Cổ phiếu Trump Media giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, thổi bay 5 tỷ USD của gia đình Tổng thống Mỹ
Phương Đăng (theo Reuters)
21/11/2025 11:45 AM (GMT+7)
Cổ phiếu Trump Media & Technology Group - công ty công nghệ và tiền số do các thành viên gia đình Trump kiểm soát - đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, “bốc hơi” hơn 5 tỷ USD tài sản của gia đình tổng thống trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc.
Theo Barron’s, cổ phiếu Trump Media, giao dịch với mã DJT, đã giảm gần 70% từ đầu năm, trong đó 34,6% chỉ tính riêng tháng vừa qua.
Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, cổ phiếu giảm thêm khoảng 1%, xuống mức 10,76 USD, chỉ một ngày sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên là 10,32 USD - mức thấp nhất kể từ mùa thu 2021.
Barron’s cho biết Tổng thống Donald Trump sở hữu gián tiếp khoảng 115 triệu cổ phiếu của công ty, nhưng số cổ phiếu này đang nằm trong một quỹ tín thác do con trai ông, Donald Trump Jr., quản lý; Trump Jr. cũng ngồi trong hội đồng quản trị.
Theo Barron’s, giá trị số cổ phần của gia đình, từng đạt gần 6,5 tỷ USD vào giữa tháng 5/2024, đến nay đã mất hơn 5,3 tỷ USD.
Đà rơi của cổ phiếu diễn ra cùng lúc với sự lao dốc mạnh của thị trường tiền mã hóa.
Crypto đã bị bán tháo mạnh kể từ khi Trump Media hồi tháng 8 công bố đã mua 2 tỷ USD Bitcoin.
Ngày thứ Ba, giá Bitcoin có lúc đã giảm xuống dưới 90.000 USD lần đầu tiên sau nhiều tháng - xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm.
Nhà đầu tư đang rút khỏi các tài sản rủi ro khi hy vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng tới ngày càng mờ nhạt.
Trump Media từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi.
Ông Trump lập ra mạng xã hội Truth Social và công ty mẹ Trump Media & Technology Group (TMTG) sau khi ông bị Twitter và Facebook cấm cửa sau vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Sau khi TMTG và công ty sáp nhập SPAC Digital World Acquisition Corp. công bố kế hoạch hợp nhất vào năm 2021, cổ phiếu này từng giao dịch ở mức 100 USD vào năm 2022, theo Barron’s.
Dù cổ phiếu DJT đang sụp đổ, Reuters cho biết các hoạt động tiền mã hóa riêng của gia đình Trump lại thu về hàng trăm triệu USD.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Tổ chức Trump - do các con ông điều hành khi ông ở Nhà Trắng - đã thu về hơn 800 triệu USD từ việc bán tài sản số.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Trump liên tục thúc đẩy chính sách thân thiện với tiền mã hóa. Mùa hè vừa qua, ông ký ban hành Đạo luật GENIUS, đưa ra khung bảo vệ và quy định mới nhằm tăng niềm tin vào tiền số.
Ông cũng yêu cầu Bộ Tài chính không bán các token bị tịch thu trong các vụ thực thi pháp luật, đồng thời xem xét cách thức để Mỹ tích lũy thêm crypto.
Nhà Trắng đã bác bỏ mọi cáo buộc xung đột lợi ích do gia đình Trump đầu tư sâu vào thị trường này.
“Không ai trong gia đình Tổng thống từng, hoặc sẽ từng, tham gia vào bất kỳ xung đột lợi ích nào”, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định.
Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần "bão tố", điều gì đang chờ đợi thị trường chứng khoán?

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái "lửng lơ" và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.
Bitcoin đang đứng trước 2 ngưỡng quan trọng

Nếu Bitcoin không thể bù đắp một phần tổn thất và tăng lên trên 87.000 USD vào đầu tuần mới, đồng tiền này có thể phải đối mặt với một giai đoạn trì trệ kéo dài.
5 lý do tiền điện tử sẽ sớm tăng giá trở lại

Thị trường tiền mã hóa đã trải qua cú sụt mạnh trong tháng qua. Tổng giá trị vốn hóa giảm từ 4,27 nghìn tỷ USD (6/10) xuống còn 2,98 nghìn tỷ USD (19/11) – mất gần 30%.
Bitcoin cắm đầu lao dốc, tỷ phú Mỹ cảnh báo "cơ hội cuối cùng để mua" trước khi giá vọt lên 1 triệu USD

Tháng 11 tiếp tục trở nên tồi tệ hơn đối với Bitcoin và các đồng tiền số khác. Bitcoin (BTC) đã rơi xuống dưới 90.000 USD chạm mức 89.426 USD trước khi hồi nhẹ sau khi hình thành mô hình death cross - tín hiệu báo trước một chu kỳ giảm kéo dài. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng Tư.
Dòng vốn IPO ASEAN tăng hơn 50% trong năm 2025, dẫn đầu là Việt Nam, Singapore

Thị trường IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) ở Đông Nam Á đang khởi sắc mạnh mẽ trở lại trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất của Deloitte. Tổng số tiền huy động được trong 10,5 tháng đầu năm đạt khoảng 5,6 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024, mặc dù số lượng IPO giảm.
Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần "bão tố", điều gì đang chờ đợi thị trường chứng khoán?

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái "lửng lơ" và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.