yết công khai ngay sau khi phê duyệt phương án bồi thường.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu công tác định giá đất phải đảm bảo quyền lợi người dân, lựa chọn phương pháp phù hợp và yêu cầu đơn vị tư vấn chứng minh đầy đủ dữ liệu thị trường. Các cơ chế hỗ trợ trong thẩm quyền cần được vận dụng linh hoạt để giải quyết tình huống phát sinh. Với yêu cầu tăng tốc và siết trách nhiệm, TP.HCM đặt mục tiêu đưa dòng vốn bồi thường vào đúng vòng quay, tạo nền tảng cho các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành theo kế hoạch năm 2025.
