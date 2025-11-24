Giá vàng hôm nay 24/11: Vàng trong nước đi ngang, thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 24/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 24/11, giá vàng miếng SJC ở mức 150,4 triệu đồng. Giá vàng được niêm yết cụ thể tại các doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 24/11, ở thị trường trong nước, vàng nhẫn ở cả hai chiều bán ra vàng miếng ở mức hơn 150 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng giữ vững mức giá trên 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày mở cửa 17/11 tuần trước.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với 7 ngày trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu lớn duy trì ổn định so với sáng qua; mức giá bán ra cao nhất là 150,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở ngưỡng 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 24/11 trên thế giới: Áp lực giảm ngắn hạn nhưng triển vọng dài hạn vẫn tỏa sáng

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới lúc 4h00 sáng 24/11 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 4.064,7 USD/ounce, giảm 15,6 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank 26.392 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Dù có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, vàng vẫn đang trải qua một năm tăng trưởng nổi bật. Theo ông Phillip Streible (Blue Line Futures), từ cuối năm 2025 đến nay, giá vàng tăng hơn 10% trong tháng 9 – mức tăng mạnh nhất từ năm 2016. Tháng 10 kim loại quý tiếp tục tăng 5% và thiết lập mức đỉnh mới, trong khi tháng 11 tăng thêm 4%. Tính chung cả năm, vàng đã tăng gần 55%, mức tăng hàng năm mạnh nhất từ năm 1979. Với đà này, một số dự báo lạc quan cho rằng kim loại quý có thể hướng tới 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Kinh tế toàn cầu giảm tốc, lạm phát tăng trở lại: Môi trường lý tưởng của vàng

Bức tranh kinh tế toàn cầu gần đây xuất hiện nhiều tín hiệu chậm lại trong khi lạm phát tại các nền kinh tế lớn lại bật tăng, tạo ra môi trường “lạm phát đình trệ” (stagflation) – điều kiện vốn rất thuận lợi cho vàng. Khi triển vọng tăng trưởng bị thu hẹp, niềm tin vào tài sản rủi ro suy giảm, vàng thường là điểm trú ẩn được ưu tiên.

Đáng chú ý, khi quy theo nhiều loại tiền tệ như AUD, GBP, EUR, Rupee Ấn Độ hay Yên Nhật, giá vàng thế giới đều đang ở vùng cao nhất lịch sử. Điều này phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền mang tính toàn cầu chứ không còn là câu chuyện phụ thuộc duy nhất vào USD.

Ba động lực lớn giữ vàng trong chu kỳ tăng giá

1. Các ngân hàng trung ương tăng mạnh dự trữ vàng

Xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương thế giới, bắt đầu từ giai đoạn sau xung đột Nga – Ukraine năm 2022, hiện vẫn rất mạnh.

Tỷ lệ dự trữ vàng bình quân của các nước đang ở mức 20%, riêng Trung Quốc mới ở 8%.

Nhiều nước đặt mục tiêu nâng lên 30% để giảm phụ thuộc vào USD và phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Dòng mua này tạo lực đỡ vững chắc cho giá vàng, nhất là trong giai đoạn kinh tế – tài chính bất ổn.

2. Các quỹ ETF tăng 17% – tín hiệu giới đầu tư tổ chức gia tăng vị thế

Tính từ đầu năm, lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ tăng 17%. Dòng tiền đổ vào vàng, bạc, đồng và dầu thô đang thay đổi cấu trúc danh mục truyền thống (60% cổ phiếu – 40% trái phiếu). Giới đầu tư muốn tìm lớp tài sản chống lại rủi ro:

Lạm phát kéo dài

Mất giá tiền tệ

Bất ổn chính trị toàn cầu

Đây là tín hiệu cho thấy vàng đang trở thành một phần không thể thiếu của danh mục phòng thủ.

