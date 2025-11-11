Lạng Sơn: Lần đầu tiên xe container không người lái chở hàng qua biên giới trong đêm
Hoàng Tính
11/11/2025 5:30 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Đây là bước thử nghiệm quan trọng trong chủ trương xây dựng “cửa khẩu thông minh”, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo thông tin từ Đồn biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn), lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã phối hợp thực nghiệm thông quan hàng hóa bằng xe container tự hành không người lái (AGV) tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).
Khác với hoạt động thông quan ban ngày, việc thử nghiệm lần này diễn ra trong điều kiện đêm tối, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an ninh. Các xe tự hành thông minh AGV, được trang bị hệ thống camera và cảm biến hiện đại, đã tự động di chuyển từ Pò Chài (Trung Quốc) về Việt Nam theo một lộ trình đã được lập trình sẵn.
Trước đó, vào tối 10-11, cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Tân Thanh đã trực tiếp có mặt tại khu vực biên giới (km số 0) để hướng dẫn, giám sát các xe AGV di chuyển về bến Bảo Nguyên, thuộc khu vực cửa khẩu Tân Thanh.
Ghi nhận thực tế tại bến Bảo Nguyên, trong giai đoạn thực nghiệm đầu tiên này, các lượt xe container thông minh di chuyển vẫn có người lái ngồi trong cabin.
Tuy nhiên, những người lái này không trực tiếp điều khiển mà chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật như quãng đường di chuyển, thời gian xe chạy, khả năng nhận diện tuyến đường và xử lý các tình huống phát sinh.
Sau khi xe di chuyển an toàn từ vạch biên giới về đến bến xe Bảo Nguyên, bộ đội thuộc Đồn biên phòng Tân Thanh và các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu (như Hải quan, Kiểm dịch) đã tiến hành các thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa theo đúng quy định.
Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên điều động 3 thượng tá công an giữ chức vụ mới
Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên vừa điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức vụ mới.
Lạng Sơn: Lần đầu tiên xe container không người lái chở hàng qua biên giới trong đêm
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
"Ngôi làng Net Zero" thức giấc giữa lòng Công viên địa chất được UNESCO công nhận tại Lạng Sơn
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.
Quảng Ninh tập trung gỡ khó, đẩy nhanh thi công quốc lộ 279
Quảng Ninh đang tập trung các giải pháp nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, quyết tâm sớm đưa quốc lộ 279 vào khai thác.
Quảng Ninh khởi công 6 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Ngày 9/11, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh khởi công đồng loạt 6 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Đảo Trần (Quảng Ninh) – Nơi đầu sóng ngọn gió
Đảo Trần (Quảng Ninh) là hòn đảo tiền tiêu nằm ở vị trí chiến lược, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ chỉ vài km. Nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà còn là biểu tượng sống động cho ý chí giữ gìn chủ quyền biển đảo của dân tộc.