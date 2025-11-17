Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo

"Vốn mồi" và sức bật từ nội lực

Những ngày đầu tháng 11, trong tiết trời se lạnh và mưa phùn đầu Đông tràn về, chúng tôi đã tìm về xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn.

Trong căn nhà mới xây anh Hoàng Văn Lạt (áo vàng, ngồi giữa) ở thôn Trung Tâm, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn đã yên tâm hơn mỗi khi trời mưa gió. Anh: Hoàng Tính

Đây là một xã vùng cao mới được hình thành từ 4 xã (Vân An, Chiến Thắng, Liên Sơn và Vân Thủy) vùng III của tỉnh Lạng Sơn. Vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng chính nơi đang chứng kiến những chuyển mình mạnh mẽ nhờ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, đặc biệt là từ việc hoàn thành những mái nhà "an cư lạc nghiệp" của người dân nơi đây.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lương Thành Chung – Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho hay: Xã Chiến Thắng là địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, đời sống của đa số người dân vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp. Đối với nhiều hộ gia đình, việc tự mình xây dựng một ngôi nhà kiên cố là một giấc mơ xa vời, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng.

“Chính vì vậy, thời gian qua với nguồn lực hỗ trợ những mái nhà từ Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn… được triển khai trên địa bàn xã đã là động lực để người dân yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo” ông Chung cho hay.

Theo chân cán bộ xã Chiến Thắng dẫn đường, chúng tôi tìm đến gia đình anh Hoàng Văn Lạt, một điển hình của địa phương vừa vươn lên thoát nghèo từ chính sách hỗ trợ nhà ở.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Lạt ở thôn Trung Tâm nổi bật giữa xóm núi, khang trang và vững chãi. Ngôi nhà có diện tích sàn 67 mét vuông, với thiết kế 2 tầng, tổng diện tích sử dụng lên tới 134 mét vuông, đủ cho gia đình 4 người có một không gian sống thoải mái.

Anh Lạt, sinh năm 1991, còn khá trẻ nhưng đã nếm trải nhiều vất vả, anh mời chúng tôi vào nhà, anh Lạt kể: Trước đây, cả gia đình anh chen chúc trong một căn nhà đất trình tường cũ kỹ, được xây dựng từ những năm 1980. Trải qua hàng chục năm, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa nắng đều lo sợ.

Nỗi lo nhà sập, nhà dột đè nặng lên tâm trí gia đình anh Lạt trong nhiều năm qua. Trong khi đó công việc chính của anh Lạt là đi làm xây dựng, trớ trêu thay, anh đi xây nên bao ngôi nhà đẹp cho người khác, nhưng lại bất lực trước mái ấm dột nát của chính mình.

Dù gia đình anh Lạt cũng có tư liệu sản xuất với 0,5ha thông và 3 sào ruộng, nhưng thu nhập từ nông nghiệp và công việc làm thuê chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Vì vậy gia đình là hộ nghèo của địa phương nhiều năm.

Giấc mơ về một ngôi nhà mới, an toàn dường như quá xa. Nỗi lo “an cư” chưa giải quyết được, thì việc “lạc nghiệp” cũng trở nên bấp bênh.

Bước ngoặt đến với gia đình anh Lạt vào năm 2023. Khi gia đình được được địa phương hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Căn nhà mới xây đã giúp gia đình anh Lạt thoát hộ nghèo trong năm 2024. Ảnh: Hoàng Tính

Mừng là được nhà nước hỗ trợ một khoản tiền nhưng nó chưa đủ để xây dựng một căn nhà mới. Bởi vậy anh Lạt cùng gia đình đã bỏ hết số tiền tiết kiệm trong nhiều năm được hơn 100 triệu và đi vay thêm anh, em bạn bè, bên nội, bên ngoại được số tiền tổng cộng trên 200 triệu đồng.

Với số tiền Nhà nước hỗ trợ và tiền vay, mượn có được gia đình anh Lạt đã tập trung mua vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi, xi măng… còn việc xây dựng thì bản thân gia đình và nhờ anh, em đến hỗ trợ, vì vậy căn nhà cũng đã được hoàn thành ngay trong năm 2023.

Động lực để thoát nghèo

Đứng trong ngôi nhà mới khang trang, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất không phải là giá trị vật chất, mà là sự “yên tâm” của cả gia đình.

Với sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và sự cố gắng vươn lên gia đình anh Lạt đã có được căn nhà 2 tầng khang trang. Ảnh: Hoàng Tính

Anh Lạt giờ đây không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa bão. Bốn người trong gia đình anh đã có thể yên tâm sinh sống ở trong ngôi nhà mới.

Chính sự yên tâm này đã giải phóng tâm trí và sức lao động cho anh Lạt, không còn gánh nặng tâm lý về nơi ở, anh Lạt đã yên tâm tập trung hơn vào công việc đi xây dựng, chăm sóc 0,5ha thông và 3 sào ruộng của gia đình… "An cư" rồi mới đến "lạc nghiệp", câu nói của cha ông ta chưa bao giờ sai.

Bên cạnh đó, ngôi nhà vững chãi cùng với sự chăm chỉ vốn có, đã giúp gia đình anh Hoàng Văn Lạt chính thức được công nhận thoát nghèo vào năm 2024.