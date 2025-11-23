Giá vàng hôm nay 24/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 24/11 ở trong nước, giá vàng miếng SJC tăng trở lại 150,4 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Giá vàng hôm nay 23/11: Tăng không đáng kể, chuyên gia dự báo gì diễn biến tuần tới?

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,9 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,5 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 23/11 trên thế giới: Biến động mạnh trong tuần, giữ vững mốc 4.000 USD/ounce trước áp lực trái chiều

Theo cập nhật từ Kitco, lúc 7h00 ngày 23/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.064,7 USD/ounce, tăng 27,62 USD/ounce so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.392 VND/USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan.



Tuần giao dịch vừa qua ghi dấu một chuỗi dao động lớn khi giá vàng liên tục thử thách mốc quan trọng 4.100 USD/ounce nhưng đều không thể giữ vững. Diễn biến mạnh – nhanh – khó dự đoán khiến thị trường phải theo dõi sát từng phiên.

Mở đầu tuần, giá vàng neo quanh 4.100 USD/ounce, song không lần nào duy trì được nhịp tăng trên vùng giá này. Sau lần thử đỉnh thứ hai vào khoảng 8h30 tối (giờ miền Đông), thị trường đảo chiều nhanh và rơi về vùng hỗ trợ 4.058 USD/ounce, ngay sau nửa đêm.

Phiên giao dịch tại châu Âu giúp giá vàng phục hồi lên 4.090 USD/ounce, nhưng khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, mức giá chỉ còn 4.074 USD/ounce, cho thấy đà tăng thiếu bền vững.

Sự thất bại liên tiếp trước ngưỡng kháng cự đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh đầu tiên của tuần, kéo giá vàng lao xuống sát 4.011 USD/ounce ngay trước 15h chiều. Tới 18h tối thứ Hai, vàng phục hồi trở lại vùng 4.050 USD/ounce, nhưng lực mua yếu dần khiến giá tiếp tục suy giảm xuống sát 4.000 USD/ounce vào 2h15 sáng – mức thấp nhất trong tuần.

Tuy nhiên, áp lực bán không kéo dài. Khi giá tiến gần 4.000 USD/ounce – vùng hỗ trợ mang tính “tâm lý”, lực mua xuất hiện giúp thị trường đảo chiều. Đến khi phiên Bắc Mỹ mở cửa ngày thứ Ba, giá vàng nhích lên 4.075 USD/ounce, tạo tín hiệu phục hồi nhẹ.

Phiên châu Á ngày hôm sau tiếp tục thử lại vùng hỗ trợ 4.060 USD/ounce, củng cố tâm lý phe mua. Đến 4h30 sáng thứ Tư, giá vàng vượt lại mốc 4.100 USD/ounce.

Khi vàng vọt qua mốc này, thị trường Bắc Mỹ nhanh chóng đẩy giá lên mức cao nhất tuần, trên 4.130 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng chỉ kéo dài khoảng 30 phút sau khi thị trường mở cửa, rồi lực bán mạnh xuất hiện, khiến giá quay đầu giảm sâu xuống 4.065 USD/ounce vào buổi trưa.

Sau hai nhịp bán tháo lớn, thị trường dần hình thành biên độ dao động rõ ràng, chủ yếu quanh vùng 4.030 – 4.100 USD/ounce trong những ngày cuối tuần. Đến cuối phiên, giá vàng tiếp tục duy trì ở quanh 4.065 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi bước vào tuần giao dịch mới.

Dự báo giá vàng: Tâm lý trái chiều giữa nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhỏ lẻ

Khảo sát hằng tuần của Kitco cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các nhóm tham gia thị trường.

Tại Phố Wall, trong tổng số 13 chuyên gia:

15% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới

31% cho rằng giá sẽ giảm

54% nhận định vàng đi ngang, biên độ khó đoán

Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn nghiêng về kỳ vọng tích cực hơn.

Từ 228 phiếu tham gia khảo sát trực tuyến:

138 người (61%) tin rằng giá vàng sẽ tăng

19% dự báo giá giảm

20% cho rằng thị trường sẽ đi ngang

Sự trái chiều trong dự báo cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn phân hóa mạnh, nhất là khi vàng chưa tạo được xu hướng rõ ràng dù vẫn bám trụ trên vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Các yếu tố kinh tế chi phối giá vàng

Tuần này, giá vàng chịu ảnh hưởng lớn từ những tín hiệu không đồng nhất của kinh tế Mỹ, gồm tâm lý tiêu dùng, diễn biến lạm phát và xu hướng tăng trưởng sản xuất – dịch vụ.

1. Tâm lý tiêu dùng cải thiện nhẹ

Báo cáo của Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 11 tăng nhẹ lên 51 điểm sau khi Mỹ chấm dứt giai đoạn đóng cửa chính phủ. Dù vượt dự báo, mức tăng vẫn khiêm tốn và thấp hơn tháng trước. Điều này khiến phản ứng của giá vàng khá thận trọng, không tạo đột phá rõ rệt.

2. PMI dịch vụ và sản xuất trái chiều nhưng vẫn trên ngưỡng mở rộng

Theo S&P Global, chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng này tăng lên 54,8 – mức cao nhất bốn tháng. Khu vực dịch vụ góp phần lớn với chỉ số 55, trong khi PMI sản xuất giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng mở rộng 50.

Những tín hiệu hỗn hợp này giúp giá vàng giữ vững mặt bằng giao dịch, song chưa đủ mạnh để đẩy vàng vào xu hướng tăng mới.

Các tổ chức tài chính nâng dự báo giá vàng

UBS vừa nâng mục tiêu giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce, cao hơn mức dự báo trước đó là 4.200 USD/ounce. Ngân hàng này cho rằng vàng đang được hỗ trợ bởi:

Kỳ vọng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất

Lợi suất thực giảm

Geopolitics (căng thẳng địa chính trị) kéo dài

Nhu cầu vàng mạnh từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư ETF

UBS thậm chí đưa ra kịch bản lạc quan: nếu rủi ro tài chính toàn cầu leo thang, giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, kịch bản bi quan của UBS vẫn giữ nguyên mốc 3.700 USD/ounce, dựa trên khả năng các yếu tố tài khóa của Mỹ xấu đi, qua đó càng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng từ ngân hàng trung ương.

Vàng giữ mốc quan trọng, thị trường chờ tín hiệu mới

Dù phải đối mặt với áp lực chốt lời và hai lần bán tháo mạnh trong tuần, vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce – mốc tâm lý quan trọng thể hiện lực mua vẫn hiện diện.

Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ còn phân hóa, kỳ vọng chính sách tiền tệ chưa rõ ràng và thị trường tài chính thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, vàng được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ rộng.

Tuần tới, thị trường sẽ chú ý tới:

Diễn biến lạm phát Mỹ

Tín hiệu mới từ FED

Báo cáo tăng trưởng và thị trường lao động

Động thái mua vào của ngân hàng trung ương

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 23/11 phản ánh trạng thái cân bằng mong manh của thị trường: lực mua giữ vững đáy nhưng chưa đủ mạnh để kết nối thành xu hướng tăng bền vững.