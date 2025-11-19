Lạng Sơn: Sẵn sàng cho ngày hội lớn Đại hội MTTQ và các Tổ chức Chính trị - Xã hội, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Buổi Họp báo do ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn, chủ trì.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Họp báo. Ảnh: Hoàng Tính

Đây là sự kiện chính trị sâu rộng, được xem là Ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Đại hội: Diễn ra trong hai ngày, từ 25 đến 26 tháng 11 năm 2025. Quy mô dự kiến khoảng 440 đại biểu. Chủ đề "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; chung sức xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Phát biểu tại Họp báo, ông Nguyễn Hoàng Tùng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Các tổ chức cần phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa, đồng thời định kỳ đối thoại với Nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Các đại biểu tham dự Họp báo. Ảnh: Hoàng Tính

Đại hội sẽ tập trung vào các trọng tâm phát triển nhằm tạo động lực nội sinh và nguồn lực phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh giàu mạnh, phát triển năng động, là một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Các trọng tâm bao gồm: Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số; Phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế cửa khẩu; Hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu/cụm công nghiệp đô thị; tái cơ cấu nông, lâm nghiệp công nghệ cao; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển văn hóa - xã hội và du lịch xanh gắn với bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác...

Toàn bộ công tác chuẩn bị từ văn kiện, nhân sự, đến việc phát động các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đang được triển khai bài bản, đồng bộ…