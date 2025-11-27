Vụ Mailisa: Bộ Y tế siết chặt mỹ phẩm MK Skincare, yêu cầu gỡ khỏi sàn online

Theo Cục Quản lý Dược, ngày 25/11, cơ quan này ban hành Quyết định số 695/QĐ-QLD, thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm do MK Skincare công bố. Lý do là doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty – tài liệu bắt buộc để đánh giá an toàn, chất lượng, hiệu quả theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và Nghị định 117/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi).

Thu hồi 80 số công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa.

Danh mục thu hồi bao gồm nhiều dòng mỹ phẩm mang nhãn Doctor Magic, Maika Beauty, MK vốn được quảng cáo, phân phối rộng rãi qua hệ thống Mailisa.

Ngay sau quyết định thu hồi, Cục Quản lý Dược gửi văn bản tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), đề nghị phối hợp chỉ đạo các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và các mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, YouTube… ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng tải nội dung liên quan đến các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi.

Cục nhấn mạnh mục tiêu là chặn dòng sản phẩm vi phạm tiếp tục xuất hiện trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo hiệu ứng răn đe với các doanh nghiệp mỹ phẩm khác.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng thông báo tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do MK Skincare đứng tên trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 25/11. Sau thời gian này, nếu doanh nghiệp khắc phục xong vi phạm, bổ sung đầy đủ hồ sơ PIF và có báo cáo giải trình, Cục Quản lý Dược mới xem xét khôi phục việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Trước đó, ngày 18/11, Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát hoạt động kinh doanh, lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm do MK Skincare phân phối, đồng thời khuyến cáo người dân và cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng mỹ phẩm mang nhãn Doctor Magic, Maika Beauty, MK trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm và điều tra.

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh vụ án Mailisa đang được Bộ Công an mở rộng điều tra. Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó có bà Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và ông Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2020-2024, vợ chồng bà Mai – ông Khánh bị cáo buộc nhập mỹ phẩm giá rẻ từ Quảng Châu (Trung Quốc), không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), sau đó câu kết đối tượng nước ngoài làm giả hợp đồng, thay đổi hồ sơ để chuyển nguồn gốc sang Hong Kong, xin CFS và nhập về Việt Nam dưới mác “mỹ phẩm ngoại”. Các sản phẩm này được quảng cáo là “hàng hiệu giá bình dân”, bán với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, trong đó các bộ Doctor Magic giá khoảng 2,2–2,7 triệu đồng/bộ và được cho là đã mang lại cho hệ thống Mailisa khoản thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị khởi tố, nhiều địa phương đã kiểm tra hệ thống cơ sở của Mailisa và kinh doanh mỹ phẩm liên quan. Cùng lúc, báo chí ghi nhận trên website và một số tài khoản bán hàng online vẫn rao bán các bộ Doctor Magic, dù Bộ Y tế đã có quyết định thu hồi và yêu cầu gỡ sản phẩm khỏi sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Động thái gửi văn bản “siết” các nền tảng online lần này được xem là bước tiếp theo nhằm bịt lỗ hổng phân phối qua kênh số, vốn giúp mỹ phẩm của Mailisa lan rộng thị trường trong thời gian dài.

Trong bối cảnh vụ việc còn đang tiếp tục điều tra, cơ quan quản lý khuyến cáo người tiêu dùng chủ động tra cứu danh mục 162 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi; không tiếp tục sử dụng các sản phẩm nằm trong danh mục này; đồng thời liên hệ cơ sở bán hàng, Sở Y tế địa phương hoặc đường dây nóng cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định nếu phát hiện mình đã mua, đang sử dụng sản phẩm liên quan MK Skincare.

Những diễn biến mới cho thấy việc kinh doanh mỹ phẩm qua hệ thống spa, thẩm mỹ viện và sàn thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn siết chặt hơn, với yêu cầu minh bạch hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, chất lượng.