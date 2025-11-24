Bài 7 - Bia & Nước giải khát Tết 2026: Không còn là cuộc đua phô trương

Đồ uống nội địa: Bia vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Dù chịu áp lực suy giảm sản lượng, bia vẫn là trụ cột của ngành đồ uống Việt Nam. Theo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), mỗi năm các nhà sản xuất bia trong nước cung ứng ra thị trường hàng tỷ lít bia. Năm 2023, doanh thu ngành bia ước đạt khoảng 5,06 tỷ USD và bia đóng góp tới khoảng 3/4 trong số hơn 60.000 tỷ đồng tiền thuế mà toàn ngành đồ uống nộp ngân sách. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch bệnh và tác động kéo dài của quy định xử phạt nồng độ cồn, sức tiêu thụ bia trong giai đoạn 2024-2025 chững lại rõ rệt. Số liệu VBA cho thấy sản xuất bia, nước giải khát năm 2024 giảm trên 9% và tồn kho tăng liên tục 10 năm liền, điều chưa từng xảy ra trong giai đoạn tăng trưởng “nóng” trước đây.

Trong bức tranh bia nội, Sabeco và Habeco vẫn là hai trụ cột. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy Sabeco (SAB) ghi nhận doanh thu thuần hơn 19.000 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn quanh 3.000-3.400 tỷ đồng, gần như đi ngang, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và đóng góp lớn từ thu nhập tài chính.

Habeco (BHN) ngược lại có mức tăng trưởng tích cực hơn, doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt hơn 6.400 tỷ đồng, tăng gần 7%, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 40% so với cùng kỳ và đã vượt kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy, dù sản lượng bia chịu sức ép, các “ông lớn” vẫn nỗ lực giữ biên lợi nhuận, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn chịu ảnh hưởng mạnh hơn khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được thực thi.

Về sản phẩm, Sabeco tiếp tục củng cố vị thế qua các dòng chủ lực như Bia Sài Gòn Lager, Saigon Special, Saigon Export, đồng thời đầu tư mạnh vào bao bì Tết và phiên bản giới hạn cho một số sản phẩm. Mùa Tết 2025, Saigon Lager tạo hiệu ứng tốt với thùng phiên bản giới hạn “63 mở ra 1 Tết”, mỗi lon mang tên một tỉnh, thành, khai thác mạnh yếu tố tự hào địa phương. Năm 2025, Sabeco cũng chính thức công bố các bản tự công bố sản phẩm bổ sung “Phiên bản Tết 2026” cho Bia Saigon Chill 250 ml và Bia Saigon Export Premium trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý, cho thấy hãng tiếp tục coi bao bì Tết là vũ khí cạnh tranh trên kệ siêu thị và kênh quà biếu doanh nghiệp.

Riêng dòng 333, Sabeco đã ra mắt Bia 333 Pilsner vào năm 2024, định vị là một phiên bản nhẹ đô, “êm hơn” so với 333 truyền thống, sử dụng hoa bia Hallertau của Đức và công nghệ ủ lạnh để cho màu bia sáng, vị đắng nhẹ, phù hợp hơn với người không muốn uống quá nặng hoặc phái nữ. Dịp Tết 2025, 333 Pilsner được đẩy mạnh truyền thông nhắm tới nhóm khách hàng trẻ muốn một khởi đầu năm mới nhẹ nhàng, vui vẻ mà vẫn kiểm soát được lượng cồn tiêu thụ. Đến Tết 2026, xu hướng bia nhẹ, bia “êm”, bia dành cho bữa tiệc gia đình và nhóm bạn trẻ được dự báo vẫn là hướng đi Sabeco tiếp tục khai thác.

Ở phía Bắc, Habeco đẩy mạnh các thương hiệu Bia Hà Nội, Trúc Bạch, cùng nhiều chương trình kích cầu tại kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà hàng. Kết quả lợi nhuận quý III/2025 cao nhất trong 5 năm cho thấy doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể biên gộp và tối ưu chi phí bán hàng, quản lý, tạo dư địa giảm giá, khuyến mại linh hoạt hơn cho mùa Tết.

Trong khi đó, mảng nước giải khát không cồn chứng kiến cuộc đua sôi động của các doanh nghiệp nội như Tân Hiệp Phát, Vinamilk (trà, nước trái cây), Masan Consumer (nước tăng lực, nước khoáng), cùng các liên doanh và doanh nghiệp FDI như Suntory PepsiCo, Coca-Cola, URC. Tân Hiệp Phát hiện được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nước giải khát nội địa hàng đầu, với các nhãn hiệu quen thuộc như Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr Thanh, Number 1… và thường chiếm ưu thế về độ phủ ở kênh tạp hóa, cửa hàng nhỏ lẻ.

VBA cho biết riêng mảng nước giải khát, doanh thu năm 2023 đạt khoảng 8,25 tỷ USD và có thể cán mốc 10 tỷ USD vào năm 2027, với động lực chính đến từ nhóm sản phẩm tốt cho sức khỏe và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 cũng sẽ khiến nước giải khát có đường (trên 5 g/100 ml) chịu thuế TTĐB 8% từ năm 2027 và 10% từ 2028, càng thúc đẩy doanh nghiệp sớm chuyển dịch danh mục theo hướng “ít đường, xanh, lành” để giữ sức mua.

