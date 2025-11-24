Mùa săn sale Black Friday: Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, lựa chọn kỹ
Xuân Phong
24/11/2025 10:53 AM (GMT+7)
Black Friday năm nay không còn dừng lại ở khái niệm “mùa săn sale” mà đang trở thành cuộc đua toàn diện giữa các nhà bán lẻ, kích hoạt sức mua trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng chi tiêu suốt nhiều tháng qua.
Những ngày gần đây, các chương trình ưu đãi phủ kín từ sàn thương mại điện tử đến hệ thống cửa hàng bán lẻ đang được các các doanh nghiệp quảng bá dày đặc để kích cầu trong dịp Black Friday.
Theo ghi nhận, điện tử - công nghệ và thiết bị gia dụng cao cấp vẫn là tâm điểm của thị trường. Điện thoại thông minh, laptop, robot hút bụi và máy lọc không khí đồng loạt giảm 30-70%, kèm ưu đãi “chốt đơn nhanh” như đổi máy cũ, bù máy mới, trả góp 0%, tặng bảo hành mở rộng và quà tặng kèm sản phẩm.
Anh Nguyễn Mạnh Tùng - đại diện một hệ thống điện máy tại Hà Nội - nhận định: “ Khách hàng năm nay thận trọng hơn, nhưng họ sẵn sàng mua khi thấy giá trị thật. Các cửa hàng vì thế không khoe phần trăm giảm, mà tập trung lợi ích thực tế. Khi được tôn trọng, khách chốt đơn rất nhanh”.
Khác với các năm trước, Black Friday 2025 chứng kiến làn sóng ưu đãi lan mạnh sang nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Dầu ăn, sữa, bột giặt, đồ trẻ em giảm 20-50%, đi kèm miễn phí vận chuyển để thu hút nhóm khách hàng phổ thông.
Tại các trung tâm thương mại, nhiều cửa hàng bắt đầu đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mại, ưu đãi. Chẳng hạn, Vạn Hạnh Mall giảm đến 70% cho hơn 200 thương hiệu; Vincom hoàn tiền 600.000 đồng cho thanh toán bằng thẻ JCB (thẻ thanh toán quốc tế Nhật Bản) và tặng ly giữ nhiệt cho hóa đơn từ 1,699 triệu đồng. Các thương hiệu thời trang áp dụng giảm theo khung giờ khiến lượng khách tăng vọt từ chiều tối.
Tại AEON MALL Hà Đông, chương trình Black Friday diễn ra từ ngày 21-30/11. Trong ngày cuối tuần, khách săn ưu đãi từ thời trang đến mỹ phẩm và gia dụng đang bắt đầu tăng đáng kể.
Nhiều thương hiệu ưu đãi 30-80%; nhóm gia dụng - thời trang giảm đến 75%; mỹ phẩm ưu đãi tối đa 58% kèm quà tặng hóa đơn.
Chị Thu Hà - nhân viên bán hàng đồ gia dụng chia sẻ: “ Năm nay khách hàng chọn kỹ hơn, không mua vì rẻ nữa. Họ biết sản phẩm từ trước, chờ đúng thời điểm giảm sâu rồi mới chốt. Đây là khác biệt lớn so với những năm trước ”.
Black Friday năm nay chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng săn những món đồ yêu thích khi có mã giảm giá. Người dùng lưu sản phẩm trước, đặt cảnh báo giá và chờ đúng khung giờ giảm sâu để mua khiến nhiều mặt hàng hết lượt ưu đãi chỉ sau vài phút.
Đáng chú ý, trên các nền tảng thương mại điện tử, cuộc cạnh tranh giảm giá trong dịp Black Friday diễn ra gay gắt. Shopee tung mã giảm 1,5 triệu đồng và mã giảm giá cộng dồn giá trị cao lên đến 11 triệu đồng. TikTok Shop tung loạt ưu đãi theo mức giá cố định 9.000 - 99.000 đồng. Lazada triển khai freeship không giới hạn. Tiki tập trung giao hàng trong 2 giờ cho hàng gia dụng và laptop.
Tuy nhiên, sự thận trọng của người tiêu dùng vẫn rõ rệt. Nhiều người ưu tiên kiểm tra lịch sử giá và đánh giá người bán để tránh “khuyến mại ảo” - tăng giá gốc rồi giảm mạnh.
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, thương mại điện tử quý IV này dự kiến đạt 105.000 tỷ đồng, quy mô bán lẻ trực tuyến cả năm 25-32 tỷ USD; 49% người tiêu dùng hiện mua sắm hoàn toàn trên nền tảng số với 70% sử dụng smartphone. Cơ quan này đánh giá, Black Friday 2025 đang tạo cú hích lớn nhất từ đầu năm, đồng thời mở màn cho mùa mua sắm Giáng sinh - Tết Nguyên đán.
