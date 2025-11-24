Dạy tiếng Trung đang trở thành nghề "hot" ở Việt Nam
Phương Đăng (theo Tân hoa xã)
24/11/2025 10:56 AM (GMT+7)
Giữa làn sóng nhu cầu học tiếng Trung ngày càng tăng, nhiều sinh viên Việt Nam vừa theo học ngành sư phạm tiếng Trung vừa tranh thủ dạy kèm để kiếm thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm, hãng tin Tân Hoa Xã viết.
“Những năm gần đây, việc học tiếng Trung trở thành xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ và cả người đi làm. Điều này được thúc đẩy bởi giao lưu văn hóa, quan hệ song phương ngày càng gần gũi, cũng như cơ hội nghề nghiệp mở rộng giữa Việt Nam và Trung Quốc,” Đại chia sẻ.
Mỗi tuần dạy hai lớp — một lớp sơ cấp và một lớp trung cấp — giúp Đại trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.
“Tôi kiếm được khoảng 9–10 triệu đồng mỗi tháng từ việc dạy thêm, đủ tiền nhà, điện nước, ăn uống, đi lại và còn tiết kiệm được một phần để mua sắm đồ dùng,” Đại nói.
Nhu cầu học tiếng Trung tăng mạnh còn thể hiện rõ qua số lượng dự thi các kỳ kiểm tra năng lực.
Theo Trung tâm Hợp tác Ngôn ngữ Trung Quốc, gần 10.000 thí sinh đăng ký kỳ thi năng lực tiếng Trung (HSK) tại Viện Khổng Tử, Đại học Hà Nội trong quý I/2025 - đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng thí sinh HSK cao nhất thế giới trong giai đoạn này.
Trước nhu cầu tăng vọt này, nhiều doanh nhân trẻ Việt Nam nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung. Một trong số đó là Đang Nghia Hoa - giám đốc một trung tâm dạy tiếng Trung tại Hà Nội.
Hoa, tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế, quyết định mở doanh nghiệp riêng sau khi nhận thấy nhu cầu học tiếng Trung chất lượng cao ngày càng lớn ngay từ thời sinh viên.
Thành lập năm 2024, trung tâm của cô đã thu hút khoảng 1.500 học viên, từ học sinh cấp hai đến người đi làm. Hòa cho biết người học đến với tiếng Trung vì nhiều mục đích khác nhau.
“Học sinh cấp hai và cấp ba học để xét tuyển đại học hoặc xin học bổng tại Trung Quốc; còn sinh viên và người đi làm học tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân”, cô nói.
Các nền tảng tuyển dụng trực tuyến phổ biến tại Việt Nam như LinkedIn, TopCV, VietnamWorks hiện có từ 2.000–3.000 tin tuyển dụng liên quan đến tiếng Trung, với mức lương dao động 500–2.000 USD/tháng.
Trong khi đó, nhóm Facebook “Học tiếng Trung mỗi ngày” đã đạt khoảng 1,3 triệu thành viên, với hoạt động học tập, chia sẻ tài liệu diễn ra hằng ngày.
Nguyen Thanh Huong, 22 tuổi, hiện là giáo viên tại trung tâm của Hoa, xem việc dạy tiếng Trung vừa là nghề nghiệp vừa là cách tạo giá trị xã hội. Cô dự định du học Trung Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh trước khi quay về góp phần phát triển thị trường giáo dục tiếng Trung tại Việt Nam.
“Dạy học không chỉ là công việc, mà còn là cách chúng tôi tạo ra giá trị xã hội và giúp người khác tiếp cận những cơ hội mới", Huong chia sẻ, đồng thời cho biết cạnh tranh học bổng ngành giảng dạy tiếng Trung tại Trung Quốc ngày càng gay gắt khi lĩnh vực này trở nên hấp dẫn.
