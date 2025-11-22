Bitcoin đang đứng trước 2 ngưỡng quan trọng

RIA Novosti dẫn bình luận của nhiều chuyên gia cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo hiện tại là các ấn phẩm kinh tế vĩ mô, thuế quan và chiến tranh địa kinh tế.

Vào thứ Sáu 21/11, giá Bitcoin trên Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, đã tiến gần đến mốc tâm lý quan trọng 80.000 USD, sau khi chạm đáy ở mức 80.600 USD. Đến nửa đêm thứ Sáu giờ Hà Nội, giá đã giảm 3,35% xuống còn 84.697 USD.

"Theo dữ liệu mới nhất, nhu cầu đối với tài sản đã khấu hao đạt mức 80.600 USD, dẫn đến sự phục hồi giá lên 84.000 USD. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để coi biến động này là khởi đầu của một sự đảo ngược xu hướng bền vững" - Vasily Girya, chủ sở hữu và giám đốc điều hành của GIS Mining, nhận xét.

"Mức quan trọng cho triển vọng ngắn hạn là 87.000. Việc giá ổn định dưới mức này trước khi giao dịch bắt đầu vào thứ Hai sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một giai đoạn trì trệ kéo dài, có thể được mô tả là sự khởi đầu của mùa đông tiền điện tử" - chuyên gia giải thích.

Trong khi thị trường tiền kỹ thuật số vẫn phụ thuộc vào các báo cáo kinh tế vĩ mô, thuế quan và chiến tranh địa kinh tế, đồng USD vẫn là đồng tiền hưởng lợi chính từ tình hình bất ổn hiện tại, nhà phân tích Oleg Kalmanovich của Neomarkets KZ nhận xét .

Nguồn gốc của áp lực lên Bitcoin có thể được tìm thấy trong các sự kiện ngày 10/10, khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng mức thuế quan thương mại 100% đối với Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/11. Girya cho biết tuyên bố này đã gây ra làn sóng bán tháo quy mô lớn đầu tiên trên thị trường tiền điện tử.

"Những diễn biến tiếp theo được đánh dấu bằng một loạt tuyên bố cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hầu hết các thành viên Fed đều ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, giảm khả năng cắt giảm lãi suất xuống còn 30%. Đối với thị trường tiền điện tử, vốn nhạy cảm với những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Mỹ, điều này đã tạo ra áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán và tiền điện tử" - chuyên gia giải thích.

"Về mặt kỹ thuật, hiện tại Bitcoin đang có hai ngưỡng quan trọng. Ngưỡng đầu tiên là 80.000 USD, một dấu hiệu tâm lý quan trọng trùng khớp với ngưỡng được tính toán toán học. Về cơ bản, đây là 'ngưỡng phân định' giữa sự thống trị của bên mua và bên bán. Nếu giá không thể giữ trên ngưỡng này trong những ngày tới, thị trường có thể nhanh chóng chuyển sang ngưỡng hỗ trợ lịch sử mạnh tiếp theo ở vùng 68.000 USD" - Kalmanovich giải thích.

"Để ổn định tình hình và khôi phục niềm tin của những người tham gia thị trường, giá phải trở lại mức 93.000 USD vào đầu phiên giao dịch thứ Hai. Về mặt phân tích kỹ thuật, mức điều chỉnh này là đủ để phục hồi. Những người tham gia thị trường đang áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát" - Girya kết luận.