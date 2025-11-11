'Ngôi làng Net Zero' thức giấc giữa lòng Công viên địa chất được UNESCO công nhận tại Lạng Sơn

Cuộc "thâm nhập" vào thung lũng biệt lập

Để đến với Lân Nóng, từ trung tâm xã Cai Kinh chúng tôi phải vượt núi, băng rừng sau gần hai giờ đồng hồ, nhiều vị trí phải leo dốc dựng đứng, vượt qua những phiến đá gập ghềnh, hiểm trở…

Hành trình đến với Lân Nóng phải vượt qua nhiều phiến đá gập ghềnh. Ảnh: Phạm Hương

Ở đây không có sóng điện thoại để đi theo Google map dò đường định vị, không một tấm biển chỉ dẫn… Khi mồ hôi đã ướt đẫm, thì Lân Nóng hiện ra.

Trước mắt chúng tôi một thung lũng biệt lập như tách biệt với bên ngoài, 13 nóc nhà sàn truyền thống thấp thoáng dưới chân núi, một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Lân Nóng với gần 70 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng.

Không điện lưới quốc gia. Khi mặt trời xuống núi, cả xóm chìm vào tĩnh lặng. Ánh sáng le lói phát ra từ những ngọn đèn dầu, nến, hoặc vài tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ, chỉ đủ thắp sáng bữa cơm chiều và những câu chuyện quây quần bên bếp lửa.

Không sóng điện thoại, không internet. Muốn gọi một cuộc điện thoại, người dân phải leo lên mỏm đá cao, may ra mới bắt được sóng.

Cũng chính vì những cái "không" đó mà cái nghèo đeo bám Lân Nóng trong nhiều năm qua. 100% số hộ ở đây là hộ nghèo và cận nghèo (10 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo).

Đất đai khô cằn vì không có nước tưới tiêu, sinh kế chính của người dân chỉ trông vào cây ngô, cây lạc. Muốn bán được nông sản, họ phải gùi bộ qua những đoạn đường khó, cuộc sống vô cùng thiếu thốn.

Nhưng những cái "không" đó cũng giữ lại cho Lân Nóng những điều vô giá. Đó là sự yên bình tuyệt đối, không còi xe, không khói bụi, không màn hình sáng lóa. Âm thanh của cuộc sống ở đây là tiếng gà gáy, chim hót và tiếng trẻ nô đùa.

Lân Nóng "Net Zero" từ gốc rễ - một mỏ vàng lộ thiên

Điều mà tôi và nhiều người khác đang gọi là "thiếu thốn" thì lại chính là nền tảng vàng cho một tương lai mà cả thế giới đang theo đuổi: Lân Nóng trở thành một "ngôi làng Net Zero".

Ngôi làng hiện ra với thung lũng biệt lập. Ảnh Phạm Hương

Bởi lẽ, Lân Nóng vốn đã "Net Zero" từ gốc rễ. Người dân ở đây sống thuận theo tự nhiên một cách thuần khiết.

Họ không xả rác bừa bãi, rác hữu cơ được ủ làm phân bón hoặc làm chất đốt. Nguồn nước sạch dùng trực tiếp từ hang đá chảy ra và canh tác, trồng trọt hoàn toàn không hóa chất.

Chính sự biệt lập đã bảo vệ nơi đây khỏi bê tông hóa, giữ vẹn nguyên cảnh quan hoang sơ của rừng già, núi đá và thảm thực vật bản địa.

Nhận ra tiềm năng này, tỉnh Lạng Sơn đã chọn Lân Nóng để xây dựng mô hình "làng du lịch không phát thải carbon" đầu tiên trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Tiềm năng ở đây không chỉ là cảnh quan. Đó là những nếp nhà sàn, nhà đất truyền thống, là những rừng vầu, là cung đường trekking hùng vĩ qua rừng núi còn nguyên sơ. Đặc biệt là bản sắc văn hóa của người Nùng đặc trưng vẫn được giữ nguyên, từ trang phục, ẩm thực đến phong tục tập quán...

Hành trình đánh thức "ngôi làng Hạnh Phúc"

Mục tiêu xây dựng điểm du lịch Net Zero Lân Nóng của tỉnh Lạng Sơn chính là việc tạo sinh kế mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa bản địa.

Tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chương trình hỗ trợ để người dân Lân Nóng phát triển mô hình du lịch. Ảnh: Phạm Hương

Tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai những bước đi đầu tiên, như trồng hơn 1.500 cây hoa tường vi dọc đường làng; hướng dẫn người dân làm các quà lưu niệm từ các nông sản; đẩy mạnh các cuộc vận động dọn dẹp vệ sinh nhà sàn, sân vườn… và bảo tồn kiến trúc truyền thống đã diễn ra.

Gần đây nhất, một đoàn chuyên gia, doanh nghiệp đã đến Lân Nóng để "decor"không gian nhà sàn bằng nguyên vật liệu sẵn có. Họ trao tặng 20 bộ chăn ga gối đệm thổ cẩm để hình thành các homestay thí điểm.

Anh Đỗ Hùng, du khách từ Hà Nội, chia sẻ, băng qua những vườn na bạt ngàn, vượt núi đá... anh như bước vào một thế giới khác, yên bình, nguyên sơ... "Sự nhiệt tình, chân chất của người dân nơi đây khiến tôi chỉ muốn quay lại.", anh Hùng nói.

Tất nhiên, con đường biến Lân Nóng thành điểm đến du lịch còn đầy rào cản. Đó là đường vào trơn trượt mùa mưa, là sự thiếu vắng sóng điện thoại gây khó khăn cho truyền thông, quảng bá.

Và điều lớn nhất, là người dân ở Lân Nóng vẫn "chưa quen làm du lịch". Họ cần được tập huấn từ kỹ năng đón khách, nấu ăn đảm bảo vệ sinh, đến kỹ năng kể chuyện văn hóa dân tộc mình….

Ông Hà Vũ Khôi, Chủ tịch UBND xã Cai Kinh cho hay, ở Lân Nóng mục tiêu của chính quyền địa phương là xây dựng một mô hình du lịch không phá vỡ cảnh quan, không làm mất đi cái hồn bản địa. "Xã đang nghiên cứu để phối hợp với các chuyên gia triển khai các giải pháp nhỏ nhưng hiệu quả như cải tạo cảnh quan, nhà vệ sinh sinh thái, homestay từ nhà sàn truyền thống, lắp đặt điện mặt trời mini…", ông Hà Vũ Khôi chia sẻ.

Rời Lân Nóng khi hoàng hôn bắt đầu buông, chúng tôi mang theo hình ảnh về một hình mẫu phát triển bền vững không dựa trên bê tông hay công nghệ cao, mà dựa trên những giá trị sẵn có: thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng.

Lân Nóng "ngôi làng Net Zero" giữa đại ngàn công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn đang là một câu chuyện cần được viết tiếp bằng trách nhiệm, bằng sự trân trọng và bằng những bước chân không làm tổn thương đất mẹ.