Với người tiêu dùng, các khảo sát về Tết 2025-2026 cho thấy xu hướng chi tiêu “giản dị mà đủ sâu”, ưu tiên sản phẩm thiết thực, có lợi cho sức khỏe, bao bì đẹp nhưng không phô trương, sẵn sàng chi cho các dòng trà, nước trái cây, nước có nguồn gốc tự nhiên bên cạnh bia rượu truyền thống. Điều đó khiến “miếng bánh Tết” không chỉ là cuộc chơi riêng của bia, mà là cạnh tranh trực diện giữa bia, nước giải khát và cả các sản phẩm bổ trợ như sữa hạt, nước yến, thực phẩm chức năng ở phân khúc quà biếu.

Đồ uống nhập khẩu vẫn hút khách

Song song với đồ uống nội, phân khúc đồ uống nhập khẩu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong giỏ quà Tết, nhất là ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, giới trung lưu và thượng lưu tại đô thị lớn. Theo VBA, kim ngạch nhập khẩu đồ uống vào Việt Nam năm 2024 ước khoảng 712 triệu USD, trong khi xuất khẩu đạt hơn 400 triệu USD. Nhập khẩu tập trung vào rượu vang, rượu mạnh, bia ngoại và một phần nước giải khát cao cấp.

Ở phân khúc rượu vang, nhiều báo cáo chuyên ngành đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng hai chữ số. Một số nghiên cứu dự báo quy mô thị trường rượu vang Việt Nam có thể đạt khoảng 380 triệu USD vào giai đoạn 2024–2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11-12%, nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và sự phổ biến của văn hóa thưởng vang trong giới trẻ thành thị.

Các chuỗi bán lẻ đồ uống, siêu thị và kênh thương mại điện tử ghi nhận nhu cầu vang nhập khẩu làm quà biếu, đi kèm hộp quà thiết kế riêng, tăng mạnh mỗi dịp cận Tết nhưng khách hàng ngày càng quan tâm tới xuất xứ, đơn vị nhập khẩu, tem nhãn, hơn là chạy theo tên gọi “ngoại” một cách cảm tính.

Phân khúc bia nhập khẩu tiếp tục duy trì vị thế như một lựa chọn quà tặng “sang hơn bia nội”, với sự hiện diện của các thương hiệu Heineken, Tiger, Budweiser, Sapporo, các dòng bia Đức, Bỉ, Mỹ… Sự cạnh tranh ngày càng trực diện với bia nội nằm ở chỗ, bia ngoại đẩy mạnh bao bì Tết, combo quà biếu với mức giá đa dạng, nhưng khoảng cách về giá với bia Việt đang thu hẹp khi doanh nghiệp trong nước nâng dần chất lượng và đầu tư thiết kế.

Từ góc độ chính sách, Tết 2026 là một “điểm chuyển tiếp” quan trọng. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 không chỉ đặt lộ trình tăng thuế với bia, rượu mà còn chính thức áp thuế với đồ uống có đường từ 2027. Điều này dự kiến sẽ khiến giá nhiều mặt hàng nhập khẩu vốn đã chịu thuế cao hơn càng trở nên đắt đỏ, buộc nhà phân phối phải cân mỏng biên lợi nhuận hoặc xây dựng các gói quà nhỏ hơn, tập trung vào phân khúc khách hàng thực sự có khả năng chi trả.

Cùng với đó, các chiến dịch kiểm tra, xử lý rượu vang giả, rượu mạnh không rõ nguồn gốc dịp cận Tết được lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an triển khai thường xuyên hơn, khiến thị trường quà tặng rượu vang, rượu mạnh “sạch” hơn nhưng cũng đòi hỏi doanh nghiệp nhập khẩu tuân thủ nghiêm các quy định về nhãn mác, truy xuất nguồn gốc.

Với người tiêu dùng, xu hướng quà Tết 2026 được nhiều khảo sát ghi nhận là “ít nhưng chất”. Thay vì một giỏ quà quá nhiều món, nhiều gia đình và doanh nghiệp chọn các combo tinh gọn gồm 1-2 chai vang hoặc rượu mạnh, kết hợp trà, hạt dinh dưỡng, mứt, sản phẩm tốt cho sức khỏe, được trình bày trong hộp thiết kế tối giản.

Đồ uống nhập khẩu vẫn được coi là “điểm nhấn premium” trong giỏ quà, nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định độ sang trọng của món quà. Câu chuyện đằng sau sản phẩm, thông điệp gửi gắm tới người nhận, sự hài hòa giữa đồ uống và thực phẩm đi kèm ngày càng được coi trọng.

Tết 2026 vì thế đang mở ra một bức tranh hai chiều cho thị trường đồ uống. Ở chiều thuận, sức mua có dấu hiệu phục hồi, người Việt vẫn coi bia, rượu và nước giải khát là phần không thể thiếu trong những bữa cơm sum họp, tiệc tùng đầu năm. Ở chiều ngược lại, áp lực từ lộ trình tăng thuế, xu hướng tiêu dùng xanh lành mạnh và cạnh tranh gay gắt từ hàng ngoại, từ các sản phẩm thay thế buộc doanh nghiệp đồ uống phải điều chỉnh chiến lược.

Những thương hiệu chủ động trẻ hóa danh mục sản phẩm, giảm dần phụ thuộc vào đồ uống nặng độ cồn, nâng chuẩn an toàn - sức khỏe và kể được câu chuyện Tết một cách chân thực, gần gũi với người tiêu dùng sẽ là những cái tên tận dụng tốt nhất “mùa vàng” năm Bính Ngọ 2026, thay vì chỉ dựa vào những chiến dịch quảng cáo ồn ào.