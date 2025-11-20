Dòng vốn IPO ASEAN tăng hơn 50% trong năm 2025, dẫn đầu là Việt Nam, Singapore

Diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các thương vụ quy mô lớn, chất lượng cao - một xu hướng được nhiều tổ chức tài chính đánh giá sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong thời gian tới.



Xu hướng “ít nhưng lớn”: IPO chất lượng cao lên ngôi

Theo Deloitte và DealStreetAsia, quy mô trung bình của mỗi đợt IPO trong khu vực đã tăng gấp đôi, từ mức 27 triệu USD lên gần 55 triệu USD. Sự nổi lên của các thương vụ “bom tấn” - có quy mô trên 500 triệu USD - tại Singapore, Việt Nam và Philippines đã tạo cú hích quan trọng cho dòng vốn. Toàn khu vực ghi nhận 11 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD khi niêm yết, phản ánh sự cải thiện đáng kể về chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Các ngành dẫn dắt đợt phục hồi IPO gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, và tiêu dùng. Song song đó, sự tham gia mạnh của các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân (PE) - thường đưa các doanh nghiệp đã qua giai đoạn tái cấu trúc và tăng trưởng nhanh ra công chúng – tiếp tục là động lực then chốt.

Singapore và Việt Nam bứt phá

Singapore là thị trường dẫn đầu về giá trị IPO, huy động 1,6 tỷ USD từ 9 thương vụ. Hai REIT ( Quỹ đầu tư bất động sản) lớn - NTT DC REIT và Centurion Accommodation REIT - mỗi thương vụ vượt mốc 500 triệu USD và chiếm tới 88% tổng giá trị IPO của quốc đảo này. Động lực chính đến từ nhu cầu mạnh về tài sản công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Việt Nam cũng trở thành điểm sáng nổi bật nhờ hai thương vụ quy mô “khủng” trong ngành tài chính: Techcom Securities và VPBank Securities, mang về tổng cộng gần 1 tỷ USD. Môi trường vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP vững, cùng chính sách tiền tệ linh hoạt giúp Việt Nam trở thành thị trường được Deloitte đánh giá cao nhất về triển vọng hấp dẫn vốn ngoại.

Malaysia dẫn đầu về số lượng với 48 IPO, huy động khoảng 1,1 tỷ USD - chủ yếu trên sàn ACE Market dành cho doanh nghiệp tăng trưởng. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận số lượng IPO giảm nhưng quy mô trung bình lớn hơn, cho thấy chỉ các doanh nghiệp có tầm vóc mới chọn thời điểm này để lên sàn.

Triển vọng: IPO lớn sẽ tiếp tục dẫn dắt

Deloitte dự báo xu hướng ít thương vụ nhưng quy mô lớn hơn sẽ duy trì trong năm 2026, khi nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên các doanh nghiệp lớn, bền vững và có nền tảng quản trị tốt. Những thay đổi về quy định, cùng hoạt động chuẩn bị IPO mạnh hơn ở từng thị trường, sẽ hỗ trợ làn sóng niêm yết mới.

Đặc biệt, việc Việt Nam nhiều khả năng được nâng hạng lên “Secondary Emerging Market” (Thị trường mới nổi thứ cấp) từ tháng 9/2026 có thể thu hút lượng lớn dòng vốn bị động từ các quỹ theo chỉ số MSCI và FTSE.

Các ngành dự kiến tiếp tục dẫn dắt đợt sóng IPO gồm: bất động sản – REIT, trung tâm dữ liệu, năng lượng – tài nguyên, tài chính, cùng các lĩnh vực công nghiệp – hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ.

Tuy vậy, Deloitte cảnh báo tâm lý nhà đầu tư vẫn dè dặt trước các yếu tố như biến động địa chính trị, căng thẳng thương mại, lãi suất toàn cầu và thay đổi quy định ở một số thị trường. Tại Thái Lan, các IPO nhỏ vẫn chiếm chủ yếu do bất ổn chính trị, nợ hộ gia đình cao và yêu cầu huy động vốn khắt khe hơn.



Nhìn chung, năm 2025 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của IPO Đông Nam Á, nổi bật với giá trị vốn tăng mạnh bất chấp số lượng giảm. Singapore và Việt Nam giữ vai trò “đầu tàu”, trong khi các thương vụ lớn tiếp tục cho thấy sức hút của khu vực đối với dòng vốn quốc tế. Với nền tảng tích cực và sự tham gia mạnh mẽ từ các quỹ PE, xu hướng IPO chất lượng cao được dự báo sẽ duy trì đà tăng trong thời gian tới.