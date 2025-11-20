Bài 4 - “Chiếc áo xanh” và cuộc cạnh tranh bao bì Tết 2026

Quà Tết: Cầu ngày càng tăng

Các báo cáo ngành cho thấy nhu cầu bao bì phục vụ riêng dịp Tết có thể chiếm tới 30–35% tổng sản lượng bao bì quà tặng cả năm, khiến đây trở thành “mùa cao điểm” cho các nhà in, nhà thiết kế bao bì, xưởng sản xuất hộp quà.

Nhìn từ phía chính sách, lộ trình siết nhựa dùng một lần đang tạo sức ép thay đổi cấu trúc bao bì: theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026 Việt Nam dừng sản xuất, nhập khẩu túi ni lông khó phân huỷ sinh học dưới kích thước 50x50cm, tiến tới dừng hẳn phần lớn bao bì nhựa dùng một lần sau 2030. Điều này đồng nghĩa Tết 2026 là một trong những mùa Tết bản lề, thúc đẩy doanh nghiệp phải “xanh hoá” bao bì nếu không muốn chậm chân so với xu hướng tiêu dùng và khung pháp lý mới.

Trong khi đó, cầu thị trường cũng đang dịch chuyển rõ. Bộ Công Thương ghi nhận nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm giai đoạn 2021-2023. Trong hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng dán nhãn “xanh”, “bền vững” có thể tăng 40-60% khi được truyền thông tốt.

Với một set quà Tết có giá bán từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, nhu cầu sản phẩm xanh chính là khoảng không để doanh nghiệp đầu tư cho bao bì xanh mà vẫn được thị trường đón nhận.

Bộ sưu tập quà Tết “xanh” của thương hiệu Ikachi. Ảnh: https://ikachigift.vn

“Chiếc áo xanh” thân thiện môi trường

Nếu như giai đoạn trước, bao bì quà Tết chủ yếu xoay quanh các tông đỏ, vàng, hoạ tiết pháo hoa, câu đối mang tính trang trí, thì mùa Tết 2023-2025 đã ghi nhận một làn sóng mới: chất liệu mộc mạc, hoạ tiết bản địa, câu chuyện làng nghề, nông sản quê nhà được đưa lên mặt hộp như một cách kể chuyện quê hương.

Xu hướng này được dự báo tiếp tục đậm nét hơn trong mùa Tết 2026, khi “chiếc áo” của quà Tết phải đồng thời đáp ứng ba yêu cầu: đẹp - bền - xanh.

Do doanh nghiệp đẩy mạnh các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) nên sản phẩm quà tặng cũng phải toát lên tinh thần đó để nhìn vào là "thấy xanh ngay". Trong đó, doanh nghiệp ưu tiên chọn những sản phẩm là sản vật các địa phương, còn hộp quà có thể tái chế, hạn chế bao bì ni lông...

Một ví dụ tiêu biểu là bộ sưu tập quà Tết “xanh” của thương hiệu Ikachi trong các năm gần đây: thay vì dùng hộp thiếc hoặc hộp nhựa phủ giả gỗ, doanh nghiệp này thiết kế hộp giấy, hộp gỗ với cấu trúc chắc chắn, chủ đích để người nhận tái sử dụng làm hộp đựng đồ sau Tết. Đại diện đơn vị thiết kế Gia Long, đối tác của Ikachi từng chia sẻ mục tiêu là kéo dài vòng đời của hộp quà, giảm tình trạng “ăn xong mứt là vứt vỏ hộp”, đồng thời gửi gắm thông điệp tiêu dùng xanh tới khách hàng.

Bước sang Tết 2025–2026, một số thương hiệu chuyên quà Tết hữu cơ như Quà Xanh Việt đưa ra bộ quà Tết với nguyên liệu bền vững như tre, gỗ, giấy tái chế, nông sản sạch kèm bao bì thiết kế tinh tế, chú trọng khả năng tái sử dụng. Mỗi hộp quà gồm trà hữu cơ, cà phê nguyên chất, mật ong rừng được đặt trong hộp tre thủ công, khắc hoạ tiết mang hơi thở làng quê, vừa tạo chất “mộc”, vừa nâng tầm hình ảnh khi dùng làm quà biếu doanh nghiệp.

Những mẫu hộp như vậy không chỉ là vỏ bọc, mà trở thành một phần giá trị vật chất (chiếc hộp dùng dài hạn) và giá trị tinh thần (câu chuyện về tre, biểu tượng của người Việt).

Ở phân khúc tầm trung, xu hướng “hộp gỗ bản địa” và “hộp tre đan” cũng lan rộng. Nhiều xưởng quà tặng, nhà cung cấp bao bì cho doanh nghiệp chuyển sang thiết kế hộp gỗ thông, gỗ keo, tre ép với nắp trượt, nắp lật, bề mặt khắc laser hình chợ Tết, phiên chợ quê, mái đình, cây nêu.

