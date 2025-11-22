Thị trường vàng châu Á chao đảo vì biến động quá mạnh, người mua “mất hút”

Một nhân viên bán hàng giới thiệu chiếc nhẫn vàng cho khách hàng tại một phòng trưng bày trang sức ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 8 tháng 10 năm 2025. Ảnh Reuters.

Tuần này, các đại lý Ấn Độ đưa ra chiết khấu lên đến 21 USD mỗi ounce so với giá chính thức trong nước, bao gồm thuế nhập khẩu 6% và thuế bán 3%, giảm từ mức chiết khấu 43 USD tuần trước – mức cao nhất trong năm tháng.

Giá vàng trong nước giao dịch khoảng 122.500 rupee/10 gram vào thứ Sáu, giảm 4,3% so với 127.941 rupee của tuần trước.

“Sau đà tăng tuần trước, giá bắt đầu giảm trong tuần này, khiến người mua e dè. Bây giờ ai cũng chỉ chờ xem giá có giảm thêm nữa hay không”, một thợ kim hoàn ở Kolkata cho biết.

Mùa cưới đã bắt đầu, nhưng các tiệm trang sức vắng khách hơn bình thường do giá vàng tăng. Tình trạng này khiến họ ngại nhập thêm hàng, theo một nhà môi giới vàng tại Mumbai thuộc một ngân hàng tư nhân.

Cưới hỏi là yếu tố thúc đẩy chính cho việc mua vàng tại Ấn Độ, khi trang sức vàng là phần cực kỳ quan trọng trong trang phục cô dâu và là quà phổ biến từ gia đình và khách mời.

Trong khi đó, tại thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất - Trung Quốc, vàng giao dịch với mức giá từ ngang giá đến giảm 5 USD mỗi ounce so với giá chuẩn thế giới.

“Người ta vẫn muốn mua vàng để đầu tư dài hạn, nhưng e ngại với mức giá hiện tại và chờ đợi một đợt điều chỉnh lớn hơn để vào thị trường”, Peter Fung, trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, nhận định.

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu vàng từ Thụy Sĩ trong tháng 10 giảm khoảng 11% so với tháng trước, do giá cao làm giảm nhu cầu từ Trung Quốc.

Tại Singapore, vàng giao dịch với mức chênh 1,50–2,50 USD/ounce trong tuần này. Tại Hồng Kông, vàng được bán từ mức ngang giá đến cao hơn 1,80 USD/ounce. Ở Nhật Bản, vàng được bán ngang giá hoặc cao hơn 0,50 USD/ounce so với giá giao ngay.