Lạng Sơn: Khánh thành đường kiểm tra cột mốc biên giới - chào mừng Đại hội Mặt trận
Hoàng Tính
20/11/2025 6:25 AM (GMT+7)
Khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030
Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới số 1146/1 tại thôn Nà Ân, xã Đồng Đăng.
Đây là một công trình mang ý nghĩa chính trị và quốc phòng – an ninh đặc biệt, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Đồn Biên phòng Bảo Lâm hiện đang được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn đường biên giới dài hơn 15 km với 41 cột mốc quốc giới. Thời gian qua, do hệ thống đường tuần tra biên giới chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đơn vị chủ yếu phải sử dụng các tuyến đường phân giới cắm mốc cũ. Đặc biệt, nhiều đường nhánh kết nối lên các cột mốc có độ dốc lớn, gây nhiều khó khăn, vất vả cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tuần tra, kiểm tra và bảo vệ biên giới.
Trước thực tế đó, với vai trò là tổ chức nòng cốt trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời thấu hiểu và huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ Đồn Biên phòng Bảo Lâm xây dựng các công trình đường kiểm tra cột mốc. Tổng kinh phí huy động cho công trình này đạt hơn 420 triệu đồng.
Theo kế hoạch, bốn cột mốc quan trọng gồm 1146/1, 1148, 1148/1, 1148/2 đã được khảo sát, thiết kế và khởi công xây dựng từ đầu tháng 11/2025.
Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành xuất sắc đường kiểm tra mốc 1146/1 với tổng chiều dài 161m và đang khẩn trương tiếp tục thi công các tuyến đường còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 11/2025.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Công trình này là một món quà ý nghĩa, thiết thực, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sự hoàn thành của công trình là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn của tỉnh Lạng Sơn trong việc huy động mọi nguồn lực, thành phần tham gia xây dựng các tuyến đường kiểm tra cột mốc, thể hiện sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của chính quyền và nhân dân xã Đồng Đăng.
Việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa to lớn, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt khó khăn, vất vả cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm trong công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn giúp người dân trên địa bàn thuận tiện hơn trong việc đi lại, canh tác, lao động sản xuất.
Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc huy động, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ không chỉ Đồn Biên phòng Bảo Lâm nói riêng mà còn tất cả các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đồng Đăng và Đồn Biên phòng Bảo Lâm tiếp tục phát huy hiệu quả của công trình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và nhân rộng các mô hình tự quản, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
