Larry Wang, CEO của FoloToy – công ty có trụ sở tại Singapore – nói với CNN rằng hãng đã rút mẫu gấu “Kumma”, cùng toàn bộ dòng đồ chơi tích hợp AI còn lại, sau khi các nhà nghiên cứu thuộc US PIRG Education Fund nêu lo ngại về những cuộc đối thoại không phù hợp, bao gồm thảo luận về các sở thích tình dục như đánh đòn và cả cách bật diêm.

Công ty hiện đang “tiến hành kiểm tra an toàn nội bộ” - Wang nói thêm.

Một con gấu nhồi bông có gắn loa bên trong, được bán với giá 99 USD trên trang web công ty, “Kumma” tích hợp chatbot GPT-4o của OpenAI.

“Kumma, chú gấu dễ thương của chúng tôi, kết hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến với các tính năng tương tác thân thiện, trở thành người bạn hoàn hảo cho cả trẻ em và người lớn” - trang web FoloToy viết.

“Với những cuộc trò chuyện sống động và những câu chuyện giáo dục, FoloToy thích ứng với cá tính và nhu cầu của bạn, mang đến sự ấm áp, niềm vui và một chút tò mò cho ngày của bạn” - theo mô tả trên trang web, nơi hiện hiển thị gấu đang trong tình trạng hết hàng.

Báo cáo của PIRG, công bố ngày 13/11, cho biết mẫu gấu này có các biện pháp bảo vệ nội dung không phù hợp ở mức rất kém.

Trong một tương tác với nhóm nghiên cứu, gấu Kumma gợi ý nơi có thể tìm dao trong nhà, và trong những tương tác khác, nó sẵn sàng thảo luận các chủ đề tình dục.

“Chúng tôi bất ngờ khi thấy Kumma chỉ cần một chủ đề tình dục được nêu ra là lập tức phát triển câu chuyện, đồng thời tăng mức độ mô tả và tự đưa ra những khái niệm tình dục mới” - báo cáo viết.

Các nhà nghiên cứu mô tả cách con gấu sau đó “đi sâu vào nhiều chủ đề tình dục còn rõ ràng hơn, như giải thích các tư thế quan hệ, đưa hướng dẫn từng bước cho một kiểu ‘nút cho người mới bắt đầu’ để trói bạn tình, và mô tả các dạng nhập vai liên quan đến giáo viên - học sinh, cha mẹ - con cái - những kịch bản mà chính nó chủ động nêu ra”.

Trong một tuyên bố riêng công bố hôm 14/11, PIRG cũng cho biết OpenAI nói với họ rằng hãng đã “đình chỉ nhà phát triển này vì vi phạm chính sách”.

CNN đã liên hệ OpenAI để xin bình luận.

“Thật tốt khi thấy các công ty hành động trước những vấn đề chúng tôi nêu ra. Nhưng đồ chơi AI vẫn gần như không được quản lý, và còn rất nhiều sản phẩm tương tự đang được bán” - R.J. Cross, đồng tác giả báo cáo, nói.

“Việc rút một sản phẩm có vấn đề khỏi thị trường là bước đi đúng, nhưng còn lâu mới là giải pháp mang tính hệ thống” - cô nói thêm.