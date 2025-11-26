Tin hot thị trường ngày 26/11: Bộ Y tế thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa

Tin hot thị trường ngày 26/11: WHO kiến nghị cấm tuyệt đối kinh doanh thuốc lá điện tử, nung nóng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị Quốc hội Việt Nam đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh trong Luật Đầu tư sửa đổi, không cho phép bất kỳ ngoại lệ nào, kể cả sản xuất để xuất khẩu. Kiến nghị do Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt nêu, sau khi Việt Nam đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn hai sản phẩm này.

WHO nhận định quyết định cấm giúp Việt Nam đi đầu trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là giới trẻ. Nếu cho phép “sản xuất để xuất khẩu”, lệnh cấm sẽ bị suy yếu về cơ sở lý luận, gây thiếu nhất quán pháp luật, làm tăng nguy cơ buôn lậu, rò rỉ hàng vào nội địa và gây khó cho công tác kiểm soát.

Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trong 10 tháng sau khi lệnh cấm có hiệu lực, số ca cấp cứu liên quan các sản phẩm thuốc lá mới giảm gần 70%, quảng cáo qua người nổi tiếng gần như chấm dứt.

Tin hot thị trường ngày 26/11: Hà Nội thu tiền sử dụng đất tăng 167%

10 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách Hà Nội đạt gần 568.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và vượt hơn 10% so với dự toán năm. Đáng chú ý, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng tới 167%, trở thành nhóm tăng trưởng mạnh nhất, vượt xa các khoản thu nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô, phản ánh đà sôi động trở lại của thị trường bất động sản Thủ đô.

Báo cáo cho biết, kết quả này có đóng góp lớn từ một loạt dự án địa ốc quy mô lớn được triển khai, như Vin Đan Phượng, khu đô thị Ciputra, Sunshine Grand Capital, khu trung tâm Tây Hồ Tây… góp phần làm nguồn thu tiền sử dụng đất “tăng vọt” so với năm trước. Ước cả năm 2025, tổng thu ngân sách Hà Nội khoảng 642.000 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Về chi ngân sách, thành phố ưu tiên vốn cho các công trình hạ tầng trọng điểm như vành đai 4, cầu Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát, các dự án y tế, giáo dục… Giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 10 đạt gần 50.800 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch. Hà Nội cũng thu hút khoảng 4 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng, tăng 141% so với cùng kỳ.

Tin hot thị trường ngày 26/11: Thu hồi 162 loại mỹ phẩm của Mailisa

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa và Công ty MK Skincare. Động thái này được đưa ra chiều 25/11, 4 ngày sau khi vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt với cáo buộc buôn lậu. Trước đó, Cục đã yêu cầu các địa phương lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, Maika Beauty, MK do MK Skincare phân phối.

Lý do thu hồi là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá an toàn, chất lượng và hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro cho người sử dụng. MK Skincare buộc phải thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả về, biệt trữ và bảo quản hàng vi phạm cho đến khi có quyết định tiêu hủy. Sở Y tế TP HCM được giao giám sát quá trình thu hồi; các địa phương phải tổng hợp báo cáo, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự, gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12.

Từ năm 2018, MK Skincare đã được tiếp nhận 162 Phiếu công bố mỹ phẩm; đến 17/11 vẫn còn 81 số còn hiệu lực. Bộ mỹ phẩm Doctor Magic từng được Mailisa quảng cáo là nhập khẩu, phân phối độc quyền tại Việt Nam, với giá bán từ 120.000 đến 2,7 triệu đồng/sản phẩm.