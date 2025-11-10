Quảng Ninh tập trung gỡ khó, đẩy nhanh thi công quốc lộ 279

Quốc lộ 279 có vai trò kết nối khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh với các khu vực trung tâm như Hạ Long, Quang Hanh, Cẩm Phả. Cuối năm 2022, Quảng Ninh đã quyết định đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279. Dự án được triển khai từ tháng 5/2024, tổng mức đầu tư hơn 1.840 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279. Ảnh: QMG

Dự án có chiều dài 8,6km, quy mô 6 làn xe, nền đường 33m, tốc độ tối đa 80km/h. Công trình được thiết kế đồng bộ các công trình phụ trợ kèm theo như cống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, ATGT… Trên tuyến sẽ mở rộng cầu Diễn Vọng và xây dựng 2 nút giao khác mức tại QL18 và Đồng Lá.

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, dự án đã gặp nhiều khó khăn khiến tiến độ dự án chưa đảm bảo.

Cụ thể, khối lượng đào đắp lớn do phải nắn tuyến, hạ dốc, trong khi tuyến đường thi công chạy song song với tuyến quốc lộ đông đúc, yêu cầu liên tục điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, dự án phải điều chỉnh diện tích sử dụng đất, khiến công tác GPMB gặp nhiều khó khăn. Hiện mới thu hồi được 71,98ha/79,18ha (đạt hơn 90%), nhưng nhiều vị trí mặt bằng còn "xôi đỗ", gây khó khăn cho việc cân bằng đất trên tuyến và tổ chức thi công đồng bộ.

Ngày 19/10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương điều chỉnh dự án làm căn cứ pháp lý để thực hiện GPMB dứt điểm. Quá trình GPMB phải đảm bảo khách quan, quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không hợp tác.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường thi công 3 ca, 4 kíp liên tục để đẩy nhanh tiến độ, tăng cường giải ngân và đóng góp vào tăng trưởng.

Ngay sau chỉ đạo, ngày 21/10/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định điều chỉnh dự án, đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2026.

Theo đó, các địa phương đẩy nhanh lập phương án đền bù, tích cực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng sớm. Chủ đầu tư lắp đặt camera giám sát tại các vị trí trọng yếu, kết nối về về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh để lãnh đạo và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc sát sao.

Hiện, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính cầu Diễn Vọng. Cầu vượt nút giao QL18 đã hoàn thành đúc sẵn dầm chữ I, super-T, cầu nhánh 2 đã thi công được 5/10 cọc khoan nhồi, hoàn thành đổ bê tông dầm bản rỗng, hoàn thành thi công bệ móng, thân trụ, xà mũ trụ P3 cầu chính.

Về thi công phần đường, các nhà thầu đã đào đắp gần 3 triệu m³ trên tổng số 4,5 triệu m³. Đoạn cuối tuyến đã xong 2km nền đất đắp K98, sẵn sàng thi công cấp phối đá dăm.