Giá rau xanh hôm nay vẫn cao dù đã "hạ nhiệt"

Trong những tuần gần đây, thị trường rau xanh tại Hà Nội chứng kiến một đợt tăng giá mạnh, khiến chi tiêu của nhiều hộ gia đình bị đội lên đáng kể.

Giá rau xanh hôm nay vẫn cao ngất ngưởng. Ảnh: NT

Khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị tại các chợ dân sinh cho thấy mặt bằng giá rau đã tăng từ 30% đến gấp đôi, thậm chí gấp ba so với cùng kỳ năm trước, tùy từng mặt hàng.

Tại chợ Hoàng Mai, nhiều tiểu thương cho biết mức tăng lần này “chóng mặt” hơn hẳn so với mọi năm. Đơn cử như dưa chuột, hiện đã lên 35.000 – 40.000 đồng/kg; đậu quả dao động quanh 40.000 – 45.000 đồng/kg; bắp cải cũng tăng mạnh lên 30.000 – 35.000 đồng/kg. Sáng nay tại khu vực chợ dân sinh phường Bồ Đề, giá rau cải các loại có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ.

Chị Đào Lan, một người bán rau lâu năm tại đây cho hay cải cúc chỉ còn 13.000 đồng/mớ, cải xanh và cải ngọt được bán với giá 15.000 đồng/mớ, bắp cải giảm xuống còn 20.000 đồng/kg, mức điều chỉnh khoảng 2.000 – 3.000 đồng so với tuần trước. “Đây là những loại rau ngắn ngày, dễ sinh trưởng nên giá có thể quay đầu sớm hơn. Nhưng để thị trường ổn định hoàn toàn thì cũng phải vài ba tuần nữa, khi các đợt rau mới kịp thu hoạch”, chị nói.

Tại một số chợ dân sinh khác, giá rau xanh vẫn duy trì ở mức cao. Rau muống được bán 30.000 đồng/mớ, su hào 15.000 đồng/củ, trong khi rau dền và nhiều loại rau cải dao động từ 10.000 đến 18.000 đồng/mớ tùy kích cỡ. Một số tiểu thương cho biết mức tăng phổ biến của năm nay khoảng 30%, song nhiều loại rau lại tăng gấp đôi so với thời điểm này của những năm trước, nhất là nhóm rau ăn lá và rau củ đang vào giai đoạn khan hiếm.

Đặc biệt, các loại rau gia vị tăng giá chóng mặt. Theo đó, giá rau mùi tía lên tới 180.000 đồng/kg, mùi ta và rau húng đồng giá 130.000 đồng/kg.

Giá rau mùi tía lên tới 180.000 đồng/kg

Giá rau xanh trong siêu thị ổn định giá

Trong khi đó, hệ thống siêu thị ghi nhận mức tăng nhẹ hơn. Tại siêu thị WinMart trên đường Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề), các quầy rau xanh vẫn đầy đủ chủng loại như bó xôi, cải thìa, cải ngọt, rau muống, cần tây, su su, cà rốt, khoai tây, bí đỏ… Nhân viên tại đây cho biết giá rau hiện khá ổn định và đang tiệm cận giá bán ngoài chợ, thậm chí nhiều sản phẩm có nguồn gốc WinEco còn được hưởng mức giảm 20% dành cho thành viên trong khuôn khổ chương trình “Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình” nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập WinMart/WIN.

Tại siêu thị FujiMart trên phố Giảng Võ, mức giá cũng được duy trì ở ngưỡng bình ổn hơn so với khu vực chợ. Cải chíp được bán 15.000 đồng/300g, rau dền giữ mức 14.000 đồng, nấm đùi gà có giá 33.000 đồng/200g, trong khi đậu cove Đà Lạt ghi nhận mức 17.000 đồng/300g. Một số mặt hàng khác như bí đỏ hồ lô được bán 20.000 – 30.000 đồng/kg, dưa leo 20.000 đồng/500g, su su Đà Lạt 17.000 – 20.000 đồng tùy khối lượng, còn bông cải xanh được ghi nhận ở mức 10.000 đồng/100g. Các hệ thống bán lẻ cho rằng việc chủ động nguồn cung và duy trì chuỗi sản xuất – phân phối giúp giá rau trong siêu thị không biến động quá mạnh như ngoài chợ.

Nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng cao chót vót

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến giá rau tăng cao thời gian qua chủ yếu bắt nguồn từ yếu tố thời tiết. Mưa bão kéo dài, rét đến sớm, một số khu vực còn xuất hiện sương muối khiến các loại rau bị úng, chậm lớn hoặc chết non, làm giảm đáng kể sản lượng rau tại nhiều vùng cung cấp chính quanh Hà Nội. Khi nguồn cung bị thu hẹp, giá bán buộc phải điều chỉnh tăng.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào cho người trồng rau cũng tăng mạnh. Giá phân bón, vận chuyển, nhân công đều tăng so với cùng kỳ, khiến nông dân và các đầu mối buộc phải tính toán lại chi phí để bù đắp. Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ rau của các gia đình, trường học và bếp ăn tập thể cũng gia tăng, tạo thêm áp lực lên nguồn cung vốn đang hạn chế.

Nhiều tiểu thương dự báo giá rau có thể còn duy trì ở mức cao trong vài tuần tới. Những loại rau ngắn ngày như cải các loại hay rau muống có khả năng giảm giá sớm nếu thời tiết thuận lợi, song nhóm rau củ dài ngày như su hào, bắp cải, cà rốt… có thể phải chờ qua tháng 12 mới có thể trở lại mức giá bình ổn. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng thất thường và chi phí sản xuất liên tục leo thang, thị trường rau xanh được dự báo sẽ khó giữ được mặt bằng giá ổn định như các năm trước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa.