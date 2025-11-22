Tin hot thị trường ngày 22/11: Hà Nội sắp mở bán NOXH giá “mềm”, chỉ từ 14,8 triệu đồng/m²

Tin hot thị trường ngày 22/11: Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ sơ sinh có chứa độc tố

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Mới đây, TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết Cục đã ban hành văn bản gửi hệ thống các sở, ngành liên quan để cảnh báo về sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/11/2025, mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế INFOSAN đã phát đi thông báo về vụ ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ, được xác định có liên quan đến việc sử dụng loại sữa công thức này do nhiễm khuẩn.

Tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận 31 trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác nhận mắc, phân bố tại 13 tiểu bang và toàn bộ đều phải nhập viện điều trị.

Trước diễn biến này, cơ quan y tế Hoa Kỳ khuyến cáo các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ ngừng ngay việc sử dụng mọi sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, không phân biệt số lô hay dạng bao bì. Nhà sản xuất ByHeart Inc., Hoa Kỳ hiện đã tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức đang lưu hành trên thị trường.

Tin hot thị trường ngày 22/11: K+ thu hẹp gói dịch vụ, hạn sử dụng tối đa đến 31/12

Ngày 20/11, nhiều khách hàng K+ phát hiện ứng dụng chỉ còn cung cấp gói trọn vẹn với hai lựa chọn: gia hạn theo tháng hoặc xem tối đa đến ngày 31/12/2025. Như vậy, hạn sử dụng dài nhất hiện nay chỉ đến hết năm, khiến tương lai hoạt động của Truyền hình K+ sau mốc này vẫn bỏ ngỏ. Người dùng mua mới gói K+ trên các nền tảng OTT cũng gặp khó, khi hệ thống chỉ hiển thị gói 1 tháng nhưng báo “không khả dụng”.

Trước đó, từ 1/10, K+ đã dừng bán hàng, gia hạn thuê bao và bảo hành thiết bị tại toàn bộ hệ thống K+ Store (12 điểm trên cả nước), đồng thời ngừng bán mới các gói dùng đầu thu vệ tinh (DTH) và TV Box, chỉ còn bán dịch vụ OTT và gia hạn thuê bao đang sử dụng, với thời hạn gói ngày càng rút ngắn khi gần tới 31/12.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh từ tháng 7 xuất hiện thông tin Canal+ – cổ đông lớn của K+ – cân nhắc tái cơ cấu mạnh hoặc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ. Người dùng K+ và khán giả yêu bóng đá lo ngại nguy cơ mất kênh xem Ngoại hạng Anh có bản quyền.

Tin hot thị trường ngày 22/11: Hà Nội sắp mở bán NOXH giá “mềm”, chỉ từ 14,8 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố hai tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh, khu vực Mê Linh cũ), dự kiến mở nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 12 với mức giá được đánh giá là thấp nhất trong số các dự án sắp mở bán tại thủ đô.

Dự án do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư, diện tích hơn 15.400 m2, gồm hai tòa cao 6 tầng, mỗi tòa có 89 căn bán và 33 căn cho thuê, thời điểm hoàn thành, bàn giao dự kiến quý IV/2026. Tại tòa CT-05, giá bán khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì), tương ứng căn nhỏ nhất hơn 56 m2 giá khoảng 835 triệu đồng, căn lớn nhất 68,3 m2 khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tòa CT-06 có giá nhỉnh thấp hơn, khoảng 14,79 triệu đồng/m2, căn nhỏ nhất khoảng 831 triệu đồng. Giá cho thuê lần lượt khoảng 48.700-47.900 đồng/m2/tháng.

Trong bối cảnh các dự án nhà ở xã hội khác ở Mê Linh như khu đô thị Kim Hoa đang chào bán khoảng hơn 20 triệu đồng/m2 và mặt bằng giá mới tại Hà Nội đã lên 25-29,4 triệu đồng/m2, dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được coi là nguồn cung giá “mềm” hiếm hoi, góp phần thực hiện mục tiêu Hà Nội xây dựng 56.200 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.