3. Kỳ vọng Fed đảo chiều chính sách trong năm 2026

Lãi suất thực giảm thường là môi trường cho vàng tăng giá. Khi nền kinh tế Mỹ giảm tốc, nhiều dự báo cho rằng Fed có thể xoay trục chính sách vào năm 2026, tạo thêm động lực tăng giá cho vàng.

Ngắn hạn còn nhiều lực cản: USD mạnh lên, lãi suất cao và thị trường “quá đông đúc”

Dù dài hạn tích cực, vàng vẫn đối mặt với các áp lực đáng kể.

Bà Kathy Lien nhận định thị trường vàng hiện đang “khá đông đúc”. Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tuần này cho thấy sức tiêu dùng vẫn mạnh, Fed có cớ giữ lãi suất cao. Lãi suất duy trì ở mức cao khiến vàng — tài sản không sinh lời — chịu áp lực điều chỉnh.

Bà Barbara Lambrecht (Commerzbank) cảnh báo vàng hiện phụ thuộc nhiều vào tín hiệu từ Fed. Chỉ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất quay trở lại, giá vàng mới có cơ hội bứt phá mạnh.

Các nhà phân tích của TD Securities cũng cho rằng dòng tiền đầu tư hiện khá trầm lắng. Mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là điểm sáng, nhưng khó tạo nên một đợt tăng bùng nổ như giai đoạn trước.

Tuần tới: Vàng có thể đi ngang trong biên độ hẹp

Ông Lukman Otunuga (FXTM) dự báo giá vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ, sẽ đóng vai trò then chốt.

Nếu dữ liệu yếu, kỳ vọng Fed giảm lãi suất có thể trở lại

Khi đó, giá vàng có cơ hội vượt 4.100 USD/ounce

Phân hóa mạnh giữa chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân

Một khảo sát mới đây cho thấy giới phân tích và nhà đầu tư có quan điểm trái chiều:

13 chuyên gia phân tích:

15% dự báo tăng

31% dự báo giảm

54% dự báo đi ngang

Khảo sát nhà đầu tư cá nhân:

61% kỳ vọng tăng

19% giảm

20% đi ngang

Điều này phản ánh tâm lý thị trường vàng vẫn khá phân mảnh, chưa tạo được tín hiệu đồng thuận.

Nhiều chuyên gia thận trọng, một số vẫn nhìn thấy cơ hội

Ông David Morrison (Trade Nation) đánh giá triển vọng vàng “mơ hồ” khi chứng khoán giảm nhưng chưa có dòng tiền chuyển dịch rõ ràng sang vàng.

Chủ tịch Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day, cho rằng vàng nhiều khả năng đi ngang cho đến khi Fed đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo. Ông nghiêng về quan điểm điều chỉnh nhẹ nhưng không sâu, bởi các động lực dài hạn như nhu cầu trú ẩn và mua vào của ngân hàng trung ương vẫn còn.

Ở chiều ngược lại, ông Sean Lusk (Walsh Trading) nhìn thấy tín hiệu tích cực hơn. Ông nhận xét vàng đang thể hiện “độ bền đáng ngạc nhiên”, bất chấp USD mạnh lên. Theo ông Lusk:

Giá có thể kiểm tra lại mốc cao gần đây

Ngưỡng hỗ trợ mạnh nằm quanh 4.000 – 4.100 USD/ounce

Vàng nhiều khả năng đi ngang hoặc giảm nhẹ trước khi có cơ hội tăng lại vào tháng 12



Dù giá vàng hôm nay 24/11 giảm nhẹ, thị trường vẫn giữ nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ trong trung và dài hạn. Từ lạm phát đình trệ, sự suy yếu của USD, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương cho đến nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp — tất cả đều tạo môi trường thuận lợi để vàng duy trì chu kỳ tăng.

Nếu Fed phát đi tín hiệu xoay trục chính sách trong thời gian tới, kim loại quý hoàn toàn có thể quay lại mốc 4.100 USD/ounce và hướng đến vùng giá cao hơn trong năm 2026.