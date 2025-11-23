Tin hot thị trường ngày 23/11: Thương hiệu kem và phở Bodega, tồn tại hơn 70 năm, ngừng kinh doanh

Ảnh: VNE

Thương hiệu kem và phở Bodega – cái tên gắn bó với phố Tràng Tiền hơn 70 năm đã ngừng hoạt động dịch vụ ăn uống tại địa chỉ 57 Tràng Tiền, Hà Nội từ đầu tháng 11 và được thay thế bằng quán cà phê Giảng. Đại diện Công ty Cổ phần Bodega cho biết việc tạm dừng này xuất phát từ hiệu quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng trong thời gian qua.

Ra đời từ những năm 1930 dưới thời các chủ người Pháp và Ấn Độ, Bodega từng là điểm đến quen thuộc của giới sành ăn Hà Nội. Từ năm 1957, tiệm bắt đầu bán kem, sau đó mở thêm phở vào thập niên 1980, thời kỳ khách phải xếp hàng dài để thưởng thức. Đối với nhiều người Hà Nội, Bodega gắn liền với hình ảnh tiệm kem lâu đời nhất phố Tràng Tiền.

Việc dừng hoạt động tại vị trí đắc địa khiến nhiều khách quen bất ngờ. Hiện toàn bộ không gian bên trong số 57 Tràng Tiền, bao gồm cả khu sân trong, đã được bàn giao cho quán cà phê mới. Kem Bodega chỉ còn duy trì một quầy nhỏ ngoài vỉa hè với menu thu hẹp, gồm kem ốc quế chocolate và vani giá 12.000 đồng một que, nhưng lượng khách thưa vắng hơn trước.

Tin hot thị trường ngày 23/11: Chuỗi Bánh Mì Ơi bất ngờ thông báo đóng cửa

Ngày 20/10, chuỗi Bánh Mì Ơi bất ngờ đăng thông điệp “đã đến lúc khép lại một hành trình” trên Fanpage, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu ẩm thực. Thương hiệu thuộc Công ty TNHH Big Belly từng mở rộng nhanh tại các đô thị lớn, được xem là mô hình “bánh mì phiên bản mới” khi kết hợp hương vị truyền thống với phong cách F&B hiện đại.

Ra mắt năm 2021, Bánh Mì Ơi theo đuổi phong cách tối giản, trẻ trung, tập trung vào các món bánh mì quen thuộc nhưng cải tiến về nguyên liệu và cách trình bày. Mô hình cửa hàng kết hợp xe đẩy giúp thương hiệu nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ – những người ưa chuộng trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ chất Việt.

Giai đoạn phục hồi sau dịch từng tạo đà mở rộng mạnh mẽ cho chuỗi, trong bối cảnh xu hướng nhượng quyền và mô hình “nhanh – gọn – tối ưu vận hành” lên ngôi. Tuy nhiên, hai năm gần đây thị trường F&B cạnh tranh khốc liệt hơn, mặt bằng và nguyên liệu tăng giá, trong khi nhiều thương hiệu bánh mì truyền thống đồng loạt mở rộng, làm mới hình ảnh.

Thông báo đóng cửa của Bánh Mì Ơi không nêu lý do cụ thể, khiến nhiều khách hàng bày tỏ sự tiếc nuối trước sự dừng lại của thương hiệu từng được giới trẻ yêu thích.

Tin hot thị trường ngày 23/11: Yêu cầu sớm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 2026

Cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Động thái này nhằm triển khai các quy định tại Nghị định 175/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 67/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy để làm căn cứ thu lệ phí. Từ 1/7 đến hết 31/12/2025, nếu địa phương chưa ban hành bảng giá mới thì tiếp tục áp dụng bảng giá do Bộ Tài chính ban hành trước đó.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương khẩn trương cập nhật dữ liệu giá chuyển nhượng trên thị trường, rà soát cơ sở dữ liệu giá và xây dựng bảng giá mới theo đúng quy định. Đồng thời, cần phân công rõ trách nhiệm các đơn vị trực thuộc để bảo đảm ban hành kịp thời trước thời điểm 1/1/2026, tránh gián đoạn trong việc thu lệ phí trước bạ.

Việc cập nhật bảng giá mới được kỳ vọng giúp công tác thu lệ phí sát với thực tế thị trường và minh bạch hơn trong giai đoạn tới.