Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025

Sáng 16/11, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã diễn ra giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 - “Chạm vùng di sản”. Giải chạy do UBND phường Yên Tử phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH dịch vụ giản đơn Việt Nam đồng tổ chức.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 - “Chạm vùng di sản” thu hút sự tham gia của hơn 3000 vận động viên. Ảnh: BTC

Giải chạy năm nay thu hút hơn 3.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, cùng các vận động viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới: Canada, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Nam Phi, Đài Loan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ,…

Tham gia giải chạy, các vận động viên đã chinh phục các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Đây cũng là dịp để các vận động viên trải nghiệm trọn vẹn cảnh sắc đặc trưng và đẹp nhất của Yên Tử.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 gồm các cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Ảnh: BTC

Đặc biệt, ở cư ly full marathon, các vận động viên đã chinh phục trọn một vòng kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và tâm linh trên vùng đất di sản Yên Tử. Cụ thể, các vận động viên xuất phát từ khu vực Cổng đá Yên Tử Legacy, qua Đền thờ Trung đoàn 5, rồi tới hàng loạt địa danh linh thiêng như Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, chùa Cầm Thực, chùa Suối Tắm. Đoạn cuối là cung đường thơ mộng quanh khu du lịch Hồ Yên Trung – nơi rừng thông và mặt hồ xanh biếc mang đến cảm giác bình yên và tràn đầy năng lượng cho mỗi bước chạy.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 - “Chạm vùng di sản” là giải chạy phong trào với quy mô lớn quốc tế, lần thứ hai được tổ chức tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Vận động viên Phạm Thị Bạn xuất sắc về nhất ở cự ly 5km nữ. Ảnh: BTC

Sự kiện là hoạt động văn hoá – du lịch – thể thao thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt là chào mừng sự kiện đón nhận Bằng công nhận di sản văn hoá thế giới của UNESCO trao cho quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, gắn với Đại lễ Kỷ niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn dự kiến được tổ chức vào ngày 20/12/2025 (tức ngày 1/11 âm lịch).

Thông qua đó, sự kiện góp phần kích cầu, thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế về với phường Yên Tử và di sản văn hoá thế giới Yên Tử vào mùa Thu - Đông năm nay.

Ban tổ chức giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 trao giải cho các vận động viên. Ảnh: BTC

Trước đó, vào ngày 6/9, tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, Quảng Ninh) cũng đã diễn ra giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 với chủ đề “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa”.

Ultra Trail Yên Tử 2025 gồm 4 cự ly: 5km, 15km, 25km và 50km. Trong đó, chặng 50km được coi là thử thách khắc nghiệt nhất, đưa vận động viên trải nghiệm trọn vẹn cảnh sắc non thiêng Yên Tử.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025 - “Chạm vùng di sản” thu hút khoảng 340 vận động viên quốc tế. Ảnh: BTC

Cung đường dài này đi qua hầu hết các địa danh nổi tiếng như: Am Dược, Am Diêm, Am Hoa, chùa Giải Oan, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, chùa Hoa Yên, Huệ Quang Kim Tháp (Tháp Tổ), thác Vàng, Thác Bạc, chùa Vân Tiêu, Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và chùa Đồng. Đây đều là những di tích tiêu biểu thuộc Quần thể Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.