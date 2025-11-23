Thị trường bạc trong nước cũng bật tăng trở lại, bám sát diễn biến quốc tế nhưng tâm lý dè chừng vẫn bao trùm phần lớn nhà đầu tư.

Giá bạc hôm nay 23/11: Đà phục hồi quay trở lại nhưng thị trường vẫn đối mặt nhiều sức ép

Giá bạc hôm nay 23/11 trên thế giới phục hồi về 49,81 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, kim loại bạc đã điều chỉnh tăng trong đầu phiên, đưa giá giao ngay lên mức 49,81 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.318.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.323.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Cùng với đó, giá bạc quốc tế tính theo đơn vị kilogram cũng có diễn biến tích cực hơn so với phiên trước đó, dao động từ 42,38 triệu đồng đến 42,55 triệu đồng/kg, cho thấy lực cầu ngắn hạn đang dần hồi phục trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một chu kỳ tăng giá bền vững. Nhận định từ FxStreet cho thấy phần lớn động lực cải thiện giá trong phiên sáng nay đến từ yếu tố kỹ thuật sau đợt điều chỉnh sâu gần đây — khi giá giảm về vùng thấp đã kích hoạt lực mua vào mang tính bắt đáy.

Dù vậy, triển vọng chung của thị trường bạc vẫn chịu tác động đáng kể bởi lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy khả năng FED giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 chỉ còn 35,5%, phản ánh niềm tin của thị trường vào việc nới lỏng tiền tệ trong ngắn hạn đang suy yếu rõ rệt.

Việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị thu hẹp khiến bạc và các tài sản không sinh lời trở nên kém hấp dẫn hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các kênh tài chính mang lại lợi suất ổn định.

Chuyên gia tài chính Sagar Dua cũng đưa ra đánh giá khá thận trọng về triển vọng xoay trục chính sách sớm của FED. Ông cho rằng rủi ro lạm phát quay trở lại vẫn hiện hữu, và thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 9 tăng lên 4,4% vẫn chưa phải là con số đủ lớn để gây áp lực buộc FED nới lỏng chính sách.

Theo vị chuyên gia này, giá bạc trong giai đoạn tới có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh. Diễn biến giá sẽ phụ thuộc trực tiếp vào các dữ liệu kinh tế sắp được công bố — đặc biệt là dữ liệu việc làm, lạm phát và phát biểu của các quan chức FED. Chính vì vậy, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối diện với các nhịp rung lắc trong biên độ rộng trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Giá bạc hôm nay 23/11 ở trong nước tăng đồng loạt theo đà thế giới

Tại thị trường nội địa, giá bạc sáng nay ghi nhận mức tăng đáng kể sau phiên giảm sâu trước đó. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng 999 bật tăng khá mạnh, được niêm yết ở mức:

1.918.000 đồng/lượng mua vào

1.977.000 đồng/lượng bán ra (khu vực Hà Nội)

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg cũng tiếp tục tăng giá. Mức niêm yết mới ghi nhận 51,14 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 52,72 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, phản ánh sự hồi phục đáng kể của thị trường kim loại quý trong nước.

Không chỉ riêng hệ thống Phú Quý, khảo sát tại các điểm giao dịch lớn ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy xu hướng tăng chung đang diễn ra khá rõ rệt.

Tại Hà Nội, bạc 99.9 được giao dịch quanh mức

1.636.000 – 1.666.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, mức giá nhích lên

1.638.000 – 1.672.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, phân khúc bạc 99.99 cũng đi theo xu hướng tương tự, với giá dao động trong vùng:

1.644.000 – 1.676.000 đồng/lượng, tùy từng khu vực và thương hiệu.

Sự phục hồi đồng loạt này diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhịp tăng nhẹ, tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường nội địa. Tuy nhiên, mức tăng trong nước vẫn được cho là khá thận trọng, do giới đầu tư Việt Nam đang quan sát sát sao các tín hiệu về chính sách lãi suất từ Mỹ để cân nhắc dòng tiền.

Tâm lý thị trường: Thận trọng vẫn là xu hướng chủ đạo

Mặc dù giá bạc đã khép lại chuỗi giảm trước đó bằng nhịp tăng trở lại, nhưng phần lớn nhà đầu tư trong nước vẫn giữ tâm lý phòng thủ. Những biến động mạnh của giá bạc trong thời gian gần đây khiến nhiều người chọn đứng ngoài quan sát thay vì đẩy mạnh giao dịch, đặc biệt khi FED chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng cho giai đoạn cuối năm.

Sự luân chuyển của dòng tiền trên thị trường kim loại quý hiện nay vẫn khá dè dặt. Một phần nguyên nhân đến từ việc nhà đầu tư chờ giá giảm về vùng hấp dẫn hơn trước khi gia tăng tỷ trọng mua. Mặt khác, bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định khiến quyết định giải ngân vào các tài sản trú ẩn như bạc trở nên cẩn trọng hơn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận lực mua nhỏ lẻ từ nhóm nhà đầu tư dài hạn. Đây chủ yếu là những giao dịch mang tính phòng thủ khi giá bạc thế giới điều chỉnh về vùng thấp hơn so với tuần trước. Lực mua này không quá lớn, nhưng đủ để tạo ra sự ổn định tương đối trên thị trường nội địa, giúp giá không bị kéo xuống quá sâu.

Triển vọng thị trường: Biên độ dao động rộng, phụ thuộc mạnh vào dữ liệu kinh tế Mỹ

Nhìn chung, diễn biến giá bạc hôm nay 23/11 cho thấy thị trường đang nỗ lực phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, xu hướng chính vẫn chưa được xác lập khi loạt yếu tố vĩ mô tác động trực tiếp đến giá kim loại quý vẫn chưa ổn định.

Các nhà phân tích cho rằng bạc có thể tiếp tục dao động trong vùng rộng do:

FED vẫn duy trì lập trường thận trọng

Xác suất giảm lãi suất trong tháng 12 chỉ ở mức 35,5%

Nguy cơ lạm phát tăng trở lại

Dữ liệu việc làm và kinh tế Mỹ còn nhiều bất định

Tâm lý nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục ưu tiên các tài sản có lợi suất

Dù vậy, nếu các báo cáo kinh tế Mỹ sắp công bố cho thấy tín hiệu tích cực, hoặc FED phát đi thông điệp mềm mỏng hơn, giá bạc có thể được hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong những phiên tới.



Giá bạc hôm nay 23/11 đang cho thấy đà phục hồi rõ rệt trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, những biến động của thị trường vẫn được dự báo còn tiếp diễn khi các yếu tố chi phối chính từ phía FED và kinh tế Mỹ chưa có sự thay đổi đáng kể.

Nhà đầu tư được khuyên tiếp tục theo dõi sát sao các tín hiệu vĩ mô và diễn biến thị trường quốc tế để có chiến lược giao dịch phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro biến động mạnh vẫn còn hiện hữu.