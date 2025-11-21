Bitcoin cắm đầu lao dốc, tỷ phú Mỹ cảnh báo “cơ hội cuối cùng để mua” trước khi giá vọt lên 1 triệu USD
Phương Đăng (theo The Street)
21/11/2025 11:28 AM (GMT+7)
Tháng 11 tiếp tục trở nên tồi tệ hơn đối với Bitcoin và các đồng tiền số khác. Bitcoin (BTC) đã rơi xuống dưới 90.000 USD chạm mức 89.426 USD trước khi hồi nhẹ sau khi hình thành mô hình death cross - tín hiệu báo trước một chu kỳ giảm kéo dài. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng Tư.
Đà rơi của Bitcoin cũng xóa sạch toàn bộ mức tăng trong năm 2025, giảm 28% so với đỉnh tháng 10 ở mức 126.000 USD.
Tổng giá trị thanh lý trên thị trường crypto vượt mốc 1 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Coinglass, tổng thanh lý đạt 1,03 tỷ USD, riêng Bitcoin chiếm 569,37 triệu USD. Chỉ số Fear & Greed ở mức 11 – thể hiện tâm lý sợ hãi tột độ. Đà rơi này khiến giới giao dịch lo ngại, nhiều người cho rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy.
Giữa bối cảnh này, tỷ phú Cameron Winklevoss đăng trên X rằng đây là “lần cuối cùng bạn có thể mua Bitcoin dưới 90.000 USD!”.
Cameron Winklevoss và người anh em song sinh Tyler Winklevoss nổi tiếng là cặp tỷ phú tiền mã hóa, sáng lập sàn giao dịch Gemini và đầu tư mạnh vào Bitcoin.
Cameron Winklevoss tin Bitcoin sẽ đóng vai trò như kho lưu trữ giá trị hơn là hệ thống thanh toán và từng tuyên bố rằng, Bitcoin sẽ chạm mốc 1 triệu USD khi nó “thay thế vàng”.
"Tôi tin rằng 10 năm nữa chúng ta sẽ nhìn lại và nói: Wow, thời điểm đó đúng là mới chỉ khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, bởi chúng ta sẽ thấy Bitcoin được giao dịch ở mức 1 triệu USD mỗi đồng nếu nó thay thế vàng. Chúng tôi nghĩ Bitcoin là vàng phiên bản 2.0", doanh nhân 44 tuổi người Mỹ tuyên bố hồi tháng 9.
Tuy nhiên, ssự kỳ vọng xung quanh khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang khiến Bitcoin biến động mạnh. Nội bộ Fed tiếp tục chia rẽ: một bên muốn nới lỏng chính sách để tránh thị trường lao động suy yếu thêm, trong khi bên còn lại lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng và cắt giảm lãi suất có thể thổi bùng trở lại.
Tuy nhiên, bản tin tài chính The Kobeissi Letter của Adam Kobeissi lại đưa ra quan điểm lạc quan hơn, gọi đợt giảm này chỉ là một “chu kỳ thị trường gấu thường thấy” của crypto.
“Trong lịch sử Bitcoin, mọi đợt giảm giá ở quy mô tương tự hoặc lớn hơn đều diễn ra sau các mức đỉnh mới. Sự gián đoạn luôn khó chịu, nhưng phần thưởng sẽ đến nếu bạn đủ tỉnh táo để bỏ qua nhiễu động", ông Kobeissi nhấn mạnh.
Thị trường châu Á khởi sắc nhờ Bitcoin neo giá 87.000 USD, Fed được kỳ vọng cắt giảm lãi suất
Thị trường châu Á mở cửa tăng điểm vào thứ Tư, khi các nhà giao dịch quay trở lại các tài sản rủi ro. Bitcoin duy trì quanh 87.000 USD, và nhà đầu tư ngày càng tin rằng Fed sẽ cắt lãi suất vào tháng 12.
Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất
Thị trường châu Á – Thái Bình Dương bắt đầu tuần mới chủ yếu tăng điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khu vực New York, John Williams, báo hiệu rằng một đợt cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay là điều có thể xảy ra.
Bitcoin vừa chạm đáy, đang bật tăng trở lại?
Bitcoin đã trải qua nhiều ngày chịu áp lực bán mạnh, có lúc rơi về vùng 85.000 USD trước khi có tín hiệu hồi nhẹ. Đợt giảm sâu này khiến tâm lý thị trường chao đảo, nhưng các dữ liệu on-chain cho thấy một tín hiệu quen thuộc trong những chu kỳ tạo đáy: sự đầu hàng hàng loạt của nhà đầu tư.
Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử có thể trở thành cơ hội "hái ra tiền"
Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise - một công ty quản lý tài sản chuyên về đầu tư tiền mã hóa tại Mỹ cho rằng cú sập gần đây của thị trường tiền mã hóa chính là một cơ hội hiếm có trong đời đối với những nhà đầu tư dài hạn.
Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần "bão tố", điều gì đang chờ đợi thị trường chứng khoán?
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái “lửng lơ” và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.
Bitcoin đang đứng trước 2 ngưỡng quan trọng
Nếu Bitcoin không thể bù đắp một phần tổn thất và tăng lên trên 87.000 USD vào đầu tuần mới, đồng tiền này có thể phải đối mặt với một giai đoạn trì trệ kéo dài.
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa kết thúc một tuần đầy biến động mạnh khi loạt tín hiệu trái ngược từ nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng lãi suất và tâm lý lo ngại về bong bóng AI cùng lúc xuất hiện. Dù Nvidia công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng, điều đó vẫn không đủ để kéo nhóm công nghệ thoát khỏi đà giảm, khiến thị trường rơi vào trạng thái “lửng lơ” và có thể kéo dài thêm nhiều tuần.