Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm
V.N (Theo Reuters)
22/11/2025 7:50 AM (GMT+7)
Nhân viên tại Zara dự định biểu tình trước các cửa hàng ở 7 quốc gia châu Âu vào dịp Black Friday, một ngày mua sắm quan trọng, để yêu cầu khôi phục chương trình chia sẻ lợi nhuận, theo Hội đồng Công nhân châu Âu của tập đoàn mẹ Inditex cho biết hôm thứ Sáu 21/11.
Nghiệp đoàn CCOO của Tây Ban Nha đang điều phối cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ngày 28/11 với các nghiệp đoàn tại Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Luxembourg và Bồ Đào Nha, dự kiến tổ chức trước các cửa hàng Zara ở các thành phố lớn.
Rosa Galan, đại diện CCOO tại Inditex, nói với Reuters rằng Inditex trước đây từng có chương trình chia sẻ lợi nhuận nhưng đã loại bỏ sau đại dịch.
“Chúng tôi một lần nữa yêu cầu một công ty có lợi nhuận khổng lồ, vốn là kết quả từ công sức của người lao động, phải phân chia những lợi nhuận đó một cách công bằng” - Galan nói. Inditex không phản hồi yêu cầu bình luận.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên dự kiến tham gia biểu tình.
Tập đoàn bán lẻ thời trang nhanh lớn nhất thế giới niêm yết trên sàn đã ghi nhận tăng trưởng doanh số mạnh trong những năm sau khi đại dịch kết thúc, và giá cổ phiếu của hãng đã tăng gấp đôi so với 3 năm trước.
Black Friday - thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 - và những tuần xung quanh thời điểm này là giai đoạn bán hàng quan trọng mà các nhà bán lẻ sử dụng để thu hút khách vào cửa hàng và xả hàng tồn trước khi nhập các bộ sưu tập mùa lễ mới.
Nhân viên ngành bán lẻ trên toàn thế giới cũng tận dụng ngày này để nêu bật các yêu cầu của họ thông qua đình công và biểu tình.
Vào đêm trước Black Friday năm 2022, nhân viên tại Tây Ban Nha đã biểu tình để đòi tăng lương, và 3 tháng sau, Inditex đã đồng ý tăng trung bình 20% lương cho nhân viên cửa hàng tại quê nhà của thương hiệu này.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Gấu bông AI bị rút khỏi kệ hàng vì trò chuyện với trẻ em về tình dục
Việc bán một mẫu thú nhồi bông tích hợp trí tuệ nhân tạo đã bị tạm dừng sau khi phát hiện sản phẩm này tham gia trò chuyện với trẻ em về các chủ đề tình dục và đưa ra lời khuyên có thể gây nguy hiểm.
Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm
Nhân viên tại Zara dự định biểu tình trước các cửa hàng ở 7 quốc gia châu Âu vào dịp Black Friday, một ngày mua sắm quan trọng, để yêu cầu khôi phục chương trình chia sẻ lợi nhuận, theo Hội đồng Công nhân châu Âu của tập đoàn mẹ Inditex cho biết hôm thứ Sáu 21/11.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép
Thời tiết hanh khô, một mâm cơm dân dã nhưng đủ chất có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi liều “vitamin tinh thần”. Bữa tối nay là sự kết hợp hài hòa giữa món canh cua mồng tơi mát lành, bát thịt rang mắm tép thơm đậm đưa cơm, đĩa cà muối giòn tan đúng vị cơm nhà, cùng thanh long tráng miệng giải nhiệt. Tất cả được gói gọn trong mức chi phí 120.000 đồng – một bữa ăn đơn giản mà trọn vẹn.
Bài 5 - Xu hướng thị trường mứt Tết 2026 có gì mới?
