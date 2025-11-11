Lạng Sơn: Lần đầu tiên xe container không người lái chở hàng qua biên giới trong đêm

Đây là bước thử nghiệm quan trọng trong chủ trương xây dựng “cửa khẩu thông minh”, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) di chuyển

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn), lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã phối hợp thực nghiệm thông quan hàng hóa bằng xe container tự hành không người lái (AGV) tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Khác với hoạt động thông quan ban ngày, việc thử nghiệm lần này diễn ra trong điều kiện đêm tối, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an ninh. Các xe tự hành thông minh AGV, được trang bị hệ thống camera và cảm biến hiện đại, đã tự động di chuyển từ Pò Chài (Trung Quốc) về Việt Nam theo một lộ trình đã được lập trình sẵn.

Trước đó, vào tối 10-11, cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Tân Thanh đã trực tiếp có mặt tại khu vực biên giới (km số 0) để hướng dẫn, giám sát các xe AGV di chuyển về bến Bảo Nguyên, thuộc khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Hệ thống camera, cảm biến trên xe tự hành AGV

Ghi nhận thực tế tại bến Bảo Nguyên, trong giai đoạn thực nghiệm đầu tiên này, các lượt xe container thông minh di chuyển vẫn có người lái ngồi trong cabin.

Tuy nhiên, những người lái này không trực tiếp điều khiển mà chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các thông số kỹ thuật như quãng đường di chuyển, thời gian xe chạy, khả năng nhận diện tuyến đường và xử lý các tình huống phát sinh.

Các lực lượng chức năng Việt Nam kiểm tra hàng hóa theo quy định

Sau khi xe di chuyển an toàn từ vạch biên giới về đến bến xe Bảo Nguyên, bộ đội thuộc Đồn biên phòng Tân Thanh và các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu (như Hải quan, Kiểm dịch) đã tiến hành các thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa theo đúng quy định.