Từ bỏ con đường trải hoa hồng để ươm mầm xanh trên quê hương

Sinh ra và lớn lên ở Hữu Lũng, sau khi tốt nghiệp đại học ngành tài chính – kế toán, Lê Thị Minh Trà tiếp tục con đường học vấn bằng việc du học tại Canada.

Chị Lê Thị Minh Trà (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn học sinh đến tham quan và trải nghiệm mô hình trồng rau hữu cơ tại trang trại. Ảnh: Hữu Lũng

Với nền tảng kiến thức và cơ hội rộng mở ở cả trong và ngoài nước, quyết định trở về quê hương để khởi nghiệp với nông nghiệp sạch của Trà đã vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Bố mẹ, người thân ai cũng lo lắng cho cô con gái đã quen với sách vở lại chọn một lối đi đầy gian nan “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Thế nhưng, bằng niềm tin mãnh liệt vào con đường đã chọn và sự ấp ủ về sản xuất hữu cơ, Lê Thị Minh Trà đã vượt qua mọi rào cản. Năm 2020, Hợp tác xã Nông sản Hữu Lũng (The Valley Farm) chính thức ra đời với 8 thành viên, do Lê Thị Minh Trà đảm nhiệm vai trò giám đốc.

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, rồi lại là người "tay ngang", Trà đã đối mặt với vô vàn khó khăn từ kỹ thuật, thị trường cho đến thời tiết, thiên tai.

Trong suốt 6 năm gắn bó với nông nghiệp, đã có ít nhất hai lần toàn bộ khu trồng rau hữu cơ bị nhấn chìm trong biển nước do bão lũ, lần thiệt hại lớn nhất là bởi cơn bão Yagi năm 2024. Nhưng những thử thách đó không làm nản lòng người giám đốc trẻ, mà càng tôi luyện thêm ý chí và quyết tâm "ươm mầm cuộc sống xanh" trên chính quê hương.

Kiên định với quy trình sản xuất hữu cơ bài bản

Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm rau quả hữu cơ "xanh + sạch + tự nhiên", The Valley Farm xác định ngay từ đầu con đường sản xuất phải tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Toàn bộ rau đều được trồng theo đúng quy trình hữu cơ. Ảnh: Hữu Lũng

Để có kiến thức vững chắc về hữu cơ, Hợp tác xã đã cử 3 thành viên vào tận Măng Đen tỉnh Kon Tum (cũ) và Đắk Song tỉnh Đắk Nông (củ) để học hỏi các mô hình về nông nghiệp hữu cơ trong suốt 2 tháng.

Từ quá trình đi thực tế, kết hợp với những tài liệu qua Internet, tất cả thành viên và người lao động trong Hợp tác xã đều hiểu về kỹ thuật trồng rau hữu cơ.

Từ đó The Valley Farm là cam kết thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc 6 không: Không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất kích thích sinh trưởng, không thuốc diệt cỏ, không chất bảo quản và không sử dụng sản phẩm biến đổi gen.

Để làm được điều này, trang trại chỉ sử dụng phân bón hữu cơ được ủ từ phân chuồng và các phụ phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả.

Đặc biệt, một trong những "bí quyết" giúp duy trì sự đa dạng sinh học và chất lượng đất là việc sử dụng phân bón từ ruồi lính đen. Loại phân này chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao (OM: 65,5%, Nts: 2,1%, P2O5ts: 2,57%, K2Ots: 1,2%...) trở thành nguồn nguyên liệu tuyệt vời để sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, đảm bảo cây trồng phát triển khỏe mạnh một cách tự nhiên.

"Trái ngọt" từ sự kiên trì và hướng đi bền vững

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp xứng đáng. Từ cuối năm 2020 bắt đầu vào trồng rau hữu cơ thì đến tháng 6 năm 2021, sản phẩm rau của Hợp tác xã Nông sản Hữu Lũng đã được Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (Hà Nội) cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Hệ thống nhà màng giúp rau màu tránh được các loại côn trùng phá hoại. Ảnh: Hữu Lũng

Ngoài ra, The Valley Farm còn tuân thủ canh tác nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA (của Hoa Kỳ) và EU Organic (của Liên minh Châu Âu).

Để lan tỏa sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năm 2022, Hợp tác xã Nông sản Hữu Lũng đã liên kết với Hợp tác xã rau sạch Gia Cát ( tỉnh Lạng Sơn) để trồng rau hữu cơ trên diện tích 1 ha.

Vì vậy đến nay Hợp tác xã đã xây dựng được quy trình sản xuất hữu cơ khép kín trên 2 trang trại với tổng diện tích 7 ha (trồng rau và cây ăn quả).

Cả 2 cơ sở đều được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nhà màng, hệ thống tưới tự động, nhà điều hành, khu sơ chế và đóng gói sản phẩm đúng quy chuẩn.

Hiện nay Hợp tác xã đã trồng và phát triển với hơn 50 loại rau từ rau ăn lá, ăn củ, mỗi ngày The Valley Farm xuất bán trên 300kg sản phẩm chất lượng cao cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích ở Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nông sản, chị Trà còn có tầm nhìn xa hơn khi mạnh dạn kết hợp mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Bắt đầu từ năm 2025, du khách đến The Valley Farm đều có thể tham quan và tự tay trồng, thu hái rau, câu cá, cho động vật ăn.

Cùng với đó là các hoạt động đặc sắc như trượt cỏ, đốt lửa trại, nhảy sạp, đi cà kheo, bơi lội tại bể bơi với muối tự nhiên hay tận hưởng không khí trong lành tại Café Nhà Sàn độc đáo...

Đây là cách làm sáng tạo không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn hiện thực hóa sứ mệnh kết nối con người với thiên nhiên, nâng cao nhận thức về nông nghiệp sạch.

Với những đóng góp của mình, Hợp tác xã Nông sản Hữu Lũng đã vinh dự nhận danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023”. Cá nhân Giám đốc Lê Thị Minh Trà cũng đã được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2023.

Câu chuyện của Lê Thị Minh Trà và The Valley Farm ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng cho những người trẻ hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần mang đến những sản phẩm tử tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, bền vững.