Black Friday căng thẳng: Nhân viên Zara biểu tình ngay trước ngày bán hàng quan trọng nhất năm

Nghiệp đoàn CCOO của Tây Ban Nha đang điều phối cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ngày 28/11 với các nghiệp đoàn tại Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Luxembourg và Bồ Đào Nha, dự kiến tổ chức trước các cửa hàng Zara ở các thành phố lớn.

Rosa Galan, đại diện CCOO tại Inditex, nói với Reuters rằng Inditex trước đây từng có chương trình chia sẻ lợi nhuận nhưng đã loại bỏ sau đại dịch.

“Chúng tôi một lần nữa yêu cầu một công ty có lợi nhuận khổng lồ, vốn là kết quả từ công sức của người lao động, phải phân chia những lợi nhuận đó một cách công bằng” - Galan nói. Inditex không phản hồi yêu cầu bình luận.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên dự kiến tham gia biểu tình.

Tập đoàn bán lẻ thời trang nhanh lớn nhất thế giới niêm yết trên sàn đã ghi nhận tăng trưởng doanh số mạnh trong những năm sau khi đại dịch kết thúc, và giá cổ phiếu của hãng đã tăng gấp đôi so với 3 năm trước.

Black Friday - thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 - và những tuần xung quanh thời điểm này là giai đoạn bán hàng quan trọng mà các nhà bán lẻ sử dụng để thu hút khách vào cửa hàng và xả hàng tồn trước khi nhập các bộ sưu tập mùa lễ mới.

Nhân viên ngành bán lẻ trên toàn thế giới cũng tận dụng ngày này để nêu bật các yêu cầu của họ thông qua đình công và biểu tình.

Vào đêm trước Black Friday năm 2022, nhân viên tại Tây Ban Nha đã biểu tình để đòi tăng lương, và 3 tháng sau, Inditex đã đồng ý tăng trung bình 20% lương cho nhân viên cửa hàng tại quê nhà của thương hiệu này.