Cổ phiếu Trump Media giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, thổi bay 5 tỷ USD của gia đình Tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump. Ảnh Getty Images.

Theo Barron’s, cổ phiếu Trump Media, giao dịch với mã DJT, đã giảm gần 70% từ đầu năm, trong đó 34,6% chỉ tính riêng tháng vừa qua.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, cổ phiếu giảm thêm khoảng 1%, xuống mức 10,76 USD, chỉ một ngày sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên là 10,32 USD - mức thấp nhất kể từ mùa thu 2021.

Barron’s cho biết Tổng thống Donald Trump sở hữu gián tiếp khoảng 115 triệu cổ phiếu của công ty, nhưng số cổ phiếu này đang nằm trong một quỹ tín thác do con trai ông, Donald Trump Jr., quản lý; Trump Jr. cũng ngồi trong hội đồng quản trị.

Theo Barron’s, giá trị số cổ phần của gia đình, từng đạt gần 6,5 tỷ USD vào giữa tháng 5/2024, đến nay đã mất hơn 5,3 tỷ USD.

Đà rơi của cổ phiếu diễn ra cùng lúc với sự lao dốc mạnh của thị trường tiền mã hóa.

Crypto đã bị bán tháo mạnh kể từ khi Trump Media hồi tháng 8 công bố đã mua 2 tỷ USD Bitcoin.

Ngày thứ Ba, giá Bitcoin có lúc đã giảm xuống dưới 90.000 USD lần đầu tiên sau nhiều tháng - xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm.

Nhà đầu tư đang rút khỏi các tài sản rủi ro khi hy vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng tới ngày càng mờ nhạt.

Trump Media từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi.



Ông Trump lập ra mạng xã hội Truth Social và công ty mẹ Trump Media & Technology Group (TMTG) sau khi ông bị Twitter và Facebook cấm cửa sau vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Sau khi TMTG và công ty sáp nhập SPAC Digital World Acquisition Corp. công bố kế hoạch hợp nhất vào năm 2021, cổ phiếu này từng giao dịch ở mức 100 USD vào năm 2022, theo Barron’s.

Dù cổ phiếu DJT đang sụp đổ, Reuters cho biết các hoạt động tiền mã hóa riêng của gia đình Trump lại thu về hàng trăm triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Tổ chức Trump - do các con ông điều hành khi ông ở Nhà Trắng - đã thu về hơn 800 triệu USD từ việc bán tài sản số.



Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Trump liên tục thúc đẩy chính sách thân thiện với tiền mã hóa. Mùa hè vừa qua, ông ký ban hành Đạo luật GENIUS, đưa ra khung bảo vệ và quy định mới nhằm tăng niềm tin vào tiền số.

Ông cũng yêu cầu Bộ Tài chính không bán các token bị tịch thu trong các vụ thực thi pháp luật, đồng thời xem xét cách thức để Mỹ tích lũy thêm crypto.

Nhà Trắng đã bác bỏ mọi cáo buộc xung đột lợi ích do gia đình Trump đầu tư sâu vào thị trường này.

“Không ai trong gia đình Tổng thống từng, hoặc sẽ từng, tham gia vào bất kỳ xung đột lợi ích nào”, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định.