Từ khay mứt đặt trên bàn trà đến những hộp quà sang trọng trong giỏ biếu, mứt đã đồng hành cùng Tết Việt qua nhiều thế hệ. Bước vào mùa Tết 2026, món quà tưởng như rất quen thuộc này đang đổi thay mạnh mẽ. Giờ đây người tiêu dùng đòi hỏi mứt phải ngon hơn, lành hơn, đẹp hơn, nguồn gốc rõ ràng hơn. Mứt Tết vì thế không chỉ là biểu tượng truyền thống mà đã trở thành một phân khúc hàng hoá năng động, bắt nhịp với trào lưu tiêu dùng mới.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò xào hành tây, canh khoai tây nấu xương
Sau một ngày làm việc căng thẳng, không gì dễ chịu bằng trở về nhà và thấy mâm cơm nóng đã sẵn sàng. Bữa tối nay mang hương vị thân thuộc của những món Việt giản dị nhưng đầy dưỡng chất: bát canh khoai tây nấu xương ngọt lành, đĩa thịt bò xào hành tây thơm mềm, đĩa rau lang luộc xanh mướt chấm mắm tỏi đậm đà và vài miếng thanh long đỏ tráng miệng mát lành. Một bữa cơm không cầu kỳ nhưng đủ đầy, đủ ấm để gom lại yêu thương của cả gia đình.
Xu hướng thị trường cây cảnh Tết 2026: Cây mini, lan hồ điệp lên ngôi
Mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 khiến đào, mai, quất, những dòng cây cảnh truyền thống cho Tết Bính Ngọ 2026 chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn chăm cây. Nhiều vựa cây ở miền Bắc và miền Nam đối mặt nguy cơ mất trắng, kéo theo nguồn cung khan hiếm và mặt bằng giá tăng ngay từ đầu vụ. Trong bối cảnh ấy, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt, cây thế lớn đắt khách nhưng rủi ro cao, trong khi lan hồ điệp, cây mini và dịch vụ thuê cây cảnh lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Gấu bông AI bị rút khỏi kệ hàng vì trò chuyện với trẻ em về tình dục
Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh cua mồng tơi, thịt rang mắm tép
Thời tiết hanh khô, một mâm cơm dân dã nhưng đủ chất có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn mọi liều “vitamin tinh thần”. Bữa tối nay là sự kết hợp hài hòa giữa món canh cua mồng tơi mát lành, bát thịt rang mắm tép thơm đậm đưa cơm, đĩa cà muối giòn tan đúng vị cơm nhà, cùng thanh long tráng miệng giải nhiệt. Tất cả được gói gọn trong mức chi phí 120.000 đồng – một bữa ăn đơn giản mà trọn vẹn.
Bài 5 - Xu hướng thị trường mứt Tết 2026 có gì mới?
Từ khay mứt đặt trên bàn trà đến những hộp quà sang trọng trong giỏ biếu, mứt đã đồng hành cùng Tết Việt qua nhiều thế hệ. Bước vào mùa Tết 2026, món quà tưởng như rất quen thuộc này đang đổi thay mạnh mẽ. Giờ đây người tiêu dùng đòi hỏi mứt phải ngon hơn, lành hơn, đẹp hơn, nguồn gốc rõ ràng hơn. Mứt Tết vì thế không chỉ là biểu tượng truyền thống mà đã trở thành một phân khúc hàng hoá năng động, bắt nhịp với trào lưu tiêu dùng mới.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Bò xào hành tây, canh khoai tây nấu xương
Sau một ngày làm việc căng thẳng, không gì dễ chịu bằng trở về nhà và thấy mâm cơm nóng đã sẵn sàng. Bữa tối nay mang hương vị thân thuộc của những món Việt giản dị nhưng đầy dưỡng chất: bát canh khoai tây nấu xương ngọt lành, đĩa thịt bò xào hành tây thơm mềm, đĩa rau lang luộc xanh mướt chấm mắm tỏi đậm đà và vài miếng thanh long đỏ tráng miệng mát lành. Một bữa cơm không cầu kỳ nhưng đủ đầy, đủ ấm để gom lại yêu thương của cả gia đình.