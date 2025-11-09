Đảo Trần (Quảng Ninh) – Nơi đầu sóng ngọn gió

Quang Sơn - Thanh Phong

09/11/2025 1:43 PM (GMT+7)

Đảo Trần (Quảng Ninh) là hòn đảo tiền tiêu nằm ở vị trí chiến lược, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ chỉ vài km. Nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà còn là biểu tượng sống động cho ý chí giữ gìn chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Đảo Trần được ví như Trường Sa của miền Bắc, không chỉ là một điểm đến có vẻ đẹp hoang sơ mà còn là nơi du khách, cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò thiêng liêng của chủ quyền biển đảo, về sự hy sinh và nỗ lực của những người lính, người dân đang bám trụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Đảo Trần được bao phủ bởi màu xanh ngút ngàn của rừng núi và màu xanh ngọc bích của biển cả, hùng vĩ và hoang sơ. Ảnh Quang Sơn
Trước đây trên đảo không có người dân sinh sống, được sự khuyến khích của chính quyền địa phương một số hộ dân đã định cư trên đảo và sống chủ yếu vào nghề đánh bắt trên biển. Ảnh Quang Sơn
Chùa Trúc Lâm Đảo Trần tọa lạc trên đảo Trần là minh chứng sống động cho chủ quyền văn hóa – tinh thần – lãnh thổ Việt Nam. Ảnh Quang Sơn
Tượng đài Đức Thánh Trần cao 8,5m sừng sững, uy nghi hướng về phía biển khẳng định vị thế và lịch sử bảo vệ biển đảo của dân tộc Việt Nam. Ảnh Quang Sơn
Bảo tháp "Đại Việt" một phần của quần thể chùa Trúc Lâm Đảo Trần, điểm tựa tinh thần, đồng thời là biểu tượng văn hóa Việt Nam giữa trùng khơi. Ảnh Quang Sơn
Tầng thứ nhất của bảo tháp tôn thờ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Vua anh minh của Đại Việt, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh Quang Sơn
Đảo Trần không chỉ là một điểm đến có vẻ đẹp hoang sơ mà còn là nơi du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò thiêng liêng của chủ quyền biển đảo, về sự hy sinh và nỗ lực của những người lính, người dân đang bám trụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Ảnh Quang Sơn
