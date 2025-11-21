5 lý do tiền điện tử sẽ sớm tăng giá trở lại





Tuy nhiên, một số chuyên gia, nhà đầu tư vẫn lạc quan cho rằng đợt giảm giá hiện tại đang tạo ra nền tảng cho một chu kỳ tăng mới, dựa trên 5 tín hiệu lớn: kiệt sức bán, đầu hàng toàn diện, dòng vốn mới tăng và tín hiệu kỹ thuật đảo chiều.

1. Áp lực bán ngắn hạn sắp cạn kiệt

Những người nắm giữ ngắn hạn (short-term holders – STH) đang bán ra với tốc độ nhanh nhất trong nhiều tháng - diễn biến thường xuất hiện gần đáy. Nhiều lượng Bitcoin đã được chuyển lên sàn trong trạng thái lỗ. Chỉ trong vài giờ, hơn 60.000 BTC bị bán lỗ – cho thấy làn sóng “hoảng loạn xả hàng” thường thấy ngay trước khi xu hướng đảo chiều.

Chỉ số STH-SOPR (đo lường việc bán lãi hay bán lỗ) giảm xuống 0,96 ngày 15/11 – mức thấp từng xuất hiện hồi 7/4, ngay trước khi Bitcoin bật tăng từ 76.270 USD lên 123.345 USD.

Hiện SOPR đã hồi về 0,97 – dấu hiệu áp lực bán ngắn hạn gần như đã đốt sạch.

2. Lượng stablecoin tăng mạnh - lực mua” được tích lũy

Khi lực bán cạn, câu hỏi là: thị trường có đủ thanh khoản để kéo giá lên không?

Dữ liệu stablecoin cho thấy có. Chỉ số SSR (Stablecoin Supply Ratio) giảm xuống 11,59 – thấp nhất hơn một năm. SSR thấp nghĩa là stablecoin có sức mua mạnh hơn so với vốn hóa Bitcoin, tương đương “kho đạn khô” sẵn sàng nhập cuộc.

RSI của SSR cũng rơi xuống mức 26 - vùng thường trùng với các đáy Bitcoin trong các chu kỳ trước.

Tổng hợp lại, thị trường dường như đang tích lũy đủ thanh khoản để châm ngòi cho một đợt tăng mới.

3. Altcoin gần như “reset” toàn diện – chỉ còn rất ít người có lãi

Dữ liệu của Glassnode cho thấy chỉ 5% nguồn cung altcoin (tất cả các loại tiền điện tử ngoài Bitcoin) còn đang có lời – mức thường chỉ thấy ở giai đoạn đầu hàng cuối cùng.

Tại Bitcoin, 95% số coin mua trong 155 ngày qua đều đang “âm”, vượt cả mức giảm của cú sập COVID-19 hay FTX.

Khi hầu như ai cũng lỗ, không còn nhiều người muốn bán nữa – điều kiện nền tảng tạo đáy.

Thú vị hơn, altcoin đôi khi chạm đáy sớm hơn Bitcoin khi mức thua lỗ lan rộng. Nếu thị trường bước vào chu kỳ tăng từ vùng reset sâu này, altcoin có thể là nhóm bật lên trước.

4. Tâm lý rơi vào mức “sợ hãi tột độ”

Chỉ số Fear & Greed Index giảm về 10 ngày 15/11 – mức thấp nhất kể từ 27/2, ngay trước cú bật mạnh của Bitcoin hồi tháng 4.

Xuyên suốt nhiều chu kỳ, mức “sợ hãi cực hạn” luôn xuất hiện ngay sau giai đoạn bán tháo toàn diện – và ngay trước khi thị trường đảo chiều.

Giới phân tích cho rằng tâm lý hiện tại giống giai đoạn sau vụ sập LUNA năm 2022 - nơi thị trường đã được “rửa sạch cảm xúc”, tạo nền cho đà phục hồi kéo dài.

5. “Death cross” vừa hoàn tất – nhưng có thể lại là tín hiệu đáy

Ngày 15/11, Bitcoin xuất hiện death cross (MA50 cắt xuống MA200). Thông thường, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đã kéo dài, nhưng paradox là: đáy thường đến ngay sau khi death cross hoàn thiện.

Bitcoin đã giảm 17% trong toàn bộ giai đoạn tạo death cross – gần giống cú giảm 16% hồi tháng 4, ngay trước khi thị trường bật mạnh.

Hiện RSI đang tạo phân kỳ tăng ẩn (giá tạo đáy cao hơn nhưng RSI tạo đáy thấp hơn) – tín hiệu thường báo rằng phe bán đang kiệt sức.

CEO MARA Holdings lưu ý: cú giảm này chủ yếu do “cơn bão vĩ mô” và chốt lời, không phải phá cấu trúc xu hướng dài hạn.

Nếu Bitcoin giữ được vùng đáy gần đây, death cross lần này có thể chỉ là một cú “reset cuối” trước khi xu hướng tăng tiếp tục.