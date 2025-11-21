Bitcoin cắm đầu lao dốc, tỷ phú Mỹ cảnh báo “cơ hội cuối cùng để mua” trước khi giá vọt lên 1 triệu USD

Đà rơi của Bitcoin cũng xóa sạch toàn bộ mức tăng trong năm 2025, giảm 28% so với đỉnh tháng 10 ở mức 126.000 USD.

Tổng giá trị thanh lý trên thị trường crypto vượt mốc 1 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Coinglass, tổng thanh lý đạt 1,03 tỷ USD, riêng Bitcoin chiếm 569,37 triệu USD. Chỉ số Fear & Greed ở mức 11 – thể hiện tâm lý sợ hãi tột độ. Đà rơi này khiến giới giao dịch lo ngại, nhiều người cho rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy.

Giữa bối cảnh này, tỷ phú Cameron Winklevoss đăng trên X rằng đây là “lần cuối cùng bạn có thể mua Bitcoin dưới 90.000 USD!”.

Cameron Winklevoss và người anh em song sinh Tyler Winklevoss nổi tiếng là cặp tỷ phú tiền mã hóa, sáng lập sàn giao dịch Gemini và đầu tư mạnh vào Bitcoin.

Cameron Winklevoss tin Bitcoin sẽ đóng vai trò như kho lưu trữ giá trị hơn là hệ thống thanh toán và từng tuyên bố rằng, Bitcoin sẽ chạm mốc 1 triệu USD khi nó “thay thế vàng”.

"Tôi tin rằng 10 năm nữa chúng ta sẽ nhìn lại và nói: Wow, thời điểm đó đúng là mới chỉ khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, bởi chúng ta sẽ thấy Bitcoin được giao dịch ở mức 1 triệu USD mỗi đồng nếu nó thay thế vàng. Chúng tôi nghĩ Bitcoin là vàng phiên bản 2.0", doanh nhân 44 tuổi người Mỹ tuyên bố hồi tháng 9.

Tuy nhiên, ssự kỳ vọng xung quanh khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang khiến Bitcoin biến động mạnh. Nội bộ Fed tiếp tục chia rẽ: một bên muốn nới lỏng chính sách để tránh thị trường lao động suy yếu thêm, trong khi bên còn lại lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng và cắt giảm lãi suất có thể thổi bùng trở lại.

Tuy nhiên, bản tin tài chính The Kobeissi Letter của Adam Kobeissi lại đưa ra quan điểm lạc quan hơn, gọi đợt giảm này chỉ là một “chu kỳ thị trường gấu thường thấy” của crypto.

“Trong lịch sử Bitcoin, mọi đợt giảm giá ở quy mô tương tự hoặc lớn hơn đều diễn ra sau các mức đỉnh mới. Sự gián đoạn luôn khó chịu, nhưng phần thưởng sẽ đến nếu bạn đủ tỉnh táo để bỏ qua nhiễu động", ông Kobeissi nhấn mạnh.