Đảo Trần (Quảng Ninh) – Nơi đầu sóng ngọn gió
Quang Sơn - Thanh Phong
09/11/2025 1:43 PM (GMT+7)
Đảo Trần (Quảng Ninh) là hòn đảo tiền tiêu nằm ở vị trí chiến lược, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ chỉ vài km. Nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà còn là biểu tượng sống động cho ý chí giữ gìn chủ quyền biển đảo của dân tộc.
Đảo Trần được ví như Trường Sa của miền Bắc, không chỉ là một điểm đến có vẻ đẹp hoang sơ mà còn là nơi du khách, cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò thiêng liêng của chủ quyền biển đảo, về sự hy sinh và nỗ lực của những người lính, người dân đang bám trụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
