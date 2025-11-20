Lạng Sơn: Sơ kết Chương trình OCOP tạo làn gió mới làm giàu trên quê hương

Hội nghị là dịp quan trọng để tỉnh Lạng Sơn nhìn nhận lại những thành quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra các tồn tại, khó khăn nhằm tiếp tục phát triển Chương trình OCOP một cách bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội Nghị. Ảnh: Hoàng Tính

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn – khẳng định Chương trình OCOP đã và đang là làn gió mới làm giàu quê hương, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và nâng cao giá trị gia tăng.

Chương trình OCOP tại Lạng Sơn đã tạo sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua sản xuất, tạo động lực mạnh mẽ cho các chủ thể, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất đầu tư công nghệ, cải tiến mẫu mã và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều này không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP. Ảnh: Hoàng Tính

Đến nay, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các chủ thể, Lạng Sơn đã có 215 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Mặc dù tỷ lệ này vẫn còn nhỏ so với tổng số sản phẩm OCOP của cả nước (khoảng 17.000 sản phẩm). Nhưng tỉnh Lạng Sơn cũng đã có nhiều sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn 3 sao, 4 sao, có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và đề ra các giải pháp trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Tính

Thành công của Chương trình OCOP tại Lạng Sơn được minh chứng rõ nét qua câu chuyện của các hợp tác xã (HTX) và cơ sở sản xuất.

Chị Vương Thị Thương – Đại diện Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, đơn vị đang sở hữu 2 sản phẩm OCOP – chia sẻ: Từ khi tham gia vào Chương trình OCOP, chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi cách làm, tập trung tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết và hướng tới tiêu chuẩn chất lượng cao. Việc liên kết các hộ trồng hồng thành tổ hợp tác, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật từ trồng, chăm sóc đến thu hái, chế biến đã giúp giá trị sản phẩm cao gấp 2-3 lần so với trước đây.

Tương tự, tại HTX Chế biến nông sản Lụa Vy, Giám đốc Vi Thị Lụa cho biết: Sản phẩm của HTX được công nhận OCOP từ năm 2022 đây là nguồn động lực rất lớn để phát triển. HTX đã tích cực ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào marketing sản phẩm, chủ động xây dựng kênh bán hàng online trên Zalo, Facebook, Shopee, Tiktok. Nhờ đó, các sản phẩm như trà diếp cá, trà xạ đen, đu đủ đực, trà ổi... trung bình mỗi ngày HTX xuất kho từ 300-1.000 sản phẩm.

Trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn vừa qua. Ảnh: Hoàng Tính

Bên cạnh những kết quả tích cực, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Cơ cấu sản phẩm chưa đồng đều; tỷ lệ các sản phẩm chế biến sâu còn ít; sản phẩm OCOP 4 sao còn hạn chế…

Trước những tồn tại này, bà Trần Thanh Nhàn và các đại biểu đã thống nhất đề ra các giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, bao gồm: Tổ chức sản xuất gắn với vùng nguyên liệu tập trung, hữu cơ; Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm; Tập trung xây dựng, cải tiến mẫu mã, bao bì các sản phẩm để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh; Nâng hạng các sản phẩm OCOP trong thời gian tới, hướng đến các sản phẩm 4 sao và 5 sao…

Hội nghị sơ kết Chương trình OCOP đã khép lại, mở ra một giai đoạn mới với quyết tâm cao độ của tỉnh Lạng Sơn. Mục tiêu là tiếp tục khai thác tiềm năng, phát huy nội lực để Chương trình OCOP thực sự trở thành một giải pháp kinh tế hiệu quả, bền vững, làm giàu cho quê hương, nâng cao đời sống cho người dân.