Thay vì lớp mút xốp, họ dùng lõi carton tổ ong, dăm gỗ ép hoặc sợi thực vật để cố định sản phẩm bên trong, vừa giảm nhựa, vừa tạo cảm giác gần gũi. Những mẫu bao bì này đặc biệt phù hợp với giỏ quà OCOP, đặc sản vùng miền, nơi bản thân sản phẩm đã gắn chặt với câu chuyện địa phương. “Chiếc áo” chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ kể lại câu chuyện ấy bằng hình ảnh và chất liệu.

Ngay cả ở nhóm bao bì giấy, “xanh hóa” không chỉ dừng ở việc đổi sang giấy kraft màu nâu. Nhiều doanh nghiệp bao bì cho biết đang đẩy mạnh sử dụng giấy tái chế, mực in từ dầu đậu nành, các loại dây buộc bằng sợi cotton hoặc sợi đay thay cho dây nilon. Các nhà cung cấp như Saikogifts cho biết, chi phí ban đầu cao hơn 10-25% tùy vật liệu, nhưng tiết kiệm dài hạn qua tái sử dụng và giảm chi phí xử lý rác. Đặt hàng số lượng lớn giúp giá thành cạnh tranh. Nhiều khách hàng sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm xanh.

Mẫu hộp quà tặng Tết 2026 của Saikogifts. Ảnh: saikogifts.com

Khi quà Tết xanh hoá, người nhận càng trân trọng

Bên cạnh câu chuyện thiết kế, tại sao người tiêu dùng lại sẵn sàng trả thêm 10–15% cho một “chiếc áo xanh”? Các khảo sát gần đây của các tổ chức nghiên cứu thị trường và cơ quan quản lý đều cho thấy một mẫu số chung: người Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, đang coi lựa chọn sản phẩm thân thiện môi trường như một cách thể hiện bản sắc cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng. Bộ Công Thương ghi nhận trong các kênh bán lẻ hiện đại, khi nhà bán hàng gắn nhãn “xanh” rõ ràng, giải thích câu chuyện bền vững phía sau bao bì, doanh số nhóm hàng này có thể tăng tới 40-60% trong các đợt cao điểm truyền thông.

Với riêng quà Tết, yếu tố cảm xúc còn rõ hơn. Người tặng quà không chỉ muốn “cho đúng lễ”, mà muốn người nhận cảm nhận được sự trân trọng qua từng chi tiết: từ việc chọn sản phẩm bên trong đến cách gói, cách buộc nơ, cách kèm theo một tấm thiệp ý nghĩa. Đây là lý do những chi tiết tưởng như nhỏ như nơ vải tái sử dụng, thiệp giấy tái chế, thiệp hạt nảy mầm đang được nhiều đơn vị kinh doanh quà tặng, đặc biệt là boutique online, ứng dụng mạnh mẽ. Một tấm thiệp làm từ giấy hạt, sau Tết có thể xé ra, gieo vào chậu đất để nảy mầm thành cây hoa hoặc rau thơm, khiến món quà “sống tiếp” thay vì kết thúc vòng đời trên thùng rác.

Ở góc độ thị trường, nhiều chuyên gia bán lẻ đánh giá phần chênh lệch 10–15% giá bán do đầu tư bao bì xanh thực chất không phải là “chi phí”, mà là một khoản đầu tư cho thương hiệu. Khi trên cùng một kệ, hai giỏ quà có mức giá tương đương nhưng một bên dùng hộp nhựa, nơ nilon, một bên dùng hộp tre, dây đay, thiệp tái chế, nhóm khách hàng trẻ sẽ có xu hướng chọn phương án xanh hơn, bởi họ cảm thấy bớt áy náy với môi trường và tự hào hơn khi mang đi tặng. Những con số như 54% người Việt sẵn sàng trả thêm khoảng 10% cho sản phẩm làm từ nguyên liệu tái chế hoặc có chứng nhận xanh cho thấy dư địa thị trường là có thật, và bao bì là một phần quan trọng trong quyết định đó.

Với người tiêu dùng, câu chuyện bao bì xanh không chỉ là “mốt” nhất thời. Việc liên tục chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, ô nhiễm rác thải nhựa khiến khái niệm “tiêu dùng có trách nhiệm” dần trở nên gần gũi. Một giỏ quà Tết được gói trong túi vải, kèm hộp tre, có thể các năm trước còn lạ, nhưng Tết 2026 hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn “mặc định” của không ít gia đình thành thị.

Người nhận, khi mở quà, không chỉ thấy đồ ăn thức uống bên trong, mà còn đọc được thông điệp của người tặng: “Tôi quan tâm đến môi trường, và quan tâm đến cảm xúc của bạn”. Chính sự cộng hưởng giữa thiết kế, môi trường, cảm xúc này đang là động lực để “chiếc áo xanh” tiếp tục làm nên giá trị gia tăng cho thị trường hàng hoá Tết 2026.