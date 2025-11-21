Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Canh cua mồng tơi – 65.000 đồng

3. Thịt rang mắm tép – 30.000 đồng

4. Cà muối – 5.000 đồng

5. Thanh long tráng miệng – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Canh cua mồng tơi (65.000 đồng)

Nguyên liệu: Cua đồng xay, mồng tơi, mướp hương (tùy chọn), hành khô, gia vị.

Cách làm:

– Hòa cua xay với nước, lọc bỏ bã rồi để lửa nhỏ cho gạch cua nổi lên, nhẹ nhàng gạn phần mặt cho vào bát.

– Phi thơm hành, đổ gạch cua vào đảo nhẹ.

– Phần nước cua đun lửa nhỏ, khi gạch đóng tảng thì thêm mồng tơi và mướp.

– Cho lại gạch cua, nêm chút muối hoặc mắm.

Canh cua đạt chuẩn khi nước trong, gạch đóng đẹp, rau xanh mềm nhưng không bị nát.

2. Thịt rang mắm tép (30.000 đồng)

Nguyên liệu: Thịt ba chỉ hoặc thịt vai, mắm tép, tỏi, đường, chút ớt, tiêu.

Cách làm:

– Thịt thái miếng mỏng, rang cho săn và ra bớt mỡ.

– Pha mắm tép với đường, chút nước, khuấy đều.

– Cho tỏi phi vào thịt, đổ hỗn hợp mắm tép vào, đảo đều lửa vừa đến khi thịt bóng, sẫm màu và dậy mùi.

– Nêm lại vị mặn – ngọt cho vừa khẩu vị gia đình.

3. Cà muối (5.000 đồng)

Nguyên liệu: Cà pháo, tỏi, ớt, muối, đường, chanh.

Cách làm:

– Rửa cà, ngâm nước muối loãng 15 phút cho bớt nhựa.

– Giã tỏi ớt, pha cùng muối – đường – nước cốt chanh.

– Xóc cà với hỗn hợp này, để 30–60 phút là ăn được.

Cà giòn tan, chua mặn vừa phải giúp bữa cơm thanh thoát hơn.

4. Thanh long tráng miệng (10.000 đồng)

Chỉ cần gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để lạnh trước khi dùng 10 phút để hương vị thêm mát lành.

“Đắt giá” nhất của bữa cơm tối không phải ở chi phí, mà nằm ở cảm giác được quây quần bên người thân, nhìn nồi canh bốc khói, nghe tiếng xới cơm chan hòa. Với 120 nghìn đồng, một mâm cơm gồm canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép, cà muối và trái cây tráng miệng là đủ để mỗi thành viên trong gia đình tìm thấy sự an yên sau một ngày bận rộn. Đơn giản, dân dã nhưng đủ đầy, đó chính là vẻ đẹp của cơm nhà.