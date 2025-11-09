Quảng Ninh khởi công 6 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Tỉnh Quảng Ninh khởi công đồng loạt xây dựng 6 trường (1 trường TH&THCS và 5 trường phổ thông nội trú TH&THCS) gồm: Trường phổ thông nội trú TH&THCS Hoành Mô (xã Hoành Mô); Trường phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu); Trường phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn); Trường phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Đức (xã Quảng Đức); Trường phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa); Trường TH&THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn).

Tổng mức đầu tư của 6 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền này khoảng 1.180 tỷ đồng.

Đặc biệt, lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) là 1 trong 15 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tổ chức cầu trực tuyến, trực tiếp của cả nước trong chương trình cầu truyền hình trên kênh VTV1.

Khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Cụ thể, Trường phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Quảng Sơn I, Trường Tiểu học Quảng Sơn II và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Quảng Sơn.

Dự án có tổng diện tích 7,8ha, trong đó phần mở rộng thêm khoảng 6,89ha; tổng mức đầu tư hơn 203 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Khi hoàn thành, Trường phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.025 học sinh tương đương 32 lớp học (dự kiến đến năm 2030) và đáp ứng nhu cầu nội trú cho 400 học sinh, 625 học sinh bán trú.

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Quảng Đức (xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Quảng Đức (xã Quảng Đức) được thành lập ngày 15/10/2025, trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Quảng Đức và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Quảng Đức.

Dự án được triển khai trên tổng diện tích 8,8ha, trong đó mở rộng thêm 7,1ha, gồm đầy đủ các khu chức năng. Khi hoàn thiện, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho 938 học sinh, với 31 lớp học; phục vụ nội trú cho 320 học sinh và bán trú ngày cho 618 học sinh.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9/2026, phục vụ tuyển sinh năm học 2026–2027.

Khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú TH&THCS Hoành Mô (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Trường phổ thông nội trú TH&THCS Hoành Mô (xã Hoành Mô) có tổng mức đầu tư khoảng 225 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2026, kịp thời phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2026-2027.

Sau khi hoàn thiện, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hoành Mô có diện tích khuôn viên trường rộng 8ha (mở rộng thêm 5,8ha), bao gồm đầy đủ các khu chức năng, phòng học, phòng nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt, thể thao,… và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Qua đó, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 1.100 học sinh, tương đương 51 lớp học và nhu cầu nội trú cho 240 học sinh, bán trú ngày cho 160 học sinh.

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Tâm (xã Đồng Tâm, tỉnh Quảng Ninh).Ảnh: QMG

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Tâm (xã Đồng Tâm) được xây dựng trên diện tích 8,3ha, với quy mô 28 lớp học.

Công trình bao gồm các hạng mục xây mới khu lớp học, khu nội trú học sinh, nhà đa năng, sân bóng, khuôn viên cây xanh. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hạ tầng hiện có, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, rèn luyện cho 902 học sinh tương đương 28 lớp học, trong đó 488 học sinh nội trú, 414 học sinh bán trú ngày.

Công trình có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Dự án Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu) có diện tích 11,8ha (mở rộng thêm 8,6ha). Dự án có tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Khi hoàn thành xây dựng, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của trên 780 học sinh, tương đương 24 lớp học và nhu cầu nội trú cho 400 học sinh, bán trú cho 80 học sinh. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu dự kiến hoàn thiện vào năm 2026.

Khởi công xây dựng Trường TH&THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: QMG

Trường TH&THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn) là điểm trường biên giới vùng cao, có vị trí đặc biệt tại cực Đông Bắc của Tổ quốc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng, trên diện tích 10.000m² (mở rộng thêm 1.100m²), gồm các hạng mục: Khối nhà học, phòng chức năng, khu bán trú học sinh, nhà ăn, khu thể thao, sân chơi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026–2027, phục vụ hơn 500 